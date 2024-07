A legfontosabb kérdések a Zika-vírusról

Európában is minden évben felbukkan a trópusi területeken időnként járványszerűen terjedő Zika-vírus. Hogyan terjed a vírus, milyen tünetekkel jár a megbetegedés és mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Mi a Zika-vírus?

A Zika-vírus egy elsősorban szúnyogok által terjesztett kórokozó, amit a szúnyogok Aedes fajai (ázsiai tigrisszúnyog és egyiptomi csípőszúnyog) terjesztenek, ugyanazok, melyek a dengue-láz és chikungunya vírus terjesztéséért is felelősek. Ezek a szúnyogok leginkább a nappali órákban csípnek, azonban beltéri és kültéri körülmények között is túlélnek. A vírus által okozott megbetegedés a Zika-láz. A fertőzöttek többségénél tünetmentes vagy influenzaszerű panaszokat okoz, ritkán azonban kórházi ellátást tesz szükségessé. Szövődményként Guillanin-Barré szindrómát és más idegrendszeri károsodásokat idézhet el, terhes nőkre pedig különösen veszélyes: a Zika-vírus felelős a magzat mikrokefália (kóros kisfejűség) nevű születési rendellenességéért.

Alapvető tények a Zika-vírusról A Zika-vírus esetek jellemzően a trópusi éghajlaton fordulnak elő, legnagyobb számban Közép- és Dél-Amerikában.

Az európai esetek utazáshoz kapcsolódnak, azaz egzotikus utazások során elkapott fertőzés okozott begbetegedéseket visszatérés után.

A fertőzést elsősorban szúnyogok terjesztik, de szexuális úton is átadható.

A Zika-láz tünetei a fertőzést követően 3-4 nappal alakulnak ki, és 2-7 napig tartanak.

A fertőzöttek többségénél nem jelentkeznek tünetek.

Nagyon ritka az olyan Zika-lázas megbetegedés, amely kórházi kezelést igényel.

Az anyai Zika-fertőzés kapcsolatba hozható az újszülött mikrokefália rendellenességgel, a koraszüléssel és a vetélések magasabb számával.

A fertőzés emberről-emberre csak szexuális úton, illetve vértranszfúzióval terjed.

Még nincs kezelési módszer a betegségre, és nem létezik ellene védőoltás.

A megelőzés legfontosabb eleme a szúnyogcsípések kerülése.

Hol fordulhat elő a Zika-vírus?

Kutatók először 1947-ben Ugandában, egy sárgalázat kutató projekt során rhesus majmokban találkoztak a vírussal. Néhány évvel később, 1952-ben azonosították az első emberi eseteket Ugandában és Tanzániában.

A legtöbb Zika-vírus fertőzést a trópusi területekről jelentették (pl. Brazília, Kolumbia, Venezuela, Dél-Ázsia, Afrika egyes részei), ugyanakkor már más területekről is jelentettek Zika-vírusos eseteke. Fennáll a lehetősége a fertőzésnek a trópusi éghajlattal rendelkező, mocsaras, magas hőmérsékletű városokban is, ahol magasabb a szegények aránya.

Európában, így Magyarországon is eddig csak forró égövi utazásról (Thaiföldről) hazatért embereknél diagnoztizáltak Zika-lázat.

A Zika-vírus legutóbb 2016-ban okozott tömeges megbetegedést, aminek nyomán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzet hirdetett. A vírus azóta endémiás (helyileg terjedő) eseteket okoz, de kisebb számban minden évben fordulnak elő fertőzések a helyi lakosság és az utazók között is, elsősorban Dél-Amerikában.

Tekintettel arra, hogy a vírust terjesztő szúnyogfajok a világ nagy részén megtalálhatóak, továbbá a klímaváltozás miatt az északabbra fekvő országokban is egyre gyakrabban megjelennek (nyaranta Magyarországon is előfordul az ázsiai tigrisszúnyog), a betegség valószínűleg újabb országokat is érinteni fog, ám járvány kialakulására a mérsékelt égövön nem kell számítani.

Miről ismerhető fel a fertőzés?

A Zika-vírus által okozott Zika-láz tünetei nem jellegzetesek, a fertőzöttek 80%-a tünetmentes. Akinél jelentkeznek a tünetek, jellemzően 2-7 napig tartanak. A diagnózist általában vérteszt erősíti meg. A fertőzés csak ritkán olyan súlyos, hogy kórházi kezelést vonjon maga után, még ritkábban halálos kimenetelű.

A Zika-láz leggyakoribb tünetei:

láz,

kiütések,

ízületi- és izomfájdalom,

kötőhártya-gyulladás,

fejfájás és szem mögötti fájdalom.

A tünetek az eddigi megfigyelések szerint a megfertőződés után 3-4 napos lappangási időt követően alakulnak ki.

Hogyan terjed a Zika-vírus?

A vírust elsősorban a világ szinte minden táján megtalálható szúnyogfaj (Aedes) egyedei terjesztik. Mivel a fertőzött betegek nagy része tünetmentes, akaratlanul ők is terjeszthetik a vírust. Ez leggyakrabban úgy történik, hogy a világ egyik részén megfertőzött beteg utazás során a világ másik részén élő szúnyogra terjesztheti át a vírust, ami majd tovább terjeszti azt emberekre.

A Zika-vírus emberről-emberre közvetlenül elsősorban szexuális úton is terjedhet, noha eddig a betegek kisebb részéről bizonyosodott be, hogy így fertőződött meg.

Feltételezések szerint a vírus fertőzött vérrel, így transzfúzióval is terjedhet. Az anyatejjel történő fertőződésről egyelőre nincsenek adatok, a szakemberek továbbra is a szoptatás folytatását javasolják.

Miért lehet veszélyes a Zika-vírus?

Az esetek egy kis részében a Zika-fertőzés maradandó károsodásokat idézhet elő szövődményként.

Egyes esetekben Guillian-Barre szindrómát okoz a vírusfertőzés, mely egy olyan ritka, de súlyos autoimmun betegség, ami a központi idegrendszert érinti és bénulást is okozhat. A Zika a központi idegrendszer egyéb területein is okozhat elváltozásokat, így látás- vagy halláskárosodást is.

Amennyiben egy terhes nő fertőződik meg a Zika-vírussal, fennáll a veszélye, hogy átadja a vírust a placentán át a magzatnak. Feltételezések szerint a Zika felelős részben vagy teljesen a mikrokefália (kóros kisfejűség) és egyéb születési rendellenességek hirtelen növekedésének a fertőzött területeken. A fertőzés negatív hatást gyakorol a magzati agyfejlődésre, így a baba rendellenesen kicsi fejjel születik, ezt a betegséget mikrokefáliának nevezik. Ezen kívül a fertőzés a koraszülés és a vetélés rizikóját is növeli.

A mikrokefália legnagyobb kockázatát az jelenti, ha az anya a terhesség első trimeszterében - amikor a legfontosabb agyfejlődési folyamatok történnek - fertőződik meg. A terhesség egész ideje alatt kerülni kell a Zika-vírussal fertőzött területekre való utazást!

Nincs rá bizonyíték, hogy a vírus tovább él a szervezetben a betegség akut fázisa és annak elmúlása után, ezért a Zika-fertőzés utáni várandósságot már nem veszélyezteti a vírus.

Hogyan állapítható meg a fertőzés?

Akik Zika-vírussal fertőzött területen voltak, és a betegség tüneteit tapasztalják magukon, vizsgálatra kerülnek. Ehhez vért vesznek, amelyben a vírus genetikai alkotórészének jelenlétét tesztelik. A kutatók antitesteket is keresnek, melyet a szervezet a vírus ellen termel – ám az antitest tesztek hamis eredményt is adhatnak, ha a vizsgált személynek vannak hasonló, szúnyogok által terjesztett vírusok (pl. sárgaláz, dengue-láz) elleni antitestjei.

Ha a kismama amiatt aggódik, hogy a magzat megfertőződött-e, ultrahanggal vizsgálják vagy kérhet magzatvízvizsgálatot is.

Valamennyi egészségügyi szolgáltató, amely mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálattal megerősített Zika-vírus fertőzést diagnosztizál, azt jelentenie kell a megbetegedés helye szerint illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályának.

Hogyan kezelhető a vírusfertőzés?

A Zika-vírus ellen nem létezik specifikus kezelési módszer. A betegek számára az orvosok a vírusfertőzések esetén általánosan javasolt eljárásokat ajánlják:

pihenés, ágynyugalom,

fokozott folyadékbevitel a kiszáradás megelőzésére,

tüneti kezelésként láz- és fájdalomcsillapítók alkalmazása.

Ne használjon aszpirint vagy más nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszert, amíg a dengue-lázat ki nem zárták, a vérzés veszélye miatt!

Jelenlegi ismereteink szerint, aki egyszer átesett a fertőzésen, az a továbbiakban védett lesz. Nem kell tartania újabb fertőzéstől, és a későbbi várandósságra sem jelent veszélyt.

Terhes nőknél igazolt fertőzés eseténa magzati fejlődést és növekedést ajánlott 3-4 hetente vizsgálni a mikrokefália kizárása érdekében.

Hogyan lehet védekezni a vírus ellen?

Jelenleg nem létezik védőoltás a Zika-vírus ellen.

Terhes nőknek a terhesség teljes ideje alatt kerülniük kell a fertőzött területre történő utazást. Más esetben az utazás nem ellenjavallt, de fontosak a szúnyogcsípés és a szexuális úton történő megfertőződés elleni óvintézkedések.

Szúnyogcsípés elleni védekezés

A szúnyogcsípések megelőzése kulcsfontosságú a fertőzés elkerülése érdekében. Javasolt teendők a szúnyogcsípések elkerülésére, ha a fertőzött területre kell utaznia:

DEET, picaridin, IR335 vagy para-metán-diol, esetleg citrom vagy eukaliptusz olaj tartalmú rovarriasztó használata,

hosszú ujjú felsőrészek és hosszú nadrág viselése,

az ajtók- és ablakok szúnyoghálóval történő védelme,

ágy körüli szúnyogháló használata,

az állóvizes, mocsaras területek kerülése (mivel a szúnyog itt helyezi el petéit).

Utazás célországának megválasztása

Általános esetben nem szükséges az utazás elhalasztása a Zika-láz miatt, utazási korlátozásokra még egyetlen ország esetében sem került sor. Fertőzött szúnyogokkal való kontaktusra kicsi az esély, a fertőzések többsége pedig tünetmentes, vagy egy héten belül szövődmények nélkül gyógyul.

Terhes nők ugyanakkor kerüljék a Zika-vírussal fertőzött országokba történő utazást. Az elmúlt években ide tartoznak a következő országok, ám érdemes utazás előtt mindig tájékozódni az aktuális helyzetről.

Közép- és Dél-Amerika: Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ecuador, El Salvador, Francia Guayana, Guatemala, Guayana, Honduras, Mexikó, Panama, Paraguay, Suriname, Venezuela

Karib térség: Barbados, Dominikai Köztársaság, Guadeloupe, Haiti, Martinique, Puerto Rico, Saint Martin, Amerikai Virgin-szigetek

Ázsia: Thaiföld, Kambodzsa, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, India, Malajzia, stb.

Óceánia: Szamoa, Francia Polinézia, Fidzsi-szigetek, stb.

Afrika: Zöld-foki szigetek, Nigéria, Guinea, stb.

Mindenképpen beszéljen orvosával, ha a fent említett országok valamelyikébe kell utaznia, illetve ha onnan visszatérve a Zika-vírus tüneteit tapasztalja!

Szexuális védekezés

Több esetben bizonyították a Zika-vírus ondóval történt szexuális átvitelét, illetve leírták, hogy megbetegedés esetén a vírus az ondóban hetekig megmaradhat a gyógyulást követően. Ennek megelőzésére, hasonlóan minden más, szexuálisan terjedő fertőzéshez, az egyik leghatékonyabb módszer a helyes és következetes óvszerhasználat

Azoknak a férfiaknak, akik az érintett területen történő tartózkodás után hazatérnek, és partnerük várandós, a terhesség végéig óvszer használata vagy a szexuális élettől való tartózkodás javasolt.

Azoknak a férfiaknak, akik az érintett területen történő tartózkodás után hazatérnek, nyolc hétig a szexuális élettől való tartózkodás vagy óvszer használata javasolt.

Azoknak a nőknek, akik az érintett területről való hazatérés után gyermekvállalást terveznek, 8 hetes várakozás javasolt.

Azoknak a férfiaknak, akik az érintett területen történő tartózkodás után hazatérnek, és náluk a tartózkodás során, vagy a hazatéréskor Zika-lázra jellemző tünetek jelentkeznek (kiütés, láz, ízületi fájdalom, izomfájdalom vagy conjunctivitis), 6 hónapig a szexuális élettől való tartózkodás vagy óvszer használata javasolt.

WEBBeteg - Cs. K. fordító, Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia

Források: MedicalHealthToday, CDC, WHO, Országos Epidemiológiai Központ

Képek forrása: CDC, 2024 május