Természetes módszerek székletlazításra és hashajtásra

Ha igyekszünk is egészségesen élni, előfordulhat, hogy egy betegség vagy gyógyszermellékhatás (pl. fájdalomcsillapító, savkötő, antidepresszáns), az időskor miatti lassabb bélmozgás, utazás székrekedést okozhat.

Ez nemcsak fájdalmas, nehéz székletürítést okoz, hanem következményeként az esetleges aranyér betegség elhúzódó és akár vissza-visszatérő problémává válhat. Ezért is érdemes foglalkozni a kérdéssel.

Természetes módszerek székrekedés ellen

Székletlazító készítményekhez és főleg hashajtó szerekhez csak végső esetben folyamodjunk, ha más módszerek nem segítenek. Először mindképpen érdemes életmódbeli változtatásokkal és természetes megoldásokkal próbálkoznunk. Ez utóbbiakat gyűjtöttük össze cikkünkben.

Folyadékpótlás, fizikai aktivitás és megfelelő étrend

Elsősorban érdemes átgondolni, elegendő folyadékot fogyasztunk-e, nagy melegben ezt nem árt növelni, mozgunk-e eleget, van-e elegendő rost az étrendünkben, leginkább nyers zöldség és gyümölcs formájában, kevés nyers diófélével, olajos magvakkal kiegészítve, mivel a főzés, hőkezelés hatására a rosttartalom csökken. A rostok segítenek rendben tartani a bélflóránkat is, ezáltal is megelőzhető a székrekedés. Magas rostbevitel mellett kiemelten fontos odafigyelni a megfelelő folyadékpótlára, nehogy ellenkező hatást érjünk el.

Ha már a gyümölcsöknél tartunk, két gyümölcs különösen segíti a széklet lágyítását, ezzel az ürítését. Az egyik a szilva, télen az aszalt szilva (van, akinek a szilvalekvár is segítség). Ha nehezen tudjuk elfogyasztani szárítva, télen készítsünk kompótot, cukor sem kell bele. Magunknak kell kitapasztalni, hogy napi hány szem nem okoz még hasmenést, de segít a székletürítésben. A másik a füge, melyet nyersen, aszalva, lekvárnak és kompótnak elkészítve használhatunk.

Poliszacharidtartalmú gyógynövények

A poliszacharidok is élelmi rostok. A poliszacharidtartalmú gyógynövények víz hatására megduzzadnak, nyálkát képeznek, növelik a béltartalmat. Ezzel ingerlik a bélfalat, és elősegítik a széklet kiürülését. Ezeknél a gyógynövényeknél rendkívül fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, hogy megfelelően meg tudjon duzzadni a poliszacharid és ki tudja fejteni hatását. Csökkenthetik a gyógyszerek, vitaminok felszívódását, így fél óra különbség legyen a bevételek között. Ilyen növény a lenmag, melyet egyben vagy őrölve is használhatunk, az egyiptomi útifű, erdei és papsajtmályva, orvosi ziliz.

Gyógyvizek

Az idősebb korosztály ma is használja a glaubersót és keserűsót tartalmazó gyógyvizeket. Fogyasztásuk reggel ajánlott, 1-2 dl mennyiségben. Ha langyosan fogyasztjuk, 1-2 órán belül jelentkezik a hatás. Van, amelyik kiegészítője lehet egyes epehólyag-betegségek kezelésének, és használata csökkenti az epekőképződés kockázatát is. Olvassuk el az alkalmazási utasítást használat előtt. Hosszabb alkalmazásukat orvossal kell egyeztetni.

Évtizedekig gyakorlat volt a paraffinolaj alkalmazása mint hashajtó A paraffinolaj a hatását a bélfal sikosításával fejtette ki, így segítette a széklet ürítését, azonban meggátolta a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. Így hosszú távon alkalmazva vitaminhiányt okozott. Mára gyakorlatilag alig keresik a páciensek erre a célra.

Antrakinon-glikozidok

Antrakinon-glikozidokat tartalmazó hashajtók közé tartozik a szenna levele és termése, a kutyabenge kérge. Leginkább teakánt érdemes fogyasztani, gyógyszerkönyvi minőségű teát vásároljunk a patikában, a mellé kapott betegtájékoztatóban pontos adagolás található. A hatóanyag gátolja a víz és a nátrium felszívódását a belekben, fokozza a vastagbél ritmusos összehúzódását. A vizelet színét vörösesre színezheti, ezt látva ne lepődjünk meg. Ugyanilyen a hatása a kínai orvoslásból átvett rebarbaragyökérnek, és az aloe vera tejnedvének!

12 év alattiak, várandósok, bélbetegséggel küzdők nem alkalmazhatják, ahogy szívglikozid, vízhajtó gyógyszerekkel sem ajánlott együtt alkalmazni. Radikális hashajtók, így alkalmazásuk akkor ajánlott, ha az eddigiek nem váltak be. Legfeljebb 1 hétig alkalmazhatóak, mert hozzászokást okozhatnak. Egyeseknél alhasi görcsöket idézhetnek elő.

Ricinusolaj

Ugyancsak súlyosabb, több napos székrekedéssel küzdő, főleg idősebb betegeknél alkalmazzák a ricinusolajat. A bélben felszabaduló ricinolsav izgatja a bélfalat, heves bélmozgást vált ki. Ezért a kiadható maximális mennyiség 30 gramm, de kevesebb bevételével is elérhetjük a megfelelő hatást. Folyamatos alkalmazása nem ajánlott.

Ha gyermeknél jelentkezik székrekedés

Kisgyermekeknél székrekedés esetén érdemes az étrendjüket átnézni, illetve a folyadékfogyasztást ellenőrizni. Ebben mi magunk is járhatunk előttük jó példával, mi mit fogyasztunk. Esetükben egy nehezebb székletürítés is okozhat félelmet a következő bilire ültetéskor, vagy valamilyen más eredetű negatív élmény, és visszatartva a székletét székrekedése lesz. Így összetettebb a kérdés megoldása. Ha a gyermek egészséges, fontos, hogy a szülő ne stresszeljen a kérdés miatt, ne erőltesse, ne szoktassa rá a gyermeket hashajtó oldatra, kúpra! Vissza lehet térni a csecsemőkori hasmasszírozásra, kikérni az orvos, védőnők és gyakorlott szülők tapasztalatait. Ha egészségileg minden rendben, és mi is nyugodtak vagyunk, a gyermeknél is rendeződni fog a kérdés.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész