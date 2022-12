A pajzsmirigy túlműködés rettegett szövődménye: pajzsmirigy vihar

Szapora szívverés, fogyás, idegesség, remegés- ezek mind a pajzsmirigy túlműködésére utalnak, melyet kezelni szükséges, és nem csak a tünetek miatt, hanem azért is, mert megfelelő terápia nélkül akár életveszélyes “pajzsmirigy viharhoz” is vezethet. Hogy ez mit is jelent pontosan, arról dr. Mutnéfalvy Zoltánt, az Endokrinközpont endokrinológusát kérdeztük.

A pajzsmirigy vihar, vagyis a thyreotoxikus krízis, egy életveszélyes egészségügyi állapot, melyet a kezeletlen vagy rosszul kezelt pajzsmirigy túlműködés okoz. Mivel az életet veszélyezteti, ezért nagyon fontos a probléma korai felismerése és a kezelés mielőbbi megkezdése. A pajzsmirigy viharral kapcsolatos halálozás a becslések szerint 8-25%. A mortalitás oka lehet a pajzsmirigy vihar következtében fellépő szívelégtelenség, szívritmuszavar vagy több szervi elégtelenség. Amennyiben az érintett idejében megfelelő kezeléshez jut, úgy 24 órán belül javulás következik be az állapotában.

A pajzsmirigy vihar pontos oka egyelőre ismeretlen, de az biztos, hogy a pajzsmirigy hormonok hirtelen, nagymértékű megemelkedése áll a hátterében, amit leggyakrabban valamilyen kiváltó tényező generál.

A pajzsmirigy két hormont termel: a trijód-tironint (T3) és a tiroxint (T4). Ezek szabályozzák az anyagcserét, a testhőmérsékletet, pulzusszámot. Pajzsmirigy vihar esetén a pajzsmirigyhormonok magas szintje miatt felgyorsul az anyagcsere, és emiatt a szervezetnek több oxigénre van szüksége, melynek kielégítése érdekében a szív nagyon gyorsan verni kezd, ami szívelégtelenséget okozhat.

A kiváltó tényezők a következők lehetnek:

A pajzsmirigy túlműködésre alkalmazott gyógyszer hirtelen abbahagyása

Pajzsmirigy műtét

Sérülés

Akut betegségek, például fertőzések, diabéteszes ketoacidózis, szívelégtelenség, gyógyszerreakció

Szülés

Jódtartalmú kontrasztanyag

Radiojód terápia (ritka)

Égési sérülések

Stroke

Súlyosan alulkezelt pajzsmirigy túlműködés

Kezeletlen pajzsmirigy túlműködés

Pajzsmirigy túlműködéshez kapcsolódó fertőzés

A pajzsmirigy vihar tünetei

A pajzsmirigy vihar tünetei hasonlóak a pajzsmirigy túlműködéséhez, de ezek hirtelen jelentkeznek és súlyosabbak, erősebbek.

Szapora pulzusszám (meghaladja a 140 ütés/percet)

Pitvarfibrilláció

Hirtelen fellépő magas láz

Izzadás

Remegés

Nyugtalanság

Zavartság

Hasmenés

Eszméletvesztés

Nagyon fontos, hogy az, aki tapasztalja a tüneteket, mihamarabb forduljon orvoshoz, hiszen azonnali kórházi ellátást igényel! Ilyenkor életmentő a gyors terápia, melynek fő mozzanata a pajzsmirigyhormonok képződése és felszabadulása elleni kezelés - mondja dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa. Ezen kívül szükség van még béta-blokkolók adására a szívpanaszok kezelésére, kortikoszteroidokra, oxigén adására, valamint hűtőtakarókra a testhőmérséklet csökkentése érdekében. Kiemelt jelentőségű továbbá a pajzsmirigy vihart okozó állapot kezelése is.

A probléma megelőzése érdekében fontos a pajzsmirigy túlműködés felismerése, megfelelő kezelése, ami a magában foglalja a helyes gyógyszerszedést is!

Pajzsmirigy túlműködés jelei:

Fogyás normál étkezés mellett

Hasmenés

Idegesség, remegés

Csökkent melegtűrés

Verejtékezés, nyirkos bőr

Állandó “pörgés”

Menstruációs zavarok

Hajhullás

Szapora pulzus

Álmatlanság, alvászavarok

(Forrás: Endokrinközpont)