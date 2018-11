Tea vagy kávé? Melyik hat jobban egészségünkre?

Ha a reggeli ébredéshez koffeinre van szükségünk, a teában és kávéban egyaránt megtaláljuk, ám közel sem mindegy, melyiket fogyasztjuk. A két népszerű ital nagyon különböző hatásairól meglepő felfedezéseket tettek amerikai tudósok.

A fekete és zöld tea, valamint a kakaó is tartalmaz az élénkítő hatóanyagból, s emiatt a statisztikák tanulsága szerint egyre inkább kiszorítja a reggeli asztalról a feketekávét. Hogy melyik is a jobb választás: kávé, tea vagy kakaó? A kutatók tudományos módszerekkel segítenek eldönteni a kérdést.

Legutóbbi felfedezéseik szerint mind a kávénak, mind a teának megvannak a maga előnyei: a koffein jótékony hatással van az Alzheimer-kór megelőzése szempontjából (tehát ez ellen kakaó-fogyasztással is felléphetünk), a kávé a cukorbetegség és a köