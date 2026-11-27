A sztóma kialakítása csak az első lépés, a hosszú távú életminőséget nagyban meghatározza a műtétet követő utógondozás és követés. Áttekintjük a bélsztómák kialakításával járó normál változásokat, a lehetséges szövődményeket, a rendszeres kontrollvizsgálatok szerepét, valamint azt is, milyen feltételek mellett történhet az átmeneti sztómák visszaállítása.

Milyen a normális sztóma?

A frissen kialakított bélsztóma kezdetben duzzadt, ödémás lehet, ami a műtét utáni szöveti reakció természetes következménye. A duzzanat általában fokozatosan csökken a gyógyulás során.

Az egészséges bélsztóma nyálkahártyája nedves, fénylő, rózsaszínes vagy élénkpiros színű, mivel a bélnyálkahártya gazdag vérellátású. A sztóma érintésre vagy a mechanikai hatások következtében enyhén vérezhet, ami önmagában nem feltétlenül kóros. A bél nyálkahártyája természetes módon nyákot is termelhet.

A sztómán keresztül a béltartalom folyamatosan vagy változó időközönként távozhat, a sztóma típusától és a megmaradt emésztőrendszeri szakaszok működésétől függően. A bélmozgások, az étkezések és a bélrendszer természetes működésének változásai a sztómazsák ürítésének mennyiségére és időbeli eloszlására is hatással vannak.

Milyen a kóros tüneteket mutató sztóma?

A sztómával élők esetében fontos elkülöníteni a műtét következtében kialakuló, élettani változásokat a tényleges szövődményektől. A sztóma színének kifejezett megváltozása, elsötétedése, jelentős vérzése, hirtelen kialakuló fájdalma, az ürítés elmaradása vagy a béltartalom mennyiségének jelentős növekedése azonban már kóros állapotra utalhat, és orvosi vizsgálatot igényel.

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A széklet változásai sztóma kialakítása után

Természetesen a székletürítés rendszeressége és a széklet állaga eltér a korábban megszokottól. Ezek a változások azonban nem minden esetben jelentenek kóros állapotot, hanem elsősorban az emésztőrendszer anatómiai és élettani változásaiból következnek.

Vékonybélnyílás (ileosztóma) esetén a széklet gyakoribb, hígabb és nagyobb volumenű, mint a végbélen keresztül ürített bélsár. Ennek oka, hogy a vastagbél víz- és elektrolit-visszaszívó funkciója kiesik. A műtétet követő időszakban az ürített béltartalom mennyisége változó lehet, majd a bél alkalmazkodásával (adaptációjával) fokozatosan csökkenhet. A kialakult ileosztóma átlagos napi ürítési mennyisége körülbelül 600–1200 ml, de jelentős egyéni eltérések fordulhatnak elő.

Vastagbélnyílás (kolosztóma) esetében a béltartalom állaga és mennyisége nagymértékben függ attól, hogy a vastagbél melyik szakaszából alakították ki a sztómát leggyakrabban a reggelit követően számíhatunk nagy mennyiségű székletre, azonban nagy egyéni eltérések vannak. Pár hónap elteltével szinte mindenkinél kialakul egy napi ritmus, rendszeresség, melyhez tud igazodni.

A széklet mennyiségére, állagára hatással van az étkezés és a folyadékfogyasztás, ezek azonban ugyancsak egyéni változatosságot mutatnak. Mindenki leginkább saját maga tudja kikísérletezni, hogy milyen ételek fogyasztása okozza a legkevesebb panaszt, és mik azok, amiket kerülnie érdemes.

A sztómaképzés kockázatai és lehetséges szövődményei

A sztómaképzés, mint minden sebészeti beavatkozás, általános műtéti kockázatokkal jár. Ezek közé tartozik a vérzés, a sebfertőzés, az altatással kapcsolatos szövődmények, a környező szervek sérülése, a bélműködés átmeneti leállása (posztoperatív ileus), valamint a hasi összenövések kialakulása.

A sztóma kialakításához kapcsolódó szövődmények a műtétet követő korai időszakban vagy akár hónapokkal, évekkel később is jelentkezhetnek.

Korai szövődmények

Sztómaischaemia és -nekrózis: a sztóma elégtelen vérellátása miatt alakul ki. A bél nyálkahártyája kezdetben sápadttá, szürkés vagy fekete színűvé válhat, súlyosabb esetben pedig elhalhat. Kialakulásában szerepet játszhat a bél túlzott feszülése, a mesenterium megtörése, a túl szűk hasfali nyílás vagy a keringési viszonyok romlása. A felszínes nyálkahártya-károsodás nem minden esetben igényel műtétet, azonban a hasfali fascia szintje alá terjedő nekrózis sürgős sebészeti felülvizsgálatot és rendszerint korrekciós műtétet tesz szükségessé.

Vérzés: a sztóma nyálkahártyája gazdag érhálózattal rendelkezik, ezért kisebb mechanikai behatásra is vérezhet. A jelentősebb, tartós vagy spontán vérzés azonban nem tekinthető normális jelenségnek, és kivizsgálást igényel.

Mucocutan szétválás: a bél nyálkahártyája és a környező bőr közötti varratvonal részleges vagy teljes szétválását jelenti. Kialakulásában szerepet játszhat a sebgyógyulás zavara, fertőzés, a szövetek feszülése, alultápláltság vagy immunszuppresszív kezelés.

Sztómaretrakció: a kivezetett bélszakasz visszahúzódik a bőrfelszín szintje alá. Ennek hátterében leggyakrabban a bél elégtelen mobilizálása, a túlzott feszülés, az elhízás vagy a szövetek keringési zavara áll. Súlyosabb esetben a hasüreg felé történő visszahúzódás és béltartalom-szivárgás is kialakulhat.

Korai parastomalis tályog és fertőzés: a sztóma környezetében kialakuló fertőzés, illetve gennygyülem, amely fájdalommal, duzzanattal, bőrpírral és esetenként lázzal járhat.

Késői szövődmények

Parastomalis sérv: a sztóma körüli hasfali nyílás kitágulása, amelyen keresztül a hasüregi szervek, leggyakrabban a vékonybélkacsok türemkednek elő. A sztóma körül látható vagy tapintható elődomborodás alakulhat ki, amely álláskor, köhögéskor vagy hasprésre fokozódhat. A parastomalis sérv a sztómaműtétek egyik leggyakoribb késői szövődménye. Kockázatát növelheti az elhízás, a magasabb hasűri nyomás, a sebgyógyulási zavar, a dohányzás és a kötőszöveti gyengeség. Egyes esetekben panaszmentes marad, máskor fájdalmat, ürítési nehézséget vagy bélelzáródást okozhat.

Sztómaprolapszus: a kivezetett bélszakasz a hasfal síkján túlzottan előesik, megnyúlik, és a normálisnál hosszabbá válik. Leggyakrabban kacs sztómáknál fordul elő. A jelenség önmagában nem mindig jár panasszal, de jelentősebb előesés esetén a sztóma működése akadályozottá válhat, illetve keringési zavar alakulhat ki.

Sztómastenosis (szűkület): a sztóma nyílásának beszűkülése, amely miatt a béltartalom ürülése nehezítetté válik. Kialakulhat a korábbi vérellátási zavar, hegesedés, mucocutan szétválás vagy bélgyulladás kiújulása következtében. Súlyos esetben bélelzáródást is okozhat.

Késői retrakció: a sztóma fokozatosan a bőrfelszín alá húzódik, ami megnehezítheti a béltartalom megfelelő elvezetését, és a környező bőr tartós irritációjához vezethet.

Parastomalis bőrgyulladás: a béltartalommal vagy vizelettel történő ismételt érintkezés, irritáció, fertőzés vagy allergiás reakció következtében a sztóma körüli bőr gyulladttá, felmaródottá válhat.

Parastomalis pyoderma gangrenosum: ritka, de fontos szövődmény, különösen gyulladásos bélbetegségben szenvedőknél. Fájdalmas, gyorsan terjedő, fekélyes bőrelváltozás formájában jelentkezhet, amelynek hátterében immunológiai eredetű gyulladásos folyamat áll.

Parastomalis varixok: sztóma körüli visszértágulatok, melyek elsősorban májbetegséggel összefüggő magas vérnyomásban (portalis hipertónia) szenvedőknél alakulhatnak ki. Ilyenkor a sztóma körüli apró vénák a fokozódó nyomás hatására kitágulnak, sérülékennyé válnak, és erős, akár visszatérő vérzést okozhatnak.

Az ileosztóma fokozott folyadék- és elektrolitvesztéssel járhat

Az ileosztóma egyik legfontosabb, külön figyelmet igénylő szövődménye a nagy mennyiségű, híg béltartalom ürülése. A vastagbél hiányában ugyanis csökken a víz és az elektrolitok visszaszívásának lehetősége, ezért a vékonybélen keresztül távozó béltartalom mennyisége és folyadéktartalma jelentősen nagyobb lehet. A nagy kimenetű sztóma általában napi 1,5–2 liter feletti ürítést jelent.

A jelentős folyadékvesztés következménye kiszáradás, nátrium- és magnéziumhiány, vesefunkció-romlás, súlyos esetben akut vesekárosodás lehet. A jelenség különösen a korai posztoperatív időszakban, illetve rövidbél-szindróma esetén jelentős.

A folyadék- és elektrolitvesztés mellett a bél egyes szakaszainak eltávolítása miatt felszívódási zavarok, vitamin- és ásványianyag-hiányok is kialakulhatnak. A terminális ileum jelentős részének eltávolítása például a B 12 -vitamin hiányához vezethet, mivel ennek felszívódása elsősorban ezen a bélszakaszon történik. Kiterjedt vékonybél-eltávolítás következtében vas-, magnézium- és egyéb mikrotápanyag-hiány is kialakulhat. A hiányállapotok kialakulásának kockázata a megmaradt bélszakasz hosszától és működésétől is függ.

Sztómazárás

A sztóma kialakítását követően a bél folytonossága nem feltétlenül állítható helyre, végleges állapot. Az átmenetinek szánt sztómák egy része később megszüntethető, de ez nem minden esetben valósul meg. A sztómazárás lehetősége függ az alapbetegség lefolyásától, a megmaradt bélszakaszok állapotától, a korábbi műtétek eredményétől, az esetleges szövődményektől, valamint a beteg általános állapotától.

A sztómazárás során a kivezetett bélszakaszokat ismét összekapcsolják, és helyreállítják a bél folytonosságát. A beavatkozás történhet a hasfalon keresztül, de bizonyos esetekben nagyobb hasi feltárásra is szükség lehet. A műtét után ismét lehetővé válhat a természetes székletürítés, bár annak gyakorisága és jellege a korábbi bélműtétek függvényében eltérhet a korábbitól.

Kilátások sztómát viselőként

A sztómás betegeknek rendszeresen kontrollvizsgálatra szükséges járniuk, hogy az esetleges vitaminhiány, sztómaszűkület (stenosis), bőrgyulladás, tályog, sztóma körül kialakult sérv, vagy más egyéb szövődmények időben felismerhetőek legyenek.

Ileosztóma esetén a rendszeres ellenőrzés során a folyadék- és elektrolit-háztartás, a vesefunkció, valamint az esetleges felszívódási zavarok és hiányállapotok vizsgálata is indokolt lehet.

A hosszú távú prognózist elsősorban az alapbetegség, az elvégzett műtét eredménye, az esetleges társbetegségek és a kialakuló szövődmények határozzák meg. A modern segédeszközök használatával azonban az érintett betegek többsége teljes értékű életet élhet.

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