Az erőltetetten pozitív életszemlélet hátrányai

Önnek is elege van azokból a mézes-mázosan mosolygó tanácsadókból, akik szerint ahhoz, hogy jól érezzük magunkat és sikeresek legyünk, semmi mást nem kell tennünk, mint folyamatosan pozitívan hozzáállni mindenhez? Nos, az amerikai terapeuták egy csoportja szerint az, ha folyton jókedvet erőltetünk magunkra, akár még káros is lehet.

A New York Times arról számol be, hogy ezek a terapeuták aggódnak a "légy vidám" agresszív kampány miatt. A témával foglalkozó pszichológusok szembe akarnak szállni a "mindig csak jókedvűen" mozgalommal, hogy tudatosítsák bennünk azt, amit valahol mélyen mindannyian tudunk: ha mindenáron megpróbálunk boldogok lenni vagy boldognak tettetjük magunkat, még akkor is, ha az életünk nem éppen ilyen, az bizonyos körülmények között az elfojtott érzelmek kitörését okozhatja. Nézzük meg, hogy miért is és hogyan.

Az elfojtott érzelmek előbb-utóbb felszínre törnek

Az, ha haragszunk, szomorúak vagyunk, rosszul érezzük magunkat vagy sajnáljuk magunkat, mind természetes és teljesen normális reakció nagyon sok élethelyzetre (például, ha megbántanak minket vagy igazságtalanság ér). Ezek ellenkezőjének a folyamatos tettetése nemcsak önbecsapás, hanem egészségtelen is: a felgyűlő negatív érzelmek egyszer úgyis utat törnek maguknak, és az érintett vagy önmaga vagy környezete ellen fordul, akár nem is tudatosan. Az elfojtott érzelmek akár pszichés vagy pszichoszomatikus betegségek képében is megnyilvánulhatnak, dührohamok formájában is jelentkezhetnek. Fontos és szükséges tehát a negatív érzelmeket is a helyükön megélni, pont azért, hogy ne fajuljanak szélsőséges indulatokká.

Egy tanulmány szerint sokaknál azok közül, akik boldognak vallják, holott valójában nem érzik annak magukat, emelkedett kortizolszintet tapasztaltak. A kortizol egy stresszhormon, mely növeli a vércukorszintet, fokozza a zsigeri zsírok lerakódását, ezáltal a magas vérnyomás, a cukorbetegség stb. kialakulásának kockázatát növeli. Tehát legalábbis az emberek egy részére nézve az, hogy boldognak vallják magukat, miközben nem azok, nyilvánvalóan ártalmas.

Mindez nem azt jelenti, hogy ne legyük optimisták vagy alapvetően pozitív életszemléletűek!

A pozitív életszemlélet jó: ha mindig képesek vagyunk továbblépni, erőt meríteni, észrevenni az életben a szépet, vannak céljaink és tudunk örülni, az mindenképpen a javunkra válik. Azonban mindez csak akkor lehetséges, ha minden érzelmet, akár pozitív, akár negatív, a helyén élünk meg, ha nem seperjük a szőnyeg alá a problémákat, hanem aktívan igyekszünk megoldást találni rájuk, ha a bennünket ért stresszt, illetve esetleges traumákat feldolgozzuk – ebben szükség szerint pszichoterapeuta vagy pszichológus, esetleg pszichiáter segítségét is kérhetjük.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító

Lektorálta: Bak Marianna, biológus