B15-vitamin (pangámsav) - Fontos vitamin vagy mítosz?

A B15-vitamin (pangamin, pangánsav) elnevezés gyakran felbukkan étrend-kiegészítők, alternatív gyógyászati irányzatok ajánlásaiban. A fogalom azonban félrevezető: a B15 nem valódi vitamin, nincs bizonyíték a hatásosságára, a szervezet számára nem nélkülözhetetlen, hiányában nem alakul ki betegség.

A B 15 -vitamin néven ismert anyag valójában pangámsavként (angolul pangamic acid, más néven pangamate) vagy annak sóiként (például calcium-pangamate) szerepel a szakirodalomban. A „vitamin” megnevezést a 20. század közepén vezették be, elsősorban marketing célokból, anélkül, hogy megfelelt volna a vitaminokra vonatkozó tudományos kritériumoknak.

Mi a pangámsav és honnan ered a „B 15 ” elnevezés?

A pangámsav egy kémiai vegyület, amelyet az 1940–50-es években kezdtek el vizsgálni és népszerűsíteni. A vegyület elnevezése az „általános” (pan = mindent átfogó) és a „magvakban található” (gamic = mag) kifejezésekből származik. Biokémikusok később B 15 -nek nevezték el a vegyületet, mint potenciálisan esszenciális tápanyagot.

Azonban a tudományos közösség még a kezdeti izolálási kísérletek során sem tudott egyértelmű kémiai azonosítást adni a “pangámsavnak”. Valójában jelenleg nem létezik olyan, mindenki által elfogadott, egységes kémiai szerkezetű anyag, amelyet „pangámsavként” igazoltak volna — sokféle vegyület került kereskedelmi forgalomba ilyen néven, de egyik sem volt bizonyítottan az, amit eredetileg leírtak. A fogalom tehát inkább címke vagy gyűjtőnév, nem pedig meghatározott, jól definiált molekula.

Miért nem valódi vitamin?

A „vitamin” tudományos értelemben olyan tápanyagra utal, amely nélkülözhetetlen a szervezet számára, és hiánya jól meghatározott hiánybetegséghez vezet. Ebből a szempontból a pangámsav nem felel meg a kritériumoknak:

Hiánybetegség nem ismert, amely pangámsav hiányára lenne visszavezethető.

Nincs bizonyított, alapvetően fontos élettani szerepe emberben vagy állatban.

Tápanyagként vagy esszenciális komponensként nem azonosították.

Ezért az egészségtudományi szervezetek és szabályozó hatóságok (WHO, EFSA, NIH) az eddigi vizsgálatok eredményei alapján nem ismerik el vitaminként. A US Food and Drug Administration (FDA) kifejezetten javasolta minden „pangámsav” vagy „B 15 ” néven hirdetett termék forgalmazásának tiltását, mivel a vegyület nem rendelkezik táplálkozási értékkel és nincs bizonyított szerepe az egészség megőrzésében.

A B 15 -vitaminnak tulajdonított hatások

A pangámsav népszerűsítői számos egészségügyi előnyt tulajdonítottak neki, többek között:

méregtelenítés,

asztma, bőrproblémák és ízületi fájdalom kezelése,

idegi fájdalom csökkentése,

antioxidáns hatás,

daganatellenes védelem,

szív- és érrendszeri betegségek megelőzése,

sportteljesítmény fokozása,

öregedéslassítás,

általános egészségjavítás.

Ezek az állítások azonban nem szerepelnek megbízható, nagy mintaszámú, kontrollált klinikai vizsgálatokban, tehát tudományos bizonyítékok nem támasztják alá a pangámsav valamilyen konkrét terápiás hatását. A korai kutatások legtöbbje alacsony tudományos minőségű volt, nem kielégítő módszertannal, így ezek az eredmények nem tekinthetők bizonyító erejűnek.

Biztonság és kockázatok

Nem csak a pangámsav hatásossága nem bizonyított: bizonyos készítményekben található összetevők potenciálisan károsak is lehetnek. Kutatások szerint például a dichloroacetate, amit egyes pangámsav-formulákban használtak, genetikai károsodást okozó (mutagén) hatással bírhat laboratóriumi tesztekben, ami felveti a rákkeltő hatás lehetőségét is.

Miben található? Természetes forrásai közé tartozik a sörélesztő, a gabonamagvak, a hántolatlan rizs, a melasz, a napraforgómag, a tökmag, a máj. A különböző készítményekben található "pangámsavat" általában sárgabarack magjából vonják ki. Étrend-kiegészítő formájában szedve óvatosságra kell törekedni. Egyes készítmények kémiai összetétele gyakran bizonytalan és változó. Várandósság és vesebetegség esetén kifejezetten ellenjavallt a szedésük. Bizonyos gyógyszerek (pl. szívgyógyszerek) hatását befolyásolhatja, így gyógyszerszedés esetén mindenképp kerülni kell a készítmények fogyasztását. (Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember)

Amennyiben valaki étrendkiegészítőt szeretne szedni, mindig legyen tudatos, mert nem minden "vitaminként” hirdetett anyag felel meg a valódi vitamin definíciónak vagy rendelkezik bizonyított hatással.

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus

Felhasznált irodalom: CPG Sec. 457.100 Pangamic Acid and Pangamic Acid Products Unsafe for Food and Drug Use. Compliance Policy Guidance Manual. US Food and Drug Administration. March 1995. Retrieved 25 January 2014.