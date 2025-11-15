A kortizol mint laborparaméter

A kortizol hormont a mellékvesekéreg termeli. Mérésére több módszer létezik, nem mind egyformán használható. Szintje meghatározható vérből, nyálból és gyűjtött vizeletből.

Élettani esetben a kortizoltermelés maximuma reggel van, ezért akkor ideális a vérvétel. A nap folyamán előre haladva a cirkadián ritmusnak megfelelően a termelődő hormon szintje csökken.

A termelődés mennyiségét sok tényező befolyásolja.

Mi okozhat magas kortizolszintet?

Magas kortizolszint észlelhető mellékvese-eredetű túlműködésben (Cushing-kór), esetleg daganatban, másodlagosan agyalapi mirigy eltéréseiben. De számos már kórkép esetén, pl. cukorbetegség, túlsúly, krónikus stressz, pszichiátriai kórképek, terhesség, alkoholizmus esetén is.

Mihez vezethet a magas kortizolszint?

A magas kortizolszint többek között megemeli a vércukorszintet, a vérnyomást, túlsúly kialakulását, striák megjelenését, menszesz felborulását, szőrnövekedést, csontritkulást okozhat.

Mi okozhat alacsony kortizolszintet?

Alacsony kortizolszint észlelhető mellékvesekéreg-elégtelenségben, krónikus betegségeknél.

Mihez vezethet az alacsony kortizolszint?

Ha kevés a kortizol, alacsony vérnyomás, alacsony vércukorszint, testtömeg-, izomvesztés alakul ki.

Hogyan történik a kortizolszint mérése vérből?

A vérvételi módszereknél fontos tudni, hogy az egyszeri reggeli vérvétel eredményét számos tényező befolyásolja, ezek közül számottevően a stressz is!

Ugyanakkor előkészületet igazából nem igényel.

A délutáni mérés, a csökkenő termelésnek megfelelő értéket kell mutasson.

A reggeli csúcsértéket 7-9 óra között nézik, ideális esetben kb. 140-600 nmol/l közötti az értéke.

A délutáni alacsony koncentrációt 15-17 óra közt kell nézni, ideálisan – természetesen laboronként változó kalibrált normálértékkel, de – kb. 90-450 nmol/l közti értéket kell találni.

Hogyan történik a kortizolszint mérése nyálmintából?

A nyálmintából történő elemzés kisebb ingadozást mutat.

Ilyenkor előre meg kell kérdezni, hogy étkezés, ivás, fogmosás, gyógyszer bevétele mikor történhet utoljára mintaadás előtt. Leggyakrabban a szájüregbe rövid ideig helyezett nedvszívó tampon segítségével gyűjtenek a pácienstől nyálmintát.

A kortizolszint mérése gyűjtött vizeletből

Teljesen megbízható, nem tájékozódó mérésre a 24 órás gyűjtött vizeletből meghatározott kortizolszintmérés a legalkalmasabb. Ezt a vizsgálatot elsősorban szakorvos javaslatára kell megcsináltatni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus