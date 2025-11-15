A kortizol mint laborparaméter
A kortizol hormont a mellékvesekéreg termeli. Mérésére több módszer létezik, nem mind egyformán használható. Szintje meghatározható vérből, nyálból és gyűjtött vizeletből.
Élettani esetben a kortizoltermelés maximuma reggel van, ezért akkor ideális a vérvétel. A nap folyamán előre haladva a cirkadián ritmusnak megfelelően a termelődő hormon szintje csökken.
A termelődés mennyiségét sok tényező befolyásolja.
Mi okozhat magas kortizolszintet?
Magas kortizolszint észlelhető mellékvese-eredetű túlműködésben (Cushing-kór), esetleg daganatban, másodlagosan agyalapi mirigy eltéréseiben. De számos már kórkép esetén, pl. cukorbetegség, túlsúly, krónikus stressz, pszichiátriai kórképek, terhesség, alkoholizmus esetén is.
Mihez vezethet a magas kortizolszint?
A magas kortizolszint többek között megemeli a vércukorszintet, a vérnyomást, túlsúly kialakulását, striák megjelenését, menszesz felborulását, szőrnövekedést, csontritkulást okozhat.
Mi okozhat alacsony kortizolszintet?
Alacsony kortizolszint észlelhető mellékvesekéreg-elégtelenségben, krónikus betegségeknél.
Mihez vezethet az alacsony kortizolszint?
Ha kevés a kortizol, alacsony vérnyomás, alacsony vércukorszint, testtömeg-, izomvesztés alakul ki.
Hogyan történik a kortizolszint mérése vérből?
A vérvételi módszereknél fontos tudni, hogy az egyszeri reggeli vérvétel eredményét számos tényező befolyásolja, ezek közül számottevően a stressz is!
Ugyanakkor előkészületet igazából nem igényel.
A délutáni mérés, a csökkenő termelésnek megfelelő értéket kell mutasson.
A reggeli csúcsértéket 7-9 óra között nézik, ideális esetben kb. 140-600 nmol/l közötti az értéke.
A délutáni alacsony koncentrációt 15-17 óra közt kell nézni, ideálisan – természetesen laboronként változó kalibrált normálértékkel, de – kb. 90-450 nmol/l közti értéket kell találni.
Hogyan történik a kortizolszint mérése nyálmintából?
A nyálmintából történő elemzés kisebb ingadozást mutat.
Ilyenkor előre meg kell kérdezni, hogy étkezés, ivás, fogmosás, gyógyszer bevétele mikor történhet utoljára mintaadás előtt. Leggyakrabban a szájüregbe rövid ideig helyezett nedvszívó tampon segítségével gyűjtenek a pácienstől nyálmintát.
A kortizolszint mérése gyűjtött vizeletből
Teljesen megbízható, nem tájékozódó mérésre a 24 órás gyűjtött vizeletből meghatározott kortizolszintmérés a legalkalmasabb. Ezt a vizsgálatot elsősorban szakorvos javaslatára kell megcsináltatni.
Ez is érdekelheti Fokozott stresszhormontermelés - A túl magas kortizolszint jelei
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus