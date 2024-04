Zavar az alacsonyságom - Alkalmazható növekedési hormon?

A serdülőkor után növekedhetek még? Növekedési hormonnal befolyásolható a testmagasság és a lábméretét? Mi számít normális testmagasságnak? Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

Milyen határok között van egy átlagos, egészséges felnőtt férfi orvosilag elfogadott magassága?

Magyarországon végzett vizsgálat szerint a férfi magasság 165-189 cm közötti intervallumába a népesség 94%-a beletartozik. A 165 cm körüli testmagasság tehát férfiak esetében sem számít kirívóan alacsony, vagy orvosilag kóros testmagasságnak.

A magasság genetikailag meghatározott tulajdonság, feltételezem, szülei között is van alacsonyabb termetű. Mindenesetre béküljön meg ezzel az állapottal, ekkora magassággal is boldog és teljes életet élhet.

17 évesen növekedhetek még?

Minden bizonnyal elérte a végmagasságát. Megértem, hogy nehezen fogadja el ezt a helyzetet, de sajnos ebben az életkorban már nem lehetséges növekedés. Amennyiben a serdülés normális ütemben lezajlott, ilyenkor a csontokban növekedési zónák már bezáródnak, elcsontosodtak, a "visszaalakításukra" nincs esély.

Ha biztos akar lenni abban, hogy a növekedési zónák már bezáródtak, ezt vizsgálattal az endokrinológiai szakrendelésen tudják megmondani egy kézröntgen felvétel után.

16 éves lányként növekedhetek még?

Amennyiben rendszeresen menstruál, tehát a nemi érése megfelelő, már valószínűleg a növekedési zónái a csontokban bezárultak. Amennyiben a nemi éréssel, mensessel is gondok vannak, mindenképpen érdemes felkeresnie endokrinológiai szakrendelést, mert más ok is állhat alacsony termete hátterében.

Hallottam a növekedési hormon létezéséről. Ennyi idős korban érdemes elkezdeni a kezeléseket?

Növekedési hormonkezelés a testmagasság növelése érdekében Magyarországon is elérhető, de ez ilyen korban már nem jön szóba. Ezt csak a növekedés szempontjában aktív korban adjuk, és szigorúan szabályozott kritériumok szerint annak, akinek ez a hormonja hiányzik. Ez vizsgálatokkal kimutatható.

Idősebb életkorban még kívülről adott növekedési hormonnal sem lehet testmagasság növekedést elérni. Ha ilyen életkorban növekedési hormont adnánk, vagy növekedési hormont termelő elváltozás fejlődik ki a szervezetben, akkor sem nő a testmagasság, más testrészek vagy szervek növekedése ellenben gondokat okozna. Ugyan megnőne a kéz és a láb mérete is, de ezzel együtt a többi akrális rész - orr, fül stb. - is növekedne. Ezen kívül a növekedési hormon a belső szervek méretét is megnövelné, és többek között szív-érrendszeri szövődményeket okozna.

Mikor alkalmazható a növekedési hormon?

Magyarországon a növekedési hormon kezelés gyermekkorban és felnőttkorban is nagyon szigorú feltételrendszerhez kötött, csak meghatározott kritériumok esetén írható és alkalmazható. Ha egy kisgyerek alacsony növekedés miatt kerül szakrendelésre, a részletes kivizsgálást követően, igazolt növekedési hormon hiány esetén, és az előírt feltételek (nem kielégítő növekedési ütem, csontérési elmaradás, stb.) nyitott növekedési zónák mellett adható a hormoninjekció.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus