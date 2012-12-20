A cukros üdítők 340 ezer halálesettel hozhatók összefüggésbe világszerte

WEBBeteg
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A cukrozott üdítőitalok fogyasztása évente közel 340 ezer halálesettel hozható összefüggésbe világszerte. Elsősorban a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását növeli a cukros üdítők fogyasztása, de több más betegség kapcsán is erős bizonyítékok szólnak a kockázatnövekedés mellett.

A Nature Medicine szaklapban publikált tanulmány 184 ország 1990 és 2020 közötti népesség szintű adatait vizsgálta. Az eredmények szerint a cukrozott üdítők fogyasztása világszerte jelentős mértékben összefügg több népbetegség előfordulásával.

  • Legnagyobb számban és mértékben a 2-es típusú cukorbetegek száma nőtt meg a fogyasztási szokásokkal összefüggésben, 2020-ban 2,2 millió új diabéteszes beteg (az összes eset 9,8%-a) és 80 ezer diabétesz miatti halálozás volt köthető a cukros üdítőitalokhoz.
  • A szív-érrendszeri betegségek (pl. a szívinfarktus) terén ugyancsak egyértelmű összefüggést mutattak ki a kutatók: világszerte 1,2 millió új kardiovaszkuláris betegért (az összes eset 3,1%-a) és 258 ezer szív-ér eredetű halálesetért tehető felelőssé az üdítőitalok túlzott fogyasztása.

A kockázat nem egyenletes a világ különböző régióiban az eltérő fogyasztási szokások miatt. Az utóbbi években Latin-Amerika és a Szubszaharai Afrika országaiban számított a legjelentősebb rizikónövelő tényezőnek a cukorbevitel ezen formája, illetve elsősorban a nagyvárosokban élő fiatalok a veszélyeztetettek.

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a cukros üdítők fogyasztása összefügg az olyan krónikus betegségek kialakulásának kockázatával, mint a diabétesz, a szívbetegség is. Egy korábbi elemzés például 114 országra vonatkozó adatokat dolgozott fel, és összesen 180 ezer halálesetet (ezen belül 133 ezer diabétesz okozta, 44 ezer szív- és érrendszeri betegségből eredő halálozást) hozott összefüggésbe a cukros üdítőitalok fogyasztásával. A mostani tanulmány nagyobb populáció alapján erősítette meg és pontosította a kapcsolatot.

Hogyan értelmezzük a kapcsolatot?

Az összefüggés értelmezéséhez fontos kiemelni, hogy mind a 2-es típusú cukorbetegség, mind a különböző szív- és érrendszeri betegségek kialakulása több tényező eredménye, egy adott embernél nem lehet egyetlen okra, így az üdítőitalokra sem, visszavezetni a megbetegedést. Ennek ellenére népességszintű elemzések alapján kijelenthető, hogy ezen betegségek előfordulásának növekedése a cukrozott üdítőitalok fogyasztásával összefüggésbe hozható.

Tudni kell azt is, hogy a cukrozott üdítőitalok fogyasztása gyakran nem az egyetlen eleme az egészségtelen táplálkozásnak, és gyakran jár együtt más ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztásával. A valódi probléma nem ezen italok alkalmi fogyasztása, hanem az egészségtelen étrend, aminek gyakran fontos mutatója az elfogyasztott üdítőmennyiség.

A kockázatnövekedés összefügg az elfogyasztott mennyiséggel, napi szintű cukrozott ital fogyasztás során már egy pohár esetében is szignifikánsan magasabb a cukorbetegség és a szívinfarktus kockázata. Egészséges felnőtteknél ezen italok alkalmi fogyasztása nem ellenjavallt, de a napi rendszeresség mindenképp kerülendő.

Lásd még Az üdítőitalok ártalmai

Több betegség előfordulása is magasabb a túlzott üdítőfogyasztás mellett

Egy 2024-es, több mint 22 millió megbetegedés adatait elemző tanulmány megállapításai szerint bizonyítottnak tekinthető a cukrozott üdítők és az alábbi betegségek közötti összefüggés:

Valamivel gyengébbek a bizonyítékok a nem alkoholos zsírmáj, valamint a fogszuvasodás esetében.

Amint a depresszió kapcsán is látszik, nem feltétlenül egyirányú ok-okozati kapcsolat áll fenn, és számításba kell venni a fordított irányú kapcsolat lehetőségét is, azaz hogy pl. a depresszióval küzdők hajlamosabbak több cukrot fogyasztani és egészségtelenebbül táplálkozni.

A vizsgálat szerint ugyanakkor nincs, vagy nagyon gyenge kapcsolat van többek között az alábbi egészségi problémák esetén: vérzsírszint-eltérések, krónikus vesebetegség, gyulladásos bélbetegségek, kognitív képességek, asztma, emlőrák.

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(WEBBeteg)

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