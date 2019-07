6 fájdalomcsillapító eljárás, amivel azonnal javulás érhető el

A legszebb nyaralást is tönkreteheti a fájdalom, legyen az krónikus vagy akut. Léteznek azonban olyan fájdalomcsillapító technikák, amelyek már egyetlen alkalom után is jelentős javulást eredményezhetnek, hosszútávon pedig visszaadhatják a felszabadult mozgás örömét. Dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos a leghatékonyabb módszereket összegezte.

Helyi célzott injekció

A kortikoszteroid injekció a leggyorsabban bevethető és hatékony módszer a fájdalomcsillapításban, így ha csak néhány nap van a nyaralásunkig, érdemes erről a módszerről konzultálni a szakorvosnál. Ez a kezelés ugyanis csökkenti a gyulladást, és elnyomja az immunrendszer túlzott működését, amely például rheumatoid arthritis esetén saját szöveteit támadja meg. A kortikoszteroid a véráramon keresztül gyorsan eljut a gyulladás helyére, így gyorsabban és hatékonyabban fejti ki a fájdalomcsillapító hatást, mint a szájon át szedhető gyógyszerek, és kevesebb is a mellékhatása azoknál - ismerteti dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos.

- Tartós kortikoszteroidos kezelés esetleges mellékhatásairól érdemes kikérni a kezelőorvos véleményét. Ugyanakkor az injekciós terápia hatása akár hat hónapig is tarthat, és jelentős eredményeket hozhat.

Porc újjáépítés serkentő injekció

A PRP-terápiának is nevezett eljárás során vérlemezkékben gazdag vérplazmát (Platelet Rich Plasma), saját vérszérumot jutattunk vissza az érintett ízületbe. A vérlemezkékben, vagyis a trombocitákban találhatóak azok a növekedési faktorok, amelyek elősegítik az építő porcsejtek osztódását, a rugalmas porcanyag képződését. A PRP-terápia azonban ennél is többet tud: az ízületi gyulladás csökkentésével természetes fájdalomcsillapítóként hat, és javítja az ízület mozgathatóságát is - ismerteti Páll doktor.

- A porc újjáépítést serkentő injekciós kezelés ambulánsan, steril körülmények közt történik. A kezelés során 10 ml vért veszünk le a páciens karjából, egy erre a célra kifejlesztett fecskendő-rendszerrel. Ezt a vért egy speciális eszközzel centrifugáljuk, majd az így előállított, vérlemezkékkel dúsított plazmát befecskendezzük az ízületi résbe. Az injekció hatása a beadást követő napokban alakul ki, és hatása több hónapig, akár egy évig is fennáll. A kezelés eredményességéhez hozzájárul a megfelelő utókezelés, amelynek része a két hétig tartó kímélet és- egyéni mérlegelést követően - a porc újjáépítés serkentő injekcióval egyidejűleg beadott hialuron injekció.

Hialuronsavas injekció

Az ízületi fájdalom egyik leggyakoribb oka az ízületek kopása, elhasználódása, vagyis az osteoarthritis. Az ízületben az ízületi porc sejtjei gyakorlatilag képtelenek az osztódásra, a növekedés befejeztével már csak csökkenni tudnak. Tehát részben meg kell óvni a maradék állományt, részben csillapítani kell a kialakult fájdalmat.

Mindkét feladatra alkalmas a hialuronsav, az a természetesen is előforduló molekula, mely „keni” az ízületet és tompítja a felszínét ért lökéseket. Ha tehát hialuronsavas szert juttatunk az ízületi résbe, az elősegíti a csúszást és végső ennek köszönhetően csökkenti a fájdalmat.

Orvosi kollagén terápia

A speciális kezelés tulajdonképpen egy injekciókúra, amelynek ampullái klinikai vizsgálatokkal bizonyított, hatékony megoldást jelentenek az ízületi fájdalomcsillapításban, mert segítenek a kollagén struktúrák kialakulásában és újonnan felépülésében, így regenerációs hatást fejtenek ki. Az ampullák speciálisan előállított kollagént és olyan segédösszetevőket tartalmaznak, amelyek gyors és hatékony javulást biztosítanak. Az eljárás nagy előnye, hogy nincs ismert mellékhatása és szinte fájdalommentes, bárki által jól tolerálható. Mivel az elváltozás okát célozza meg, nem pedig a kiváltott tüneteket, hatékony, specifikus terápiát tud nyújtani.

Lökéshullám terápia

A kezelés során nagy energiájú lökéshullámot juttatnak a kijelölt helyre, amely enyhe fájdalommal járhat, de az eredmények már néhány alkalom után jelentkeznek. Élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét, és nem csak a fájdalmat csökkenti, de a valódi okot is megszüntetheti a sérült szövetek fokozatos regenerálásával.

Gyógytorna

Lassabb, de hatékony és természetes javulást eredményezhet a szakszerű gyógytorna. A gyógytornász felméri a kiinduló állapotot és olyan speciális mozgásprogramot dolgoz ki és tanít be, amely egyrészt csökkenti vagy megszünteti a fájdalmat, másrészt korrigálja a problémát okozó eltérést, harmadrészt megelőzheti a későbbi súlyosabb betegséget. A siker záloga a gyakorlatok tartós, pontos és rendszeres végzése.

Dr. Páll Zoltán, traumatológus, sportorvos