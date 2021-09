Mi befolyásolja az alvás minőségét?

Az alvásnak tulajdonképpen a világ legegyszerűbb dolgának kellene lenni: ha fáradtak vagyunk, csak lefekszünk, becsukjuk a szemünket, alszunk, s aztán kipihenve ébredünk. Ez lenne az ideális..., az alvás boncolgatásával manapság igen ingoványos területre tévedünk. Főleg, ha odafigyelünk az alváskutatók világkonferenciáján nyilvánosságra hozott tanulmányokra.

Az alvás minőségét és mennyiségét számos tényező befolyásolhatja. Ezek között a párkapcsolat milyensége is megtalálható. Azok a nők, akiknek stabilnak vagy újnak számít a kapcsolata, jobban alszanak, mint a közvetlenül válás vagy szakítás után állók, vagy párkapcsolatukkal elégedetlenek – állapították meg pittsburghi kutatók, miután nyolc évig foglalkoztak a témakörrel.

A boldog házasságban élő nők éjszakai alvása objektív és szubjektív eszközökkel mérve is a legpihentetőbbnek számít, s ez az észrevétel akkor is igaz, ha különböző tényezőket is – mint például a nők életkora, etnikai hovatartozása, szocio-ökonómiai státusza, vagy esetleges depressziós tünetei – figyelembe veszünk.

A vizsgálatban részt vett 360 nő közül azok, akik a megfigyelés alatt új partnert találtak, bár jól aludtak, az éjszakai pihenésük mégsem számított igazán nyugodtnak. A kutatók ezt a párkapcsolat előtti szingli létből hozott megszokással magyarázzák.

Alvás és kapcsolataink: ördögi körök

Természetesen nemcsak a párkapcsolat hat az alvásra, hanem ez fordítva is igaz: az alváshiány – az Arizonai Egyetem tudósai szerint – érezhetően nyomja rá bélyegét a kapcsolatra. Azok a férfiak, akik rendszeresen ki tudták magukat aludni, jóval elégedettebbek voltak párkapcsolatukkal. A kevés alvás rossz napközbeni hangulatot eredményez a partnerek között, ami a következő éjjeli pihenést is rontja..., ezzel pedig ördögi kör veszi kezdetét.

Ön tudta? Átlagos élettartamot alapul véve kiszámolható, hogy életünk egyharmadát átalusszuk.

Hasonló hatással van a stressz is pihenésünkre – mondják a St. Louis-i Clayton Alváskutató Intézet kutatói. A krónikus stresszben élő emberek törvényszerűen keveset és rosszul alszanak, napközben pedig messze nem annyira terhelhetőek, mint pihent társaik. A rosszabb teljesítmény újabb feszültségkeltő tényezőt generál, ami miatt nő az álmatlan éjszakák száma...

Pozitív hatású délutáni szunyókálás?

A tudósok az éjszakai alvás mellett azokat a rövid, napközbeni szunyókálásokat ajánlják figyelmünkbe, amelyek során az alvás REM-szakasza (REM = Rapid Eye Movement = gyors szemmozgásos szakasz) érvényesül, ugyanis a kutatók szerint ez számít a legpihentetőbbnek, s agyunk érzékenységét is fokozza. Utóbbi a mások érzéseinek észlelésében van segítségünkre. Ennek megfelelően az ebéd utáni szieszta csökkenti a negatív hangulatot és pozitív érzést kelt bennünk.

Az ezzel kapcsolatos kísérlet résztvevőinek 60-90 perces durmolást engedélyeztek (amelyben több REM-szakasz is ismétlődött), akik az ez utáni felmérésben jóval fogékonyabbnak bizonyultak a nekik mutatott fotókon látható pozitív arckifejezések iránt.

A szunyókálást nélkülöző kontrollcsoport tagjai ezzel szemben sokkal több látott arcot soroltak be az „aggódó” vagy „mérges” kategóriába.

A Californiai Egyetem megfigyelést végző tudósai szerint az alvás mennyiségétől függő különböző megítélést agyunk egyik különleges tulajdonsága okozza: az érzelmek kezelését irányító központ napközben több ingadozásnak is ki van téve. Minél fáradtabbak vagyunk, annál erősebben érint meg minket a negatív irányú kilengés.

A gyerekek pihenése is nagyon fontos

Számos szülő képviseli azt az álláspontot, amely szerint gyermekeik akkor tudnak igazán pihenni, ha a szülőkkel közös ágyban alszanak. A Philadelphiai St. Joseph’s Egyetem szakemberei nem osztják ezt a nézetet.

Ők ugyanis pontosan 29 ezer 287 gyerek alvásra vonatkozó adatát elemezték ki, s megállapították: a saját szobájában pihenő gyermekek hamarabb elalszanak, s szembetűnően kevesebb alvászavarral van dolguk.

A szülői ágyban éjszakázó apróságok ezzel ellentétben gyakrabban ébrednek fel, s nehezebben alszanak el.

Alvás és koffein?

A konferencián természetesen nem maradt érintetlen a koffein fogyasztásának kérdése sem: több álmatlan éjszaka után a kávéfogyasztás jó hatással lehet ránk.

A koffein ugyanis segít abban, hogy vészhelyzet esetén csökkenjen annak lehetősége, hogy a szituációt rosszul mérjük fel, s rosszul reagáljunk rá – állítják a Harvard tudósai egy 25 fő részvételével lefolytatott éjszakázós kísérlet után.

