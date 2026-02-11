B15-vitamin (pangámsav) - Fontos vitamin vagy mítosz?
A B15-vitamin (pangamin, pangánsav) elnevezés gyakran felbukkan étrend-kiegészítők, alternatív gyógyászati irányzatok ajánlásaiban. A fogalom azonban félrevezető: a B15 nem valódi vitamin, nincs bizonyíték a hatásosságára, a szervezet számára nem nélkülözhetetlen, hiányában nem alakul ki betegség.
A B15-vitamin néven ismert anyag valójában pangámsavként (angolul pangamic acid, más néven pangamate) vagy annak sóiként (például calcium-pangamate) szerepel a szakirodalomban. A „vitamin” megnevezést a 20. század közepén vezették be, elsősorban marketing célokból, anélkül, hogy megfelelt volna a vitaminokra vonatkozó tudományos kritériumoknak.
Mi a pangámsav és honnan ered a „B15” elnevezés?
A pangámsav egy kémiai vegyület, amelyet az 1940–50-es években kezdtek el vizsgálni és népszerűsíteni. A vegyület elnevezése az „általános” (pan = mindent átfogó) és a „magvakban található” (gamic = mag) kifejezésekből származik. Biokémikusok később B15-nek nevezték el a vegyületet, mint potenciálisan esszenciális tápanyagot.
Azonban a tudományos közösség még a kezdeti izolálási kísérletek során sem tudott egyértelmű kémiai azonosítást adni a “pangámsavnak”. Valójában jelenleg nem létezik olyan, mindenki által elfogadott, egységes kémiai szerkezetű anyag, amelyet „pangámsavként” igazoltak volna — sokféle vegyület került kereskedelmi forgalomba ilyen néven, de egyik sem volt bizonyítottan az, amit eredetileg leírtak. A fogalom tehát inkább címke vagy gyűjtőnév, nem pedig meghatározott, jól definiált molekula.
Miért nem valódi vitamin?
A „vitamin” tudományos értelemben olyan tápanyagra utal, amely nélkülözhetetlen a szervezet számára, és hiánya jól meghatározott hiánybetegséghez vezet. Ebből a szempontból a pangámsav nem felel meg a kritériumoknak:
- Hiánybetegség nem ismert, amely pangámsav hiányára lenne visszavezethető.
- Nincs bizonyított, alapvetően fontos élettani szerepe emberben vagy állatban.
- Tápanyagként vagy esszenciális komponensként nem azonosították.
Ezért az egészségtudományi szervezetek és szabályozó hatóságok (WHO, EFSA, NIH) az eddigi vizsgálatok eredményei alapján nem ismerik el vitaminként. A US Food and Drug Administration (FDA) kifejezetten javasolta minden „pangámsav” vagy „B15” néven hirdetett termék forgalmazásának tiltását, mivel a vegyület nem rendelkezik táplálkozási értékkel és nincs bizonyított szerepe az egészség megőrzésében.
A B15-vitaminnak tulajdonított hatások
A pangámsav népszerűsítői számos egészségügyi előnyt tulajdonítottak neki, többek között:
- méregtelenítés,
- asztma, bőrproblémák és ízületi fájdalom kezelése,
- idegi fájdalom csökkentése,
- antioxidáns hatás,
- daganatellenes védelem,
- szív- és érrendszeri betegségek megelőzése,
- sportteljesítmény fokozása,
- öregedéslassítás,
- általános egészségjavítás.
Ezek az állítások azonban nem szerepelnek megbízható, nagy mintaszámú, kontrollált klinikai vizsgálatokban, tehát tudományos bizonyítékok nem támasztják alá a pangámsav valamilyen konkrét terápiás hatását. A korai kutatások legtöbbje alacsony tudományos minőségű volt, nem kielégítő módszertannal, így ezek az eredmények nem tekinthetők bizonyító erejűnek.
Biztonság és kockázatok
Nem csak a pangámsav hatásossága nem bizonyított: bizonyos készítményekben található összetevők potenciálisan károsak is lehetnek. Kutatások szerint például a dichloroacetate, amit egyes pangámsav-formulákban használtak, genetikai károsodást okozó (mutagén) hatással bírhat laboratóriumi tesztekben, ami felveti a rákkeltő hatás lehetőségét is.
|Miben található?
|
Természetes forrásai közé tartozik a sörélesztő, a gabonamagvak, a hántolatlan rizs, a melasz, a napraforgómag, a tökmag, a máj. A különböző készítményekben található "pangámsavat" általában sárgabarack magjából vonják ki.
Étrend-kiegészítő formájában szedve óvatosságra kell törekedni. Egyes készítmények kémiai összetétele gyakran bizonytalan és változó. Várandósság és vesebetegség esetén kifejezetten ellenjavallt a szedésük. Bizonyos gyógyszerek (pl. szívgyógyszerek) hatását befolyásolhatja, így gyógyszerszedés esetén mindenképp kerülni kell a készítmények fogyasztását.
(Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember)
Amennyiben valaki étrendkiegészítőt szeretne szedni, mindig legyen tudatos, mert nem minden "vitaminként” hirdetett anyag felel meg a valódi vitamin definíciónak vagy rendelkezik bizonyított hatással.
Ez is érdekelheti A B-vitaminok és hiánytüneteik
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus
Felhasznált irodalom: CPG Sec. 457.100 Pangamic Acid and Pangamic Acid Products Unsafe for Food and Drug Use. Compliance Policy Guidance Manual. US Food and Drug Administration. March 1995. Retrieved 25 January 2014.