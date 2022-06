Otthonápolás: így spórolhatunk az egészségpénztárral

Ha egy családtag súlyos betegségéből adódóan otthonápolásra szorul, az a családtagok számára is megterhelő fizikailag, lelkileg és anyagilag is. Milyen lehetőségek vannak?

Otthonápolásra akkor van lehetőség, ha a beteg olyan kórházi kezelést igényelne, amelyhez nincs szükség állandó orvosi felügyeletre, így a terápiákat, kezeléseket otthoni körülmények között szakápoló is el tudja végezni.

A betegre pozitívan hat, ha az otthonában lehet. Ismerős környezetben, a hozzátartozói között gyorsabban gyógyulhat, illetve ha olyan betegségről van szó, akkor érzelmileg megnyugtatóbb, biztonságosabb körülmények között töltheti az utolsó napjait. Ugyanakkor az is természetes, hogy a hozzátartozók szeretnék, ha a családtagjuk a kórháztól távol is megfelelő ellátást kapjon, és semmiben ne szenvedjen hiányt. Ehhez megfelelő eszközökre és szakértelemre van szükség, ami pedig jelentős anyagi terhet jelenthet a család számára.

Milyen ellátásra van szüksége a betegnek?

Érdemes végiggondolni, hogy mi az, amire szükségünk lehet. A társadalombiztosítás keretein belül lehetőség van az otthonunkban szakápoló segítségét kérni. Ehhez orvosi javaslatra van szükség, amit a háziorvostól kérhetünk. A kezeléseknek azonban mind időtartamában, mind kapacitásban vannak korlátai.

Otthoni szakápolás

Az orvos határozza meg, hogy pontosan milyen típusú ápolásra van szükség, és milyen gyakorisággal. Az otthoni szakápolást az orvos maximum 14 vizitre kérheti, napi 1 látogatással számolva. Ezt 12 hónapon belül háromszor lehet ismételni, így folyamatosan 56 vizitre van lehetőség azzal, hogy ha naponta több alkalommal is szükséges az ellátás, az egy vizitnek számít. Előfordulhat tehát, hogy az ápoló akár naponta többször is eljön az otthonunkba. Ha a maximum kereten túl további kezelésre van szükség, arra – kapacitás függvényében – lehet külön kérelmet benyújtani.

Otthoni szakápolás keretében olyan ellátásokat kérhetünk, amelyekhez ápolói, szakápolói képzettségre van szükség. Ilyenek lehetnek például a szondán át való táplálás vagy folyadékpótlás, kanül, betét cseréje, katéterezés, sztómaterápia, sebek ápolása, műtét utáni ellátás, fájdalomcsillapítás vagy intravénás folyadékpótláshoz és gyógyszerbeadáshoz kapcsolódó ellátás.

A szakápoló segít abban, hogy szükség esetén a beteg elsajátítsa a protézisek vagy gyógyászati segédeszközök használatát, segítse a beteget a mozgásban, megtanítsa az inhalátorok, szívók használatát. Szükség lehet gyógytornára, beszédterápiára vagy elektroterápiára.

Hospice szolgáltatás

Az otthoni hospice szolgáltatást szintén a háziorvos kérheti saját kezdeményezésre, vagy a beteg szakorvosa, például az onkológus javaslatára. Hospice szolgáltatást legfeljebb 50 napra rendelhet az orvos, és ez két alakalommal ismételhető, de emellett otthoni szakápolást nem lehet kérni.

Hospice szolgáltatás keretében az ápoló segít a diétás, a mentálhigiénés gondozásban, és ezzel kapcsolatban tanácsot is ad. Megtervezi és ellenőrzi a gyógyszerek beadását, gyógytornát, fizioterápiás ellátást biztosít, és szakápolói segítséget nyújt. Felkészíti az ellátásra a családtagokat és azokat, akik a beteg ellátásában részt vesznek. Hospice szolgáltatás esetén az ápoló házhoz megy, de ezen túl folyamatosan is rendelkezésre áll.

Az ápolási szolgáltatásoknak tehát széles köre elérhető otthoni környezetben is, azonban a gondozó családtagoknak az igény bejelentésekor számítaniuk kell várakozási időre attól függően, hogy hogyan állnak rendelkezésre a szakápolók.

A háziorvos ugyan előírja a szükséges kezeléseket és terápiákat, de előfordulhat, hogy saját döntésünk alapján ezt további elemekkel egészítenénk ki, hogy javítsuk a beteg komfortérzetét, esetleg növelnénk az ellátás időtartamát. Ezek a szolgáltatások számos magánintézménynél elérhetők, de minden esetben fizeni kell értük.

Szolgáltatások a magánellátás keretein belül

Az otthonápolási, házi ápolási szolgálatok általában kétfajta tevékenységet végeznek. Egyészt biztosítanak szakápolói szolgáltatásokat, például bekötik az infúziót, beadják az injekciókat, segítenek a sebkötözésben, a gyógytornában, és folyamatosan figyelik a beteget, mérik a vérnyomását és az oxigénszintjét, mentálisan támogatják a beteget és a hozzátartozókat is. Tartják a kapcsolatot a háziorvossal és vezetik a beteg ápolási dokumentációját. Ellátják tehát azokat a feladatokat, amelyeket az orvos által rendelt ápoló is elvégez. Ezt a tevékenységet, csakúgy, mint a társadalombiztosítás keretein belül, itt is szakképzett ápolók végzik.

A magánintézmények azonban a beteg gondozásában is tudnak segítséget nyújtani. Ez nem igényel egészségügyi szakképesítést, és szociális gondozók végzik. Ők segítenek például a betegnek a tisztálkodásban vagy helyváltoztatásban, ezen túl főznek a betegre, elintézik a bevásárlást, sétákat tesznek a beteggel, beszélgetnek vele vagy felolvasnak neki, takarítanak, és tartják a kapcsolatot a beteg családtagjaival. A szolgáltatást kérhetjük napi vagy adott időközönkénti rendszerességgel, de arra is van lehetőség, hogy gondozó a beteg lakásában lakjon.

Kérhetünk kisebb feladatokat is, például sebkötözést vagy infúzióbekötést, betegfelügyeletet, 24 órás vérnyomásmérést, de bérelhetünk gyógyászati segédeszközöket is.

A különböző gondozási, ápolási feladatokat általában minimum egy hónapra rendelhetjük meg, és az áruk a szolgáltatástól függően általában 4-600 000 forintnál kezdődik. Amikor felvesszük a kapcsolatot a szolgálattal, akkor egyedi árajánlatot fogunk kapni, amely függ a beteg állapotától, attól, hogy milyen szolgálatatásokat veszünk igénybe, vagy hogy hol lakunk.

Milyen eszközökre lehet szükségünk? Az ápolás keretében gyakran biztosítják a szükséges eszközöket, például steril fecskendőket, gumikesztyűt vagy kötszereket. Szükségünk lehet lázmérőre vagy fertőtlenítőre, olyan dolgokra, amelyeket folyamatosan otthon kell tartanunk. Az eszközök egy részét a háziorvos receptre felírhatja, ilyen például a pelenka vagy a speciális tápszer. A társadalombiztosítás keretében pedig beszerezhetünk kerekesszéket vagy járókeretet. Ha ezenfelül további eszközöket vásárolnánk, akkor ezeket gyógyszertárban vagy gyógyászati segédeszköz boltban szerezhetjük be.

Hogyan működik az egészségpénztár?

Az egészségpénztár egy célzott megtakarítási forma. A saját, névre szóló egészségszámlánkon gyűjtött pénzünket egészségügyi és életmódjavító termékekre és szolgáltatásokra költhetjük el. Az egészségpénztár célja, hogy elkülönülten gyűjtsünk pénzt az egészségünkkel kapcsolatos kiadásainkra, ezen belül akár az otthonápolási szolgáltatást nyújtó magánszolgáltatások megrendelésére, illetve gyógyszerek és számos, az otthonápoláshoz szükséges orvosi segédeszközök megvásárlására.

Az egészségpénztár annak ellenére is megéri, hogy az egészégszámlának költsége is van, és a vásárolható termékek és szolgáltatások köre előre meghatározott. Miért?

Az egészségszámlára befizetett pénzünk 20%-át, legfeljebb 150 000 forintot az abban az évben befizetett személyi jövedelemadónkból visszakapjuk, ez pedig a költségek mellett is jelentős megtakarítást jelent.

Az egészségpénztár tehát akkor éri meg igazán, ha dolgozunk és adót fizetünk, amelynek egy részét az állam visszaadja, hogy újra elkölthessük. Ahhoz, hogy a maximális 150 000 forintos adóvisszatérítést megkapjuk, egy év alatt 750 000 forintot kell befizetnünk az egészségszámlánkra. Ez havonta 62 500 forintot jelent, tehát elég magas az a határ, amely után még mindig kapunk visszatérítést. Ez különösen hasznos, ha nagyobb költségekkel nézünk szembe, mint amilyen az otthonápolással is járhat.

Mit számolhatunk el az egészségpénztárban?

Az egészségpénztár által nyújtott szolgáltatások egy jelentős részét a közeli hozzátartozóinkra is kiterjeszthetjük, és számukra gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket vásárolhatunk.

Az OGYI számmal rendelkező gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket és az orvostechnikai eszközöket bármelyik gyógyszertárban, gyógyászati segédeszköz boltban megvásárolhatjuk, akár online is. Az egészségpénztár részletes tájékoztatást ad arról, hogy mely termékeket számolhatjuk el, és ezeknek milyen azonosítószámmal kell rendelkezniük.

Fizethetünk közvetlenül az egészségkártyánkkal is, de számlát kérhetünk, amelyet utólag beküldünk az egészségpénztárnak.

Szolgáltatásokat is elszámolhatunk az egészségszámlánk terhére. Ilyenek lehetnek a gyógymasszázs, fizioterápia, otthonápolás, gondozás vagy hospice szolgáltatás is.

Fontos, hogy azon szolgáltatók számláit tudjuk elszámolni, amelyek szerződésben állnak az egészségpénztárral, és amelyek önkormányzati vagy NEAK engedéllyel rendelkeznek. Több pénztárnak van szolgáltatás-keresője, ahol megnézhetjük, hogy az adott pénztár mely otthonápolást végző intézményekkel van kapcsolatban, a pénztárnál pedig érdeklődhetünk, hogy pontosan milyen szolgáltatásokról szóló számlát tudunk hozzájuk benyújtani.

Önsegélyező szolgáltatás: otthonápolási segély

Az egészségpénztárak önsegélyező szolgáltatásokat is nyújtanak. Komolyabb kiadásokkal járó életeseményeknél a pénztárból felvehetünk egyszerre egy nagyobb összeget, vagy járadék jellegű rendszeres kifizetéseket kérhetünk.

Az önsegélyező szolgáltatások egyik eleme az otthonápolási segély. Ez nem valódi segély, hiszen a saját magunk által az egészségpénztárba korábban befizetett pénzünkből kapjuk, de a 20%-os adóvisszatérítés miatt, és amiatt, hogy már van erre tartalékunk, csökkenthetjük a ránk nehezedő anyagi terheket akkor, amikor arra igazán szükségünk van.

Szemben az egészségpénztári szolgáltatásokkal, ahol a pénztárba befizetett pénzt akár másnap is elkölthetjük például gyógyszerre vagy kötszerre, önsegélyező szolgáltatásokra csak a már 180 napja a pénztárban tartott pénzünket használhatjuk. Van tehát némi várakozási idő, amellyel számolnunk kell.

Otthonápolási segélyként az egészségpénztári számlánkról a minimálnyugdíj mindenkori összegét kérhetjük havonta, ez jelenleg 28 500 forint. A jogosultságot orvosi javaslattal igazolnunk kell, és ez után a pénzt havonta megkapjuk egészen addig, amíg szükséges, illetve amíg az egészségszámlánkon van rá fedezet.

Azokban a megterhelő időkben tehát, mint amilyen egy közeli családtag otthoni ápolása, anyagi segítséget jelent, ha tagjai vagyunk egy egészségpénztárnak. Az adóvisszatérítés, az egyes termékekre vagy szolgáltatásokra kapott kedvezmények és az önsegélyező szolgáltatás keretében igénybe vehető otthonápolási segély révén legalább az anyagi terheinket csökkenthetjük.

Szerző: Simondán Eszter, biztosdontes.hu