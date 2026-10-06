Az étrend-kiegészítők sötét oldala

Az étrend-kiegészítők megfelelő alkalmazás mellett valóban hasznosak lehetnek: hiányállapotok kezelésére vagy bizonyos élethelyzetekben a szükséges tápanyagbevitel biztosítására is szükség lehet. A nagy választék és a könnyű hozzáférhetőség azonban egy másik problémát is felvet: az étrend-kiegészítők használata nem tekinthető kockázatmentesnek.

Mitől más egy étrend-kiegészítő, mint egy gyógyszer?

Az Európai Unióban az étrend-kiegészítők jogilag élelmiszernek minősülnek, nem pedig gyógyszernek. Ez nem jelenti azt, hogy ellenőrizetlenek lennének, de a két termékkategória forgalomba hozatal előtti követelményei jelentősen eltérnek. A vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó készítményekre uniós szabályok vonatkoznak, míg a növényi kivonatok és más bioaktív összetevők szabályozása összetettebb, és részben tagállami előírásoktól is függ. Egyes, korábban nem fogyasztott vagy nem biztonságos használati múlttal rendelkező összetevők a „novel food” szabályozás hatálya alá kerülhetnek.

A „természetes” jelző önmagában nem mondja meg egy készítmény biztonságosságát. Egy növényben található hatóanyag ugyanúgy módosíthatja enzimek működését, a véralvadást, a máj anyagcseréjét vagy az immunválaszt, mint egy más eredetű vegyület. Ráadásul egy kivonatban a természetes alapanyag bizonyos komponensei a kiinduló élelmiszerhez képest sokszoros koncentrációban lehetnek jelen.

Lásd még Mi a különbség a gyógyszer és az étrend-kiegészítő között?

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A nagyobb adag nem feltétlenül jelent nagyobb előnyt

A vitaminok és ásványi anyagok esetében különösen fontos a dózis. A szervezetnek szüksége van például vasra, cinkre, szelénre vagy D-vitaminra, de a szükséglet feletti bevitel nem feltétlenül jár további előnnyel. Egyes tápanyagoknál a tartósan magas bevitel már kedvezőtlen hatásokkal járhat. Az EFSA ezért több vitamin és ásványi anyag esetében meghatározott tolerálható felső beviteli szinteket (UL), amelyek a hosszú távú, napi bevitel biztonságának megítélését segítik.

Ezért azt is érdemes ellenőrizni, hogy ugyanaz az összetevő nem szerepel-e több, párhuzamosan szedett készítményben. Könnyű ugyanis úgy összeadni például a multivitamint, a külön szedett D-vitamint és egy sportolóknak szánt készítményt, hogy az egyes komponensek teljes napi mennyisége jelentősen megemelkedjen.

Nem mindegy, mit mivel veszünk be

Az étrend-kiegészítők egyik fontos, gyakran figyelmen kívül hagyott kockázata a gyógyszerekkel való kölcsönhatás. Nem csak gyógyszerek egymás közötti kölcsönhatásával kell számolni, hanem az étrend-kiegészítők egymás hasznosulását befolyásoló hatásaival is. Emellett egyes étrend-kiegészítő készítmények megváltoztathatják egy gyógyszer felszívódását, lebontását vagy hatását, vagy éppen a gyógyszer befolyásolja a tápanyag szintjét.

Jól ismert példa a vas és a kalcium: bizonyos gyógyszerek, például egyes antibiotikumok felszívódását mindkettő ronthatja, ezért ezeket nem célszerű automatikusan egy időben bevenni. Pajzsmirigybetegeknél levotiroxin szedésekor a felszívódást szintén csökkentheti a vas és a kalcium, ezért ezeknél különösen fontos a megfelelő időzítés. Nem minden készítménynél ugyanaz az időköz szükséges, ezért a konkrét gyógyszer betegtájékoztatója vagy gyógyszerészi tanács az irányadó.

A K-vitamin-tartalmú készítmények befolyásolhatják a warfarin véralvadásgátló hatását. Az orbáncfű pedig több gyógyszer lebontását felgyorsíthatja, így egyes antidepresszánsok, fogamzásgátlók és más gyógyszerek hatását is csökkentheti. Ezeknél tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy „együtt szedhető-e” két készítmény: a hatóanyagok és a gyógyszer közötti kölcsönhatás mechanizmusa is számít.

A növényi kivonatoknál a koncentráció is számít

A növényi eredetű készítményeknél különösen fontos különbséget tenni az élelmiszer és a koncentrált kivonat között. Egy csésze zöld tea és egy nagy koncentrációjú zöldtea-kivonat nem feltétlenül tekinthető biztonsági szempontból egyenértékűnek. Az EFSA értékelése szerint a hagyományos zöldtea-fogyasztás általában biztonságos, ugyanakkor a koncentrált zöldtea-kivonatok nagyobb mennyiségű epigallokatechin-gallátot (EGCG) tartalmazhatnak, és 800 mg/nap feletti EGCG-bevitel mellett emelkedett májenzimszinteket figyeltek meg.

