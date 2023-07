Akár okosórát is vehetünk egészségpénztárból

Az egészségpénztárból még a tagok egy része is legfeljebb gyógyszereket vásárol, pedig ennél jóval szélesebb körben használható. Érdemes tisztában lenni a lehetőségeinkkel, hiszen ott is spórolhatunk az egészségpénztárral, ahol nem is gondolnánk.

Miért éri meg egészségpénztári tagnak lenni?

Az egészségpénztári tagságnak több előnye is van, és ezeknek csak egy része érinti a pénztárcánkat. A legnagyobb hozadéka talán az, hogy azok, akik aktívan használják az egészségpénztárak szolgáltatásait, jellemzően egészségtudatosabbak.

A tapasztalatok szerint az egészségpénztári tagok hamarabb keresik fel az orvosukat, ha panaszuk van, és gyakrabban járnak szűrővizsgálatokra is.

Az egészségpénztár emellett a pénzügyi tudatosságra is lehetőséget ad. A pénztár használata révén ugyanis spórolhatunk az egészségügyi kiadásainkon a hozzá kapcsolódó állami támogatással. Hogyan?

Az egészségpénztári befizetéseink 20 százalékát, legfeljebb 150 ezer forintot visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból. Ezzel – az egészségpénztári számla költségét is figyelembe véve – 12-17 százalékot spórolhatunk az egészségügyi kiadásainkon.

Ezzel védekezhetünk az infláció hatásai ellen, az áremelkedés ugyanis a magánorvosi szolgáltatásokat és a gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket sem hagyta érintetlenül.

A maximális 150 ezer forintos adó-visszatérítéshez magas összeget, havonta 65 500 forintot (évente 750 ezer forintot) kellene befizetni a pénztárba, de nem mindenki költ ennyit az egészségére. Az adókedvezményt ki lehet egészíteni további 10 százalékkal, ha a pénztárból prevenciós szolgáltatásokat veszünk igénybe, például szűrővizsgálatokra járunk, illetve ha a pénztárban tartott pénzünket két évre lekötjük.

„A 150 ezer forintos határba viszont sok minden beleférhet, akár nagyobb összegű fogászati kezelések és drágább szemüveg vásárlása vagy egy egészségpénztárból vásárolható okosóra.” - mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Miért érdemes egészségpénztárból vásárolni?

Az egészségpénztár egy különleges megtakarítási forma. Itt ugyanis nem az a lényeg, hogy mekkora összeget tartunk az egészségpénztári számlán. Az adókedvezményt ugyanis a befizetés után kapjuk akkor is, ha más másnap felhasználjuk.

A cél itt az, hogy a pénztár használatának eredményeképpen az egészségünk tovább megmaradjon. Ez is egyfajta spórolás, hiszen az egészséget megőrizni kevesebbe kerül, mint helyreállítani a már megromlott egészségi állapotot.

Mi magyarok Európai Uniós viszonylatban is sokat költünk a saját egészségünkre. Itt nem arról van szó, hogy többet költünk, tehát egészségesebbek vagyunk, mint Európa más országainak lakossága. Egy állampolgár egészségügyi kiadásait, azaz a gyógykezelését, gyógyszereit részben az állam, részben ő maga fizeti. Mi az uniós átlag dupláját fizetjük saját zsebből, az egészségügyi kiadásaink csaknem 30%-át magunk álljuk. Ez sok pénz, a háztartások évente átlagosan közel 300 ezer forintot fordítanak orvosi kiadásokra, gyógyszerekre, és egyéb, egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokra.

Ha pedig ennyit fizetünk, akkor miért ne spórolnánk rajta, ha erre van módunk? Ráadásul nem csak az adó-visszatérítés jelentheti a takarékoskodást. Az egészségpénztárak partnerei százalékos kedvezményeket is adhatnak a pénztárak tagjainak. Ha tehát járunk magánorvoshoz vagy vásárolunk elszámolható termékeket, akkor ezekért valóban érdemes a pénztáron keresztül fizetni.

Mit vásárolhatunk egészségpénztárból?

Az egészségpénztárból vásárolható termékek köre széles, és gyakran a vásárlási szokásainkat sem kell megváltoztatni érte. A legnagyobb drogéria láncokban például több, mint 1500-nál is több terméket vehetünk ugyanúgy, mint ahogy a rendszeres bevásárlásainkat intézzük.

Elszámolhatjuk a babaápolási termékek széles skáláját, cumikat, tápszereket, napvédő krémeket, pelenkákat, törlőkendőket, de vásárolhatunk női higiéniai termékeket, kézfertőtlenítőket, óvszert, lábápolási szert és sebtapaszt, gyorsteszteket, gyógyhatású készítményeket és gluténmentes élelmiszereket is.

Ezek egyikéhez sem szükséges orvosi javaslat, így a gluténmentes termékekhez sem szükséges orvosi dokumentummal igazolni a gluténérzékenységet. A kínálatban elérhetők gluténmentes pékáruk, de zabkásák és bizonyos desszertek, sós ropogtatnivalók is.

Elszámolhatjuk orvosi segédeszközök árát is. Ilyenek például egyes okosórák. Ezek olyan fitness és wellness órák, amelyek számos sporthoz hasznos kiegészítők lehetnek, és akár éjjel is mérik a pulzusunkat, és jelzik, ha rendellenességet tapasztalnak. Figyelik az időjárást és az alvási ciklusunkat, és légzőgyakorlatokat is végezhetünk velük. A telefonunkkal összekötve értesítéseket küldenek a bejövő hívásainkról és az üzeneteinkről, e-mailjeinkről.

Vásárolhatunk infralámpát, inhalátort, vérnyomás- és vércukorszint-mérőt, gyógycipőket vagy gyógymatracot is, és a lista itt nem ér véget.

Az egészségpénztár jól használható szemüveg és hallókészülék vásárlására is. Ezeknél orvosi javaslatra is szükség van, azonban ha szemüveget vagy hallókészüléket csináltatunk, azokat egyébként is a szakorvos vagy egyéb szakember javaslatára készítik el.

Hogyan számoljuk el a vásárolt termékeket?

A vásárolt termékekért kétféleképpen fizethetünk.

Az egyik lehetőség, hogy a termékekről számlát kérünk, majd azt elküldjük az egészségpénztárnak. Érdemes több számlát összegyűjteni, és egyben küldeni, a pénztár pedig napokon belül visszautalja a pénzt az egészségszámlánkról a bankszámlánkra.

A termékeket bárhol megvásárolhatjuk, a számlát pedig a saját nevünkre kell kérnünk, a pénztári tagkódunk feltüntetésével. A számlákat elektronikusan is beküldhetjük, akár e-mailben is, illetve ha erre van mód, feltölthetjük az ügyfélfiókunkba.

A másik fizetési mód az egészségpénztári kártya. Az egészségpénztár a számlánk mellé a legtöbb esetben pénztári kártyát is biztosít. Elfogadóhelyeken ezzel ugyanúgy fizethetünk, mint a bankkártyánkkal, ilyenkor számlát sem kell kérnünk.

Létezik továbbá kifejezetten az egészségpénztári vásárlásokat segítő weboldal is, ahol orvosi segédeszközöket vásárolhatunk, akár a korábban említett okosórát is. Itt minden pénztár kínálatát külön láthatjuk, és a pénztári kártyánkkal is fizethetünk online.

A szolgáltatások esetében viszont fontos, hogy csak a pénztárral szerződésben álló szolgáltatónál igénybe vett kezelések, terápiák árát számolhatjuk el a pénztárban. Ezt könnyedén ellenőrizhetjük a pénztár szolgáltató-keresőjében, vagy megkérdezhetjük az adott rendelőben.

A szolgáltatásokról szóló számlákat az egészségpénztár nevére kell kérnünk, feltüntetve rajta a tagkódunkat, viszont ezt a számlát is beküldhetjük elektronikusan.

Mi mindenre használható még az egészségpénztár?

Az egészségpénztár azonban ennél szélesebb körben is használható. Akár egészségbiztosítást vagy szűrővizsgálati csomagot is fizethetünk kedvezményes áron, sőt, akár a lakáshitelünk egy részét is törleszthetjük innen, vagy a gyermekeink beiskolázását fizethetjük.

Adóbevalláskor pedig ne felejtsük el kérni az adó-visszatérítést. A visszaigényelt adónkat az egészségpénztári számlánkra kapjuk vissza, amelyből a pénztár költséget nem von le, és a pénzt ott újra felhasználhatjuk.

Ha nagyobb kezelésre, mondjuk egy egynapos műtétre vagy fogászati kezelésre gyűjtenénk, akkor sem kell aggódnunk a pénzünk miatt. Az egészségpénztár ugyanis a nála tartott pénzt szigorú jogszabályi előírások alapján befekteti, és a tagjainak negyedévente hozamot fizet.

(Szerző: Gergely Péter, pénzügyi szakértő)