A jó alvás fájdalomcsökkentő

Bár a krónikus fájdalmakkal nem könnyű megbirkózni, friss kutatások a megfelelő alvás jelentőségét hangsúlyozzák a fájdalomérzet csökkenésében. Dr. Pál Mónika, reumatológus szakorvos a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről beszélt.

Néhány óra is számít

A Sleep című szaklapban megjelent tanulmány szerint a kielégítő mennyiségű alvásnak jelentős szerepe van a különböző krónikus fájdalmak kezelésében és bizonyos sebészeti eljárások előkészítésében. A kutatók egy kísérlet keretében összehasonlították ugyanis a jó alvás és a codein hatását a fájdalomérzetre, és meglepő eredményre jutottak.

A tudósok 18 egészséges, fájdalommentes önkéntest vontak be a kísérletbe. Véletlenszerűen két csoportra osztották őket négy éjszakára, és amíg az egyik csoport a megszokott időtartamban pihent, a másik csoportnak 10 órát kellett ágyban töltenie, vagyis több lehetőséget kaptak az alvásra. Később az objektív nappali álmosságukat egy ún. alvási látencia teszttel mérték, míg a fájdalomérzékenységüket sugárzó hő ingerrel vizsgálták.

Az eredményekből kiderült, hogy a meghosszabbított alvási csoport 1,8 órával többet aludt, mint a másik. Ezzel párhuzamosan nőtt a nappali éberségük, amely pedig összefüggésbe hozható az alacsonyabb fájdalomérzékenységgel. Ugyanis ennél a csoportnál 25 százalékkal nőtt az az idő, amíg a résztvevők ki tudták tenni az ujjukat a sugárzó hőnek. Ez már csak azért is döbbenetes, mert ez jelentősebb eredmény, mint amit 60 mg codein használatával értek el.

Fájdalomcsillapítás A fájdalom szubjektív, egyik ember sem tudhatja, hogy egy másik embernek mi mennyire fáj. A fájdalom megélése nem mindig áll arányban a tényleges sérüléssel vagy fizikai bántalmakkal: olykor egy nagy sérülés elszenvedése kevesebb fájdalomreakciót vált ki mint egy lényegét tekintve következmények nélküli háztartási baleset. A fájdalom típusának átalakulásával, valamint a fizikai és a lelki állapot változásával együtt folyamatosan változhat a fájdalomérzet.



Fájdalomcsillapítás: lehetséges és kötelező!

Ez a következtetés a kutatók szerint fordítva is igaz: a megnövekedett fájdalomérzékenység akár a nem kielégítő mennyiségű és minőségű alvás következménye is lehet.

Szakszerű segítség

Nagy valószínűséggel az alvás és a fájdalomérzet kapcsolata mindkét irányban működik. Tehát megfelelő fájdalomcsillapítással akár az alvás minősége is javítható. Különösen mozgásszervi problémák esetén válhatnak be az alternatív technikák, úgy, mint a taping, a hiarulonsavas injekciók és a lökéshullám terápia – hangsúlyozza dr. Pál Mónika, eumatológus szakorvos.

A taping módszernél használt kinesiotape szalag elasztikus tulajdonságai lehetővé teszi az izomműködés normalizálását, az ödémák egyidejű csökkentését, az inak és a szalagok támogatását. Ezen kívül legjellemzőbb tulajdonsága, hogy hatékonyan csökkenti a fájdalmat. A hialuronsav egy természetesen is előforduló molekula, mely „keni” az ízületet és tompítja a felszínét ért lökéseket. Ha tehát hialuronsavas ízületi szert juttatunk az ízületi résbe, az csökkenti az ízületi folyadék belső súrlódását, tehát elősegíti a csúszást.

Az orvos az oszteoartrózis által érintett nagyízületbe, főként a térdbe vagy a csípőbe fecskendezi ezt a készítményt, hogy csökkentse a fájdalmat, valamint visszaállítsa az ízület kenését és lökéscsillapítását.

A lökéshullám terápiát eredményesen alkalmazzuk háti- és nyaki feszültség, gerinc eredetű fájdalmak, tépd-, csípő-, könyökfájdalmak, vállba-, karba sugárzó fájdalmak, meszes váll, sportsérülés esetén, de beválhat sarki és talpi eredetű panaszoknál is – mondja a reumatológus.

A betegek nagy része már 1-2 kezelés után is jelentős fájdalomcsökkenésről, vagy akár a teljes fájdalommentességről számol be, miközben a kiváltó ok maga is gyógyul. A kezelés óriási előnye, hogy nem igényel gyógyszeres támogatást, kivételesen hatékony alternatívája lehet a konzervatív gyógymódoknak és kockázatmentes.

