Acetilszalicilsav (aszpirin) szedése - Tények és tévhitek

Gyakran hallani kisebb betegségre panaszkodó ismerőseimtől, nem vettem be gyógyszert, csak egy aszpirint. Több mint 100 éve hűséges társunk ez a gyógyszer, már magyarosan és kisbetűvel írjuk, még recept se kell hozzá, ezért feledkezünk meg róla, hogy megkérdezzük orvosunkat vagy gyógyszerészünket.

Az „aszpirin” valójában csak egy a Magyarországon kapható, acetilszalicilsav hatóanyagú készítmény közül, melyek jelentős része recept nélkül kapható, így megtalálható minden házipatikában. A szalicilátok széles körben használhatók enyhe és középerős fájdalmak csillapítására (fejfájás, fogfájás, ízületi fájdalmak), lázcsillapítóként, megfázásos, gyulladásos állapotokban is hasznosak, továbbá kis dózisban vérlemezkegátlóként is alkalmazhatóak. A gyógyszernév esetenként félrevezető, ezért mindig tudjuk meg a gyógyszer szedése előtt, hogy mi a hatóanyag.

Az acetilszalicilsav ugyanakkor régóta tartó használata ellenére is gyógyszer, alkalmazása mindig körültekintést igényel, szedése előtt fontos a betegtájékoztató elolvasása. Az acetilszalicilsavat tartalmazó, hazánkban forgalmazott gyógyszerek betegtájékoztatói elérhetőek a WEBBeteg gyógyszerkereső adatbázisában is.

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Nem mindenki szedheti!

Acetilszalicilsav tartalmú gyógyszer adását 12 év alatt (sőt egyes adatok szerint elővigyázatosságból 12-18 éves kor között sem) nem javasolják a Reye-szindróma veszélye miatt. Ez egy potenciálisan életveszélyes kórkép, amely az agyban gyulladást és ödémát, továbbá májkárosodást okoz.

Részletesen Miért ne adjunk aszpirint gyermekünknek?

Fokozott vérzékenységben szenvedők, fekélybetegek nem szedhetnek még fájdalomcsillapításra, lázcsillapításra sem szalicilátot.

Terhesség esetén az első három hónapjában növelheti egyes fejlődési rendellenességek előfordulását, az utolsó trimeszterben viszont a vérzékenységi hajlam veszélye miatt nem javasolt szedésük. Szoptatás alatt átjut az anyatejbe, nagyobb adagok esetén megvan a veszélye, hogy a babánál nem lesz megfelelő a méregtelenítés.

Részletesen Terhesség és aszpirin

Gyógyszerallergia is lehetséges

Mielőtt beveszünk egy tablettát, gondoljuk át, nem tudunk-e arról, hogy allergiásak vagyunk az adott szerre. A gyógyszerbevételt követő viszketés, bőrpír, kiütés, rekedtség vagy légszomj allergiás reakciót jelent, úgynevezett Quinke-ödéma alakulhat ki. Ha ezeket a tüneteket észleljük, azonnal forduljunk orvoshoz!

Véralvadásgátlóként nem minden esetben ajánlott

Az aszpirint gyakran vérhígítóként emlegetik, valójában azonban nem a véralvadási faktorokat gátolja, hanem a vérlemezkék összecsapódását csökkenti (vérlemezkegátló), ezáltal mérsékli bizonyos artériás vérrögök kialakulásának kockázatát. Acetilszalicilsav elsősorban az artériás vérrögképződés bizonyos eseteiben alkalmazható, ezért nem tekinthető általános trombózisellenes szernek, és például a vénás tromboembólia megelőzésére vagy kezelésére nem helyettesíti az erre szolgáló véralvadásgátlókat. Mellékhatásai miatt is lehetséges, hogy más hatóanyag a megfelelő választás.

Részletesen Az aszpirin véralvadásgátló hatása

Komoly mellékhatásai is lehetnek

A vény nélkül kapható aszpirin sem veszélytelen, szedésekor jelentkezhetnek mellékhatások, melyek közül a legjelentősebb a gyomornyálkahártya-károsító hatás, tartós szedés esetén a gyomor-bélrendszeri vérzés kialakulásának megnövekedett kockázata. A gyógyszerszedés alatt az alkohol fokozza a gyomor nyálkahártya károsodást, így jelentősen megnő a vérzés veszélye.

Megfázás esetén csak tüneti kezelésnek számít

Az aszpirin enyhítheti a lázat és a fájdalmat akut felső légúti fertőzésekben, de magát a vírusfertőzést nem kezeli, a gyógyulási időt nem rövidíti le és a kórokozók terjedését sem lassítja.

Tartós szedés előtt mindig érdemes orvos fordulni

Bár vény nélkül kaphatóak, tartós szedés - pl. rendszeres fejfájás, véralvadásgátlóként történő alkalmazás - esetén mindig fontos, hogy az önkezelés helyett orvossal is konzultáljunk.

Bizonyos típusú enyhe vagy közepesen erős fejfájás esetén fájdalomcsillapítóként alkalmazható, de nem minden fejfájás kezelésére megfelelő, gyakori fejfájás esetén az ok tisztázása fontosabb, mint a fájdalom rendszeres gyógyszeres elnyomása.

A szalicilátok véralvadásra gyakorolt hatását hasznosítjuk, amikor szívinfarktus vagy stroke megelőzésére adjuk a betegeknek, ez azonban csak orvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett történhet.

Rendszeres szedése a gyomor-bélrendszeri vérzések kockázatát jelentősen fokozzák. Ez a mellékhatás csökkenthető pl. étkezés után bevétellel, az egyéni érzékenység szerepe is meghatórozó, de mindennapos, tartós gyógyszerszedés (még kisebb dózisban is) mindenki számára veszélyt rejt magában és mérlegelést igényel.

Gyógyszerkölcsönhatás és gyógyszermérgezés is kialakulhat

Orvosi tanács nélkül csak pár napig, a gyógyszer tájékoztatóban szereplő adag betartásával szedjünk ilyen készítményeket. A túladagolás akut mérgezést okozhat, melynek tünetei: fülzúgás, hányinger, látás- és hallászavar, a légzésszám emelkedése, zavartság, vércukor- és káliumszint csökkenés, illetve az allergiánál leírt tünetek jelentkezése. Túladagolás illetve a panaszok jelentkezése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

A szalicilátok a nem szteroid gyulladáscsökkentők csoportjába tartoznak, így az ilyen készítmények hatását fokozzák, de ez érvényesül a véralvadásgátlók, egyes szívgyógyszerek és baktériumellenes szerek esetén is. Egyes készítmények fokozhatják a gyomor-bélrendszeri mellékhatások vagy a vérzés kockázatát, illetve befolyásolhatják egymás hatását. A megfázás elleni kombinált készítmények, forró italok több összetevőt is tartalmazhatnak, ezek hatóanyagtartalmát is figyelembe kell venni a gyógyszerkölcsönhatások vagy a túladagolás elkerülése érdekében.

Egyes vízhajtók, vérnyomáscsökkentők és a húgysavszint-csökkentők hatása viszont csökkenhet a szalicilát szedés következtében.

Sőt, szedése mellett az étrend-kiegészítőkre és gyógynövényekre is tekintettel kell lennünk, ugyanis az acetilszalicilsav és gyógynövények együttes szedése fokozhatja a vérzékenységet.

Lásd még Aszpirin - Amit tudnunk kell róla

(WEBBeteg - Dr. Ács Gábor oxyológus)