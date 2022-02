Gyakran együtt jár a D-vitamin-hiány és a pajzsmirigyzavar

A D-vitamin-hiány leginkább fáradtság, immungyengeség formájában jelentkezik, ám ha hosszú időn keresztül fennáll, akkor a pajzsmirigy működésére is hatással lehet. Dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista ezért a pajzsmirigyfunkciók ellenőrzését javasolja azoknak, akik D-vitamin-hiánnyal küzdenek, hiszen a kettő erősítheti is egymás tüneteit.

Nem biztos, hogy az őszi vagy tavaszi fáradtság okozza rossz közérzetét

Ahogy odakint egyre rosszabbra és komorabbra fordul az idő, sokakon őszi fásultság lesz úrrá, tavasszal pedig a tavaszi fáradtság jelentkezhet. Ez bizonyos mértékig normálisnak mondható, ám ha huzamosabb ideig fennáll a probléma, akkor az akár hormonális zavarra is utalhat. A pajzsmirigy-alulműködés egyik vezető tünete ugyanis az álmosság és a fáradtság, amit könnyű összetéveszteni az ősszel jelentkező panaszokkal.

Nem árt azonban tudni, hogy a pajzsmirigyzavar gyakran D-vitamin-hiánnyal együtt jelentkezik, így fokozzák egymás tüneteit. Éppen ezért, amennyiben D-vitamin-hiányban szenved, úgy érdemes a pajzsmirigyfunkcióit is ellenőriztetnie, hiszen ha D-vitamin-hiány és pajzsmirigyzavar egyszerre áll fenn, úgy a kellemetlen panaszait egyedül a vitaminpótlás nem orvosolja - figyelmeztet dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Alacsony téli D-vitamin-szint a betegségek hátterében

Hirdetés

Ezért függ össze a D-vitamin és a pajzsmirigyzavar

A D-vitaminról sokáig azt hitték, hogy egy „egyszerű” vitamin, ám az utóbbi évek kutatásai során a tudósok rájöttek arra, hogy már-már hormonként viselkedik, így fontos szerepe van a hormonháztartás egészséges működésében. Éppen ezért hiánya gyakran jár együtt inzulinrezisztenciával, illetve pajzsmirigyzavarral is.

Egy kínai tanulmányban például megfigyelték, hogy az autoimmun pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők 82 százalékánál D-vitamin-hiány is fennállt, vagyis kevesebb mint 20 ng/ml volt a szintjük, és még ennél is nagyobb volt a D3-hiány, amennyiben magas anti-TPO-értéket (>1300) is megállapítottak.

Az autoimmun pajzsmirigyzavarban szenvedők magasabb anti-TPO-szintje tehát összefüggésben áll a D-vitamin-hiánnyal, mivel ez utóbbi egyfajta cohormonként viselkedik a pajzsmirigy működésében.

Egy másik tanulmányban azt is megfigyelték, hogy a Hashimoto-betegek magasabb TSH-szinttel és megnagyobbodott pajzsmiriggyel is rendelkezhetnek. Éppen ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy a két állapotra egy időben kell gondolni, és indokolt esetben egy időben is szükséges elkezdeni a kezelésüket.

Vérvétellel megállapítható

Mind a pajzsmirigyfunkciók, mind a D-vitamin-szint egyszerű vérvétellel megállapíthatók. Mivel a két probléma szorosan összefügg egymással, így érdemes mindkettőt egyszerre vizsgálni. Pajzsmirigy-alulműködés esetén a leggyakoribb terápiás mód a gyógyszeres hormonpótlás, míg D-vitamin-hiánykor táplálékkiegészítő meghatározott dózisban való szedését javasolják az orvosok.

Olvasson tovább! D-vitamin: hiányzik, mint egy falat kenyér!

(Budai Endokrinközpont - Dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista)