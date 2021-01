Meddig nőhet a testmagasság?

Sokszor jönnek az endokrinológiai szakrendelésre betegek azzal a panasszal, hogy alacsony termetűek. A növekedési hormont már mesterségesen előállították, a gyógyítás szolgálatában áll. De lehet-e mindenkin segíteni?

A növekedési hormon (GH, growth hormon) az agyalapi mirigyben termelődik. Ez a hormon felelős a növekedésért, de ezenkívül vannak más hatásai is. Ilyen pl. az, hogy a test izom-zsír arányát az izom irányába tolja el.

A testmagasság addig nőhet, amíg a növekedési zónák (epifízisfuga) ezt lehetővé teszik. A növekedési zónák a csontok végeinél találhatóak. Gyermekkorban ezek nyitottak, lehetőség van az új csontszövet képzésével a csont hossznövekedésére.

Amikor ezek a zónák elcsontosodnak, további hossznövekedésre már nincs lehetőség. Ha ilyenkor túl sok növekedési hormon termelődik vagy mesterségesen visznek be GH-t, már csak a porcos részei tudnak nőni a testnek, ill. a lágyszövetekben következik be méretváltozás, egyéb súlyos kísérő tünetek mellett. Ez az akromegáliának nevezett kórállapot.

Azt, hogy van-e lehetőség még a növekedésre, csontkorvizsgálattal lehet megállapítani. Ez leggyakrabban egy egyszerű kézröntgenfelvétellel történik. Különböző módszerekkel, a betegről készült felvételt hasonlítjuk össze adott életkorú emberek kézröntgen felvételeivel.

A Greulich-Pyle-féle módszer egyszerűbb, a Tanner-Whitehouse-módszer bonyolultabb. Mindkettő használatos a gyakorlatban. A felvételek elemzése alapján kiderülhet, hogy a csontkor az életkornak megfelelő, annál elmaradtabb vagy előrehaladottabb.

A lányoknál hamarabb zárul

Átlagos esetben a lányoknál kb. 15-16 éves korban zárulnak be véglegesen az epifízisfugák, fiúknál ez 17-18 éves korig is kitolódhat. Normálisan a csontkor az életkorral megegyezik.

Növekedési hormon hiány esetén a csontkor az életkortól elmarad. A növekedési zónák az életkorhoz viszonyítva kicsit hosszabb ideig vannak nyitva, a csontok érése késik.

Az ilyen betegek meghatározott kritériumokkal, a vizsgálati eredmények alapján, növekedésihormon-kezelésben részesülhetnek.

Ezt addig folytatják, ameddig van nyitott epifízisfuga. Az alacsony növekedésű, GH-hiányos gyermekeket minél hamarabb kezdik el növekedési hormonnal kezelni, annál magasabbra tudnak nőni.

Az epifízisfugák azonban, ha kicsit lassabban is, de előbb-utóbb a GH-hiányos betegeknél is bezáródnak. Ha ilyenkor, tehát későn kerülnek orvoshoz, sajnos már nem érhető el magasságnövekedés.

Előrehaladottabb csontkor esetén a növekedés befejeződése az életkorból várhatónál hamarabb következik be. A csontok érése ekkor felgyorsult. A kiváltó ok függvényében kell kezelni, de előfordul olyan eset is, amikor nem szükséges beavatkozni.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy ha alacsony a gyermek, minél hamarabb vigyék a szülők őt gyermekendokrinológiai szakrendelésre. A növekedési zónák zárulása után már nem tudunk segíteni az alacsony növekedésben szenvedő betegeknek.

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus