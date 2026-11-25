A bélsztóma egy olyan mesterséges nyílás a hasfalon, melyen keresztül a bélsár a szervezetből egy cserélhető zsákba távozik. Két leggyakoribb formája az érintett bélszakasztól függően az ileosztóma (vékonybél esetén) és a kolosztóma (vastagbél-kivezetés esetén).

Milyen típusai vannak a beleket érintő sztómáknak?

Attól függően, hogy melyik szervből vezeti ki a béltartalmat, illetve váladékot, az alábbi sztómatípusokról beszélünk:

Kolosztóma: a vastagbélből (colon) kialakított sztóma, mely a pontos bélszakasz függvényében lehet például szigmabél- vagy harántvastagbél-sztóma is.

a vastagbélből (colon) kialakított sztóma, mely a pontos bélszakasz függvényében lehet például szigmabél- vagy harántvastagbél-sztóma is. Ileosztóma: a vékonybél utolsó szakaszából, a csípőbélből (ileum) kialakított sztóma.

a vékonybél utolsó szakaszából, a csípőbélből (ileum) kialakított sztóma. Jejunostoma: a vékonybél éhbélnek nevezett szakaszából (jejunum) kialakított, ritkábban alkalmazott sztóma.

A bélből kialakított sztómák sebészeti technikájuk alapján is csoportosíthatók:

Végállású (end) sztóma: a bél átvágott végének hasfalra történő kivezetésével készül. A bél folytonossága megszakad, és a béltartalom a kivezetett bélszakaszon keresztül távozik. A távolabb eső (distalis) bélszakasz eltávolítható, vagy a hasüregben lezárható.

a bél átvágott végének hasfalra történő kivezetésével készül. A bél folytonossága megszakad, és a béltartalom a kivezetett bélszakaszon keresztül távozik. A távolabb eső (distalis) bélszakasz eltávolítható, vagy a hasüregben lezárható. Kacs (loop) sztóma: a bél egy kacsát képező szakaszát vezetik ki a hasfalra, majd a bélfalat megnyitva két nyílást alakítanak ki. Az egyik nyíláson keresztül távozik a béltartalom, a másik a bél distalis szakasza felé vezet. Leggyakrabban átmeneti, egy adott bélszakasz vagy egy bélvarrat tehermentesítésére szolgáló megoldás.

A sztóma kialakítása lehet átmeneti vagy végleges:

Az átmeneti sztóma a megfelelő gyógyulási idő elteltével, a bélfolytonosság helyreállítását követően megszüntethető.

a megfelelő gyógyulási idő elteltével, a bélfolytonosság helyreállítását követően megszüntethető. A végleges sztóma esetében a természetes ürítési útvonal helyreállítása nem lehetséges vagy nem indokolt.

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Milyen betegségek esetén van szükség sztóma kialakítására?

A sztóma (anus praeternaturalis, azaz művi végbélnyílás) alkalmazására olyan megbetegedések esetén kerülhet sor, amelyek következményeként a természetes ürítési útvonal valamilyen betegség vagy műtéti beavatkozás következtében nem használható, illetve akkor, ha a bél egy szakaszának tehermentesítése szükséges.

A vékonybélen általában akkor hoznak létre sztómát (ileosztóma), ha valamely betegség, például súlyos, gyógyszeres kezelésre nem reagáló colitis ulcerosa miatt a vastagbél teljes hosszát el kell távolítani. Ileosztóma kialakítására azonban nemcsak végleges elvezetésként kerülhet sor. Gyakran alkalmazzák átmeneti, úgynevezett tehermentesítő sztómaként is, például bélvarratok védelmére. Ilyenkor a sztóma célja, hogy a béltartalom ne, vagy csak minimális mennyiségben jusson el a frissen kialakított varratig, csökkentve ezzel az esetleges varratelégtelenség következményeit.

A vastagbélen (kolosztóma) leggyakrabban az olyan vastagbél- és főleg végbélrákok esetén kerül sor sztómaképzésre, amikor a tumor a végbél záróizomzatához túl közel helyezkedik el, vagy azt is érinti. Ilyen esetben a daganatot nem lehet biztonságosan eltávolítani, csak akkor, ha a záróizom is áldozatául esik a műtétnek. A végleges sztóma szükségességét azonban nem lehet kizárólag a daganat és a záróizom közötti távolság alapján meghatározni. A döntés során figyelembe veszik a daganat kiterjedését, a környező szövetek érintettségét, a megfelelő sebészi biztonsági szél elérhetőségét, valamint azt is, hogy a záróizomzat működése megőrizhető-e. Bizonyos esetekben alacsonyan elhelyezkedő végbélrák mellett is lehetőség van záróizommegtartó műtétre, míg máskor a záróizom eltávolítása szükséges.

További fontos indikációk:

Bélperforáció és hashártyagyulladás (peritonitis): a bélfal átszakadása, a béltartalom hasüregbe jutása és az ebből kialakuló súlyos fertőzés esetén a beteg állapotától, a gyulladás kiterjedésétől és a bél állapotától függően szükség lehet a beteg bélszakasz eltávolítására és sztóma kialakítására. Perforáció kialakulhat diverticulitis, súlyos bélrendszeri fertőzések, krónikus gyulladásos bélbetegségek szövődményeként.

Bélelzáródás (ileus): különösen daganatos eredetű vagy más módon nem megszüntethető elzáródás esetén, ha a béltartalom elvezetése másképp nem biztosítható.

Bélischaemia és bélelhalás: a bél vérellátásának súlyos zavara esetén az elhalt bélszakasz eltávolítása után a beteg állapotától és a megmaradt bélszakaszok állapotától függően sztóma készülhet.

Familiáris polipózis: a tömeges bélpolipok miatt daganatmegelőzés céllal hasonló műtétre kerül sor, mint rosszindulatú daganat esetén.

Súlyos hasi sérülések: például áthatoló hasi trauma, lőtt vagy szúrt sérülés, illetve súlyos tompa hasi sérülés következtében kialakult bélkárosodás esetén.

Súlyos végbéltáji betegségek: bizonyos kiterjedt fertőzések, szövetkárosodások, illetve nehezen gyógyuló sebek esetén a széklet elterelése elősegítheti az érintett terület gyógyulását.

Bélvarratok védelme: bármilyen okból történő vastagbél- és végbélműtétek után átmeneti sztóma készülhet a varratelégtelenség következményeinek mérséklésére.

A sztómaképzés

A sztóma kialakítása történhet nyitott hasi műtét, laparoszkópos vagy robotasszisztált műtét részeként is. Előfordul, hogy a sztóma kialakítása önálló beavatkozásként történik, máskor a beteg bélszakasz eltávolításával, a bél folytonosságának megszakításával vagy helyreállításával együtt végzik.

Nagyon fontos a sztóma optimális helyének megfelelő kiválasztása. Nem jó, ha a nyílás túl közel van a köldökhöz, a bordákhoz, a lágyékhajlatokhoz, régi műtéti hegekhez, viszont elengedhetetlen, hogy úgy helyezkedjen el, hogy az a beteg számára jól látható és hozzáférhető legyen, mert csak így tudja azt megfelelően ápolni, tisztán tartani.

A sztómát általában a hasfalon keresztül, a bőr, a bőr alatti szövetek, az izomréteg és a hashártya megnyitásával alakítják ki. A sebész a megfelelő bélszakaszt mobilizálja, majd a hasfalon kialakított nyíláson keresztül a felszínre vezeti. Fontos, hogy a kivezetett bélszakasz megfelelő vérellátással rendelkezzen, és feszülésmentesen érje el a bőrfelszínt.

Végállású sztóma esetén a bél átvágott végét vezetik ki, míg kacs sztóma esetén a bél egy hurokszerűen kiemelt szakaszát nyitják meg, és rögzítik a hasfalhoz. A bél nyálkahártyáját a bőrhöz varrják, így jön létre a sztóma és a bőrfelszín közötti átmenet.

A műtét egyik legfontosabb technikai szempontja a megfelelő vérellátás megőrzése. A túlzottan szűk hasfali nyílás, a bél feszülése vagy a mesenterium (bélfodor) megtörése keringési zavart okozhat, ami a sztóma szövetének károsodásához vezethet.