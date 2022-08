Készíttessen egészségtervet egészségpénztárból!

Az egészségügyi szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a prevenció. A köztudatba mégis nehezen szivárog be ez az alaptézis, és sokan még az alapvető szűrővizsgálatokra sem mennek el, nem beszélve a komplexebb, rendszeres szűrésekről. Az egészségtervről pedig a legtöbben még csak nem is hallottak.

Az egészségpénztárak tapasztalatai alapján azok, akik tagjai valamelyik egészségpénztárnak, jobban odafigyelnek az egészségükre és gyakrabban vesznek részt szűrővizsgálatokon, mint azok, akiknek nincs az egészségügyi kiadásaikra féltetett megtakarításuk.

Az egészségpénztári tagok nagyobb fokú egészségtudatossága nem meglepő, hiszen az egészségpénztár úgynevezett célzott megtakarítás, az itt gyűjtött pénz kizárólag az egészség javításával és megőrzésével kapcsolatos kiadásokra, illetve a megélhetéssel kapcsolatos bizonyos kiadások csökkentésére felhasználhatók.

A KSH szerint 2020-ban a háztartások saját jövedelmükből 9 milliárd forintot költöttek prevencióra. Ezzel szemben az önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek, amilyen az egészségpénztár is, 24,7 milliárd forintot fordítottak megelőzésre. Mindezt úgy, hogy bár a magyarok európai viszonylatban is kiemelkedően nagy arányban költenek az egészségükre saját zsebből, csak töredékük tagja valamelyik egészségpénztárnak, vagy van egészségbiztosítása.

Az állam az egészségpénztárakon keresztül ösztönzi a prevenciót

Az egészségpénztárban kifejezetten az egészségügyi kiadásainkra tehetünk félre egy, a választásunk szerinti nagyságú, és így a kiadásaink mértékéhez igazodó összeget. Az egészségpénztár önkéntes pénztár, így – a pénztár által meghatározott minimumon felül – mi magunk határozhatjuk meg, hogy mennyi pénzt fizetünk be havonta. Ezt hívják a pénztárak tagdíjnak, de ez valójában a saját megtakarításunk, amelyet a pénztár a működési költségeinek levonása után saját névre szóló egészségszámlánkon vezet. Ebből költhetünk azután várakozási idő nélkül magán egészségbiztosításra, különböző gyógyszerekre, gyógyhatású készítményekre, gyógyászati segédeszközökre, babaápolási termékekre és akár szemüvegre is.

A pénztárba befizethetünk havi, negyedéves, féléves vagy éves rendszerességgel is, ahogy nekünk kényelmes, és ezen felül bármikor bármekkora összegű eseti befizetést is teljesíthetünk.

Ilyen módon az egészségünkre takarékoskodni nemcsak hasznos, de kifizetődő is. Az egészségpénztári befizetéseink 20%-át, legfeljebb 150 000 forintot a személyi jövedelemadónkból visszaigényelhetünk. A visszakapott adót aztán az egészségszámlánkról újra elkölthetjük.

Ha az egészségszámlánkon tartott pénzt 2 évre lekötjük, akkor további 10%, ha pedig prevenciós szolgáltatásokat veszünk igénybe, akkor még 10% adó-visszatérítésre leszünk jogosultak. Ha tehát a befizetéseink alapján még nem értük el az adó-kedvezmény maximális mértékét, így növelhetjük.

A betegségmegelőzés tehát konkrét anyagi előnnyel is jár, és ez az egyetlen olyan eset, amikor a befizetés és a költés után egyaránt kaphatunk visszatérítést.

Mi minősül prevenciónak?

Az egészségpénztáron azokat az magánorvosi kezeléseket, vizsgálatokat számolhatjuk el, amelyeket a pénztárral szerződött szolgáltatónál veszünk igénybe.

Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek azok a szűrővizsgálatok, amelyek elkerülhető betegségek korai felismerését célozzák. Ilyenek a fogászati szűrés, méhnyakrákszűrés, emlőrákszűrés, prosztatarákszűrés, vastagbélrákszűrés, mozgásszervi szűrés, AIDS szűrés és a mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés.

A vizsgálatokat a NEAK-kal vagy a pénztárral szerződésben álló szolgáltatónál lehet igénybe venni, és nemcsak a pénztár tagjai, de a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettként megjelölt közeli hozzátartozók számára is elérhetők.

Ezenkívül prevenciós szolgáltatás, és így kérhető érte a 10%-os adó-visszatérítés, az egészségterv alapján végzett szűrővizsgálatok és az abban javasolt terápiák is.

Mi az az egészségterv?

Kevesen tudják, hogy mi az az egészségterv, pedig az egészségmegőrzés szempontjából nagyon hasznos dokumentumról van szó. Prevenciónak akkor minősül, ha az egészségpénztárral szerződésben álló szolgáltató szakorvosa készíti.

Az egészségterv egy, az állapotunkat és esetleges panaszainkat felmérő kérdőív és alap szűrővizsgálatok alapján készül. Az állapotfelmérést végző szakember ezeket kiértékeli, és ha szükséges, további szűrővizsgálatokat kér. Ezek eredményét az egészségtervben kiértékeli, és javaslatot tesz további vizsgálatokra, gondozásba vételre vagy ellenőrzésre.

Az eredmények alapján életvezetési javaslat készül, így az egészségtervünk többek között a táplálkozásra vagy sporttevékenységre, szükséges terápiákra, vagy szenvedélybetegségről való leszoktatást célzó kúrákra vonatkozó javaslatokat tartalmaz.

Az egészségpénztár, illetve az adó-visszatérítés szempontjából prevenciónak minősül az egészségterv keretében igénybe vett gyógytorna, gyógymasszázs és fizikoterápiás kezelések is. Fontos, hogy pénztártagként elfogadjuk az egészségtervben javasoltakat, és vállaljuk, hogy a megvalósításban együttműködünk.

A személyes egészségterv két évig érvényes.

Milyen szűrővizsgálatok érhetők el az egészségpénztárban?

Az egészségpénztárak ezeken felül szűrővizsgálati csomagokat is kínálhatnak, amelyre pénztártagként előfizethetünk. A Prémium Egészségpénztárnak és az IZYS Egészségpénztárnak is vannak ilyen ajánlatai. Ezek egy-, vagy kétévente igénybe vehető komplex, menedzserszűréshez hasonló vizsgálatok, amelyeket alacsony havi díjért vehetünk igénybe.

A menedzserszűrést eredetileg a vezető beosztásban dolgozó, és így a stressznek nagyobb mértékben kitett szakemberek számára találták ki. Mára már széles körben kínálják a magánrendelők, de az ára igen magas, százezres nagyságrendű is lehet.

Az egészségpénztárak szűrővizsgálati csomagjai ezeket a vizsgálatokat teszik elérhetővé a csomag tartalmától, illetve a szűrés gyakoriságától függően 3-5000 forintos havi díj ellenében.

Az egészségpénztárak egészségbiztosítást is kínálhatnak, amelyek némelyike szűrővizsgálatokat is tartalmaz. A Patika Egészségpénztárnál, és az OTP Egészségpénztárnál is találhatunk olyan kedvező áron elérhető egészségbiztosítást, amely tartalmaz szűréseket.

Az egészségpénztári tagság tehát nemcsak egészségtudatosabbá tehet minket, de a szűrővizsgálatok és a magánorvosi ellátás költségeit is jelentősen csökkenthetjük vele.

Ha már egészségpénztári tagok vagyunk, használjuk az egészségpénztár szolgáltatásait minél szélesebb körben. Az egészségpénztárak számos önsegélyező szolgáltatást is nyújtanak, amelyek az élet számos területén jelentenek anyagi segítséget, így lakásvásárláskor, gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor, tanévkezdéskor vagy egy hozzátartozó ápolásakor, de védendő fogyasztók még a rezsijük egy részét is fizethetik innen.

Szerző: Simondán Eszter