Ez jól mutatja, miért félrevezető az az egyszerű gondolat, hogy „ha egy növény élelmiszerként biztonságos, a kivonata is az”. A kivonat ugyanis más dózist és más expozíciót jelenthet.

A segédanyagok sem feltétlenül közömbösek

Egy kapszula vagy tabletta nem csak hatóanyagból áll. A készítmények tartalmazhatnak például töltőanyagokat, kötőanyagokat, csomósodást gátló anyagokat, bevonóanyagokat, édesítőszereket vagy színezékeket. Ezek többsége engedélyezett, és az engedélyezett felhasználási körülmények között biztonságosnak tekinthető.

A címke mégis fontos információkat hordoz: nemcsak az összetevők listáját, hanem azok pontos mennyiségét, a napi adag nagyságát és a növényi kivonatok esetében az alkalmazott kivonási arányt vagy standardizált hatóanyag-tartalmat is érdemes figyelni. Különösen a sok összetevőt tartalmazó „komplex” készítményeknél nehéz megítélni, hogy pontosan mekkora mennyiségben jut be az egyes bioaktív anyagokból.

Szennyeződés és szándékos hamisítás

A kockázat nem mindig magából a feltüntetett hatóanyagból ered. Növényi alapanyagokból származó készítményekben előfordulhatnak környezeti szennyezők, például nehézfémek vagy növényvédőszer-maradványok, és a koncentrálás során ezek egy része is feldúsulhat.

Az étrend-kiegészítők piacán emellett dokumentált probléma a szándékos adulteráció, amikor a termékhez a címkén nem feltüntetett, esetenként gyógyszerhatóanyagokat vagy más farmakológiailag aktív vegyületeket adnak.

Amikor a „jó” bioaktív anyag is problémát okozhat

Még a valóban jelen lévő, élelmiszerből származó bioaktív vegyületek sem tekinthetők automatikusan kockázatmentesnek. A polifenolok például befolyásolhatják a sejtek oxidatív egyensúlyát, a bélmikrobiom működését és az immunválaszokat. Egyes vegyületek enzimek működését is módosíthatják, ezért elméletileg vagy kísérletes körülmények között gyógyszerek hatását is befolyásolhatják.

Különösen fontos ez daganatos betegek esetében. A kutatások szerint egyes növényi eredetű bioaktív anyagok befolyásolhatják bizonyos daganatellenes gyógyszerek sejtszintű célpontjait és anyagcseréjét. Ez nem jelenti azt, hogy minden antioxidáns-kiegészítő csökkenti a kemoterápia hatását, de azt igen, hogy daganatellenes kezelés mellett a nagy dózisú, koncentrált növényi kivonatok alkalmazását nem érdemes saját döntés alapján elkezdeni.

Mire érdemes figyelni?

Egy étrend-kiegészítő kiválasztásakor érdemes először azt tisztázni, hogy valóban szükség van-e rá, majd ellenőrizni a napi adagban található hatóanyagok mennyiségét. Fontos összeadni az ugyanazt az összetevőt tartalmazó készítményeket, és gyógyszerszedés esetén ellenőrizni a lehetséges kölcsönhatásokat. A növényi kivonatoknál különösen fontos a pontos növényfaj, a kivonat típusa és a standardizált hatóanyag-tartalom.

Az étrend-kiegészítők célja elsősorban a hiányzó vagy szükséges tápanyagok pótlása lehet, nem pedig az, hogy minél több biológiailag aktív anyagot juttassunk a szervezetbe. A „természetes”, a „magas dózisú” és az „erős hatású” nem egymás szinonimái – a biztonság szempontjából a pontos összetétel, az adag, az expozíció időtartama és az egyéb szedett készítmények egyaránt számítanak.

Az étrend-kiegészítők megfelelő esetben tehát hasznos eszközök lehetnek, de biztonságosságuk nem vezethető le pusztán abból, hogy élelmiszernek vagy természetes eredetűnek minősülnek. A kockázatot jelentheti a túl magas dózis, a több készítményből összeadódó bevitel, a gyógyszerkölcsönhatás, a koncentrált növényi kivonatok hatása, valamint a szennyeződés vagy a nem deklarált összetevők jelenléte is. A tudatos használat ezért nem azt jelenti, hogy minden étrend-kiegészítőt kerülni kell, hanem azt, hogy a „természetes” jelző helyett az összetételt, az adagot és az adott ember egészségi állapotát kell figyelembe venni.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus

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