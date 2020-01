Kismedencei fájdalom férfiaknál

A kismedencei fájdalom a köldök és az ágyék között jelentkező, meglehetősen gyakori panasz, mely gyakran egyéb tünetekkel is jár. A kezelés a kiváltó októl függően változik, ezért fontos az alapos orvosi kivizsgálás.

A leggyakoribb kiváltó okok a következők:

Húgyúti fertőzés

A húgyúti fertőzést baktériumok okozzák, a vizeletkiválasztó- és elvezető rendszeren belül érintheti a húgycsövet, húgyhólyagot, húgyvezetéket és a veséket is. Gyakori panasz a has alsó részén vagy a medencetájon jelentkező fájdalom, valamint:

égő érzés vizelés közben,

gyakori vizelés,

a vizelet színének vagy szagának megváltozása,

láz vagy hidegrázás,

oldal- vagy derékfájdalom.

A húgyúti fertőzéseket antibiotikum-kúrával kezelik.

Szexuális úton terjedő fertőzések (STD)

Egyes STD-k, mint a gonorrhoea és chlamydia kismedencei fájdalmat okoznak. A tünetek között szerepel a:

kismedencei (alhasi) fájdalom,

húgycsőgyulladás,

váladékozás a húgycsőből.

A Chlamydia nevű baktérium a végbélen vagy végbélnyíláson is okozhat fertőzést, ami fájdalommal jár. A lymphogranuloma venereum-nak nevezett állapot a Chlamydia különböző változataitól származhat. Ez kismedencei fájdalmmal jár, melynek kezelése nehéz.

A gonorrhoea a pénisz fájdalmával és a húgycső váladékozásával járó tüneteket okoz. Ha a végbélre is kiterjed, akkor a végbélnyílás váladékozásával és fájdalmas székeléssel jár.

Prosztatitisz

A prosztata gyulladása, melynek különböző típusai vannak:

Akut bakteriális prosztatagyulladás

A prosztata bakteriális fertőzése okozza. A baktériumok a húgycsövön keresztül jutnak a prosztatába, majd ott elterjedve kellemetlen érzést okoznak a medencében, a derékban és az ágyékban. Az állapot a péniszben és a herékben kellemetlen érzést okozhat, a fájdalomhoz pedig az alábbi tünetek társulhatnak:

vizelés során égető érzés,

láz és hidegrázás,

hányinger és hányás,

vizelési nehézség,

vizelési képtelenség,

gyakori vizelés,

gyenge vagy akadozó vizeletsugár,

éjszakai többszöri vizelési inger,

fájdalmas magömlés.

A prosztata bakteriális fertőzése súlyos állapotba mehet át és azonnali orvosi segítséget igényel. A fenti tünetekkel urológushoz kell fordulni, aki a fertőzést antibiotikummal kezeli.

Krónikus bakteriális prosztatagyulladás

A prosztata ismétlődő fertőzése. A tünetek hasonlóak az akut bakteriális prosztatitisz tüneteihez, bár lehetnek kevésbé súlyosak is. Általában alacsony dózisú antibiotikummal vagy antibiotikum-kombinációval kezelik viszonylag hosszabb ideig. Ha vizelési nehézséget okoz, az urológus alfa-blokkolókat írhat fel a húgyhólyag és a közeli izmok ellazítására.

Nem bakteriális prosztatagyulladás

A prosztata hosszú ideje fennálló gyulladása a nem bakteriális prosztatagyulladásból származhat, ami a krónikus medencefájdalom szindróma egyik fajtája. Gyakori probléma, mely az antibiotikumra nem reagál, de más gyógyszerekkel kezelhető, amik a tüneteket enyhíthetik.

Tünetmentes prosztatagyulladás

A prosztatagyulladás nem mindig okoz tüneteket. Ilyenkor a vérvételi eredmény magas fehérvérsejtszámot mutathat, és az orvos feladata, hogy kiszűrje a prosztatarák lehetőségét, mielőtt felállítja a diagnózist.

Sérv

Az alsó hastájék hirtelen fájdalma sérvre utalhat, ami akkor alakul ki, ha egy hasüregi szövetrészlet vagy egy bélszakasz az izom egy gyenge pontján át kitüremkedik és fájdalmas duzzanatot képez a területen. A fájdalom súlyosbodhat, ha az izmok megfeszülnek (pl. nevetés, köhögés, emelés). Becslések szerint a férfiak 25%-a tapasztal sérvet az életkor előrehaladtával és az izmok gyengülésével. A műtét az egyedüli kezelési mód a súlyos szövődmények megelőzésére.

Irritábilis bél szindróma (IBS)

Az IBS olyan bélrendszeri tüneteket okoz, mint:

fájdalmas görcsök,

puffadás,

hasmenés,

székrekedés,

nyálkás széklet.

A tünetek székelés után általában eltűnnek, de az életmód és étrend megváltoztatása is segít.

Vakbélgyulladás

A vakbélgyulladás járhat medencetáji fájdalommal is, az olyan egyéb tünetek mellett, mint a láz, étvágytalanság, hányinger és hányás, valamint a has alsó részének a duzzanata. Ha a has jobb alsó oldalának éles fájdalma mellé a fenti tünetek társulnak, sürgősségi ellátást kell igénybe venni, mert lehet, hogy műtétre lesz szüksége!

Húgyúti kövek

A húgyúti kövek akkor képződnek, mikor a sók vagy ásványi anyagok felhalmozódnak a vizeletben és a szervezet nehezen tud megszabadulni tőlük. Ezek az ásványok húgyúti kövekké kristályosodhatnak, de csak akkor okoznak tüneteket, mikor a szervezet megpróbálja kiüríteni azokat. Ilyenkor gyakori a medence- vagy derékfájdalom, amit vizelési nehézség és véres vizelet is kísérhet.

Az orvos fájdalomcsillapítót és görcsoldókat írhat a kövek áthaladásának elősegítésére. Egyes gyógyszerek feloldhatják a köveket, de a nagyobbak esetén műtétre lehet szükség.

Cystitis

A cystitis a hólyag gyulladása, melyet általában fertőzés okoz. A medencefájdalom mellett az alábbi tüneti lehetnek:

vizelési nehézség,

gyenge vizeletáram,

égető érzés vizeléskor,

véres vizelet,

a vizelet színének vagy szagának megváltozása.

A hólyagfertőzés kezelésére az orvos néhány napos antibiotikum-kúrát írhat elő.

Húgycső szűkület

Húgycsőszűkület esetén a húgycső átmérője csökken vagy el is záródhat, ami a vizelet kiürülését gátolja. Az alsó hasi fájdalom mellett fájdalmas vizelés, vizeletcsöpögés léphet fel, vér vagy vizelet jelenhet meg a spermában, a húgyhólyag feletti kontrollt elveszítheti a beteg. Általában műtéttel kezelik.

Jóindulatú prosztata-megnagyobbodás (BPH)

A megnagyobbodott prosztata nyomja a húgycsövet, ami vizelési nehézséget és kismedencei fájdalmat okozhat. Végül a hólyag izmai meggyengülhetnek, ami a tüneteket súlyosbítja. Becslések szerint a BPH az 50 év feletti férfiak 50%-át érinti. A kezelés életmódbeli változtatásokból, gyógyszeres kezelésből és műtétből is állhat.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Noha az alkalmi kismedencei fájdalom gyakori, ha nem biztos benne, mi okozza, forduljon orvoshoz! Még az egyszerű kiváltó okok is kezelést igényelnek a súlyos szövődmények elkerülése érdekében! Ha a fájdalom oka egyértelmű, bármilyen változás (pl. súlyosbodás) jelentkezik, keresse fel orvosát!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; medicalnewstoday.com

Lektorálta: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter