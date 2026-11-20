A korszerű sztómazsákoknak és segédeszközöknek köszönhetően a sztóma ma már diszkréten, biztonságosan és kényelmesen kezelhető a mindennapokban. A sztóma viselése alkalmazkodást kíván a mindennapi életvitelben, de néhány változtatással és egy kis figyelemmel teljes élet élhető.

Rendszeres kezelés és a sztómazsák cseréje

A műtétet követő napokban speciálisan képzett, úgynevezett "sztómás nővérek" segítenek a betegnek elsajátítani a sztóma kezelését, cseréjét, tisztántartását, a használt zsák eldobásának, a nyílás körüli szőrzet eltávolításának és a bőr megfigyelésének a módját (hogy az nincs-e begyulladva). Tájékoztatják a pácienst a legmegfelelőbb bőrápoló szerek, krémek használatáról, a sportolási lehetőségekről, arról, hogy uszodai használatra léteznek vízálló zsákok, valamint, hogy bizonyos mozdulatok (pl. az emelés) kerülendők. A túl gyakori csere feleslegesen irritálja a bőrt, ezért meg kell találni az optimális gyakoriságot.

Bővebben A sztóma ápolása, kezelése

Kontrollvizsgálatok

A betegeknek rendszeresen kontrollvizsgálatra szükséges járniuk, hogy az esetleges vitaminhiány, sztómaszűkület (stenosis), bőrgyulladás, tályog, sztóma körül kialakult sérv, vagy más egyéb szövődmények időben felismerhetőek legyenek.

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Táplálkozás és folyadékfogyasztás

A sztóma kialakítása befolyásolja az emésztés folyamatát és a húgyutak egészségét, ezért szükséges néhány kisebb változtatás az étkezésben és a folyadékfogyasztásban. A táplálkozásban a bélsztómával élőknek szigorú megszorításokat nem kell alkalmazniuk, de érdemes csökkenteni a túl zsíros, szagos vagy könnyen elzáródást okozó, nehezen emészthető ételek (magvak, gyümölcshéj) fogyasztását. A folyadékfogyasztásra figyelni kell, ez szükséges a széklet normál állagának megőrzéséhez, urosztómát viselőknél pedig a húgyúti fertőzések elkerüléséhez.

Bővebben Táplálkozás sztómával | Folyadékfogyasztás sztómával

Változások a mindennapos életvitelben

A páciensek többsége aggódik, hogy mások is látni fogják a zacskót a ruhán keresztül, vagy hogy a kellemetlen szagot a környezet is érezni fogja. Azonban a napjainkban rendelkezésre álló, szagokat át nem eresztő, könnyen kezelhető, kisméretű, a bőrön jól rögzülő zacskók, és a korszerű bőrápolási termékek használatával, valamint a sztómás-nővérek tanácsainak segítségével a páciensek többsége egy normális, komplikáció-mentes életre számíthat.

A sztóma nem befolyásolja a fizikai terhelhetőséget, így a sportolás nemcsak lehetséges, hanem ajánlott is. Az ütközéssel, ütéssel járó sportágak kerülendőek, amelyek közvetlen nyomást fejthetnek ki a sztómára, sztómazsákra. A modern segédeszközökkel akár úszni is lehet.

Bővebben Sportolás sztómával

Lelki terhek sztómás betegként

A sztóma felhelyezése a legtöbb páciens számára komoly lelki megterhelést jelent, sőt, testképzavar kialakulására, az önértékelés csökkenésére is számítani lehet. Sokan súlyos rokkantságként élik meg ezt az új állapotot, félnek a nyílás tisztántartásától, korábbi életminőségük megváltozásától, a különböző korlátozásoktól, melyek a sztómaviselés következményei. Nagyon fontos, hogy az orvosok és a nővérek a beteget már az operáció előtt alaposan tájékoztassák a műtétről és annak következményeiről, valamint azokról a nehézségekről, problémákról, amelyekre a páciens a későbbiekben számíthat.

Betegcsoportok

Léteznek közöségi média csoportok és sztóma-klubok, ahol a sztómát viselő betegek akár online, akár személyesen találkozhatnak egymással, megbeszélhetik nehézségeiket, tanácsokat adhatnak egymásnak, és segítséget kérhetnek szakemberektől is. Azonban nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy egy ilyen helyzetben a családtagok és a barátok azok, akik figyelmességükkel, tapintatukkal a legtöbbet segíthetnek.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Soltész Annamária

Aktualizálta: Dr. Szigeti Nóra gasztroenterológus