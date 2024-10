Edzési fejfájás - Tünetek, okok és kezelés

Az úgynevezett edzési fejfájás vagy terheléses fejfájás a fizikai aktivitás hatására megjelenő, leggyakrabban megterhelő edzés közben vagy után jelentkező fejfájás. A leggyakrabban futás, evezés, tenisz, úszás vagy súlyemelés során tapasztalható.

A terhelés hatására jelentkező fejfájás jellemzői

Az "edzési fejfájás" a fizikai terhelés alatt, vagy közvetlenül utána jelentkezik. A fájdalom erőteljes, lüktető jellegű, és legtöbb esetben a fej mindkét oldalát érinti. Jelentkezhet a halántékon, a homlokon vagy a fej egész területén. Gyakran néhány percig tart, más esetben azonban napokon keresztül is fennállhat.

Az orvosok ezt a fejfájástípust két kategóriába sorolják.

Elsődleges edzési fejfájás

Az elsődleges fejfájás időtartama általában 5 perc és 48 óra között van, ezen időtartamon belül magától is megszűnik. Az elsődleges edzési fejfájás leggyakrabban fiatal, húsz év körüli férfiaknál jelentkezik. Ez a típus általában ártalmatlan, nem húzódik mögötte semmilyen súlyosabb egészségügyi probléma, szükség esetén gyógyszeres kezelés mellett más terápiát nem igényel.

Másodlagos edzési fejfájás

A másodlagos fejfájás legalább egy napig tart, de gyakran két napon túl is elhúzódik. A lüktető, jellemzően kétoldali fájdalom mellett időnként okozhat hányást, eszméletvesztést, kettőslátást, nyaki merevséget.

A másodlagos edzési fejfájást az agy egy gyakran súlyos problémája (vérzés vagy tumor), illetve szívkoszorúér-betegség okozza, és gyakran sürgősségi ellátást igényel. Általában a negyven év körülieket érinti, és mindkét nemnél előfordulhat.

Migrénes fejfájás és sportolás A hirtelen elkezdett megerőltető sportolás vagy más fizikai aktivitás a migrénesekben is gyakran provokál rohamot. Ezt azonban elkülönítjük az edzési fejfájástól, ebben az esetben a terhelés utáni fejfájására a migrénre jellemző tünetek és kezelési módok érvényesek.

Az edzési fejfájást kiváltó tevékenységek

Bár az elnevezés a leggyakoribb okara, a sportolásra utal, más megterhelő fizikai tevékenységek is kiválthatják ugyanezt a típusú fejfájást. Ide tartozik a nemi közösülés, az intenzív köhögés vagy tüsszögés is. Gyakran jelentkezik már rövidebb idő alatt az erősportok végzése közben (súlyemelés, testépítés), de huzamosabb ideig tartó egyéb sportok (futás, aerobic, úszás) mellett is.

Az edzési fejfájás okai

A terheléses vagy edzési fejfájásról elsődeleges esetben akkor beszélünk, ha az intenzív fizikai tevékenység a szükséges vérellátás biztosítása érdekében az agyi erek kitágulását és a véráramlás fokozódását okozza. Az értágulat és a megnövekedett vérnyomás fokozza a nyomást a koponyában, ami fájdalomként jelentkezik. A vérnyomás és az erek átmérőjének normalizálódását követően a panaszok megszűnnek.

A fizikai megterhelés hatására bekövetkező fejfájás nagyobb kockázatának vannak kitéve azok, akik meleg időben sportolnak, dehidratáltak, nagy tengerszint feletti magasságban tartózkodnak. Gyakrabban jelentkezik a kezdő sportolóknál, vagy azoknál, akik hosszabb kihagyás után kezdenek ismét edzeni.

A ritkábban előforduló típust, a másodlagos fejfájást valamely háttéren meghúzódó probléma okozza, mint:

Az agy és az agyat borító vékony hártya közötti terület vérzése (subarachnoidalis vérzés)

Az agyba vezető erek rendellenességei

Agydaganat (jó- vagy rosszindulatú)

Az agyi-gerincvelői folyadék áramlásának elzáródása

Csökkent véráramlás az artériákban, trombózis

Sinus-fertőzés

Kivizsgálás és diagnózis

Amennyiben edzés alatt vagy után fáj a feje, beszéljen orvosával, különösen akkor, ha a fejfájás napokig elhúzódik, vagy ha ez az első ilyen jellegű fejfájása. Egyszerű terheléses fejfájás esetén nincs oka aggodalomra, de fontos annak kivizsgálása, hogy nincs-e a háttérben más, másodlagos fejfájást kiváltó komolyabb elváltozás.

Az első lépés a háziorvos felkeresése, aki lehet, hogy neurológiai vagy kardiológiai vizsgálatra küldi. Mivel a másodlagos edzési fejfájást egyéb problémák okozzák, legjobb, ha felkészül a vizsgálatokra. Sor kerülhet képalkotó vizsgálatotokra (angiográfia, koponya MR stb.), ritkán lumbálpunkcióra (gerinccsapolás).

Az edzési fejfájás diagnózisa akkor mondható ki, ha

legalább kétszer következett már be fizikai aktivitás hatására bekövetkező fejfájás,

a fejfájás nem tartott tovább két napnál,

a vizsgálatok nem találnak más agyi vagy érrendszeri eltérést.

Mit tehetünk az edzési fejfájás ellen?

Megelőzés

Amennyiben az edzésre való felkészülés tartalmazza az alábbiakat, csökkentheti a fejfájás bekövetkezésének kockázatát:

Mivel a fejfájás gyakrabban jelentkezik, ha az időjárás meleg, párás, vagy ha magasban edz, hajlam esetén ilyen körülmények között ne eddzen.

Vannak, akik csak bizonyos testmozgások során tapasztalják a terheléses fejfájást, amit megelőzhetnek azzal, hogy kerülik az ilyen típusú mozgásformákat.

A bemelegítés nagyon fontos minden edzés előtt, és sokat segíthet az edzési fejfájás megelőzésében.

Öltözékével ellensúlyozza a szélsőséges hőmérsékletet, azaz hideg időben öltözzön fel megfelelően, nagy melegben kerülje a túlhevülést.

Fokozatosan növelje a terhelést, ne válasszon a megszokottól jóval intenzívebb edzésprogramot..

Fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje el a dehidratációt.

Táplálkozzon egészségesen, egyes kutatások szerint bizonyos táplálékkiegészítők (magnézium, B 2 -vitamin, koenzim-Q10) is hasznosak lehetnek.

Fájdalomcsillapítás

Amennyiben a fejfájást nem mögöttes probléma okozza, gyógyszeres kezeléssel megelőzhető vagy csillapítható a fájdalom.

Ha az edzési fejfájás rendszeres, megelőző célzattal is szedhető gyógyszer. A legjobb, ha a tervezett testmozgás előtt 1-2 órával szedi be a készítményt. A leggyakrabban vény nélkül kapható vagy vényköteles nemszteroid gyulladáscsökkentőket, illetve vérnyomáscsökkentő készítményeket javasolhat orvosa. A fájdalomcsillapítót csak alkalmanként vagy rövid ideig szedje.

Amennyiben bekövetkezett a fejfájás, a vény nélkül is kapható fájdalomcsillapító hatású nemszteroid gyulladáscsökkentők rendszerint hatásosak. Súlyos esetben orvosa vényköteles fájdalomcsillapítót is felírhat.

(WEBBeteg - Cs. K. fordító, Forrás: Mayo Clinic, Cleveland Clinic; Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes családorvos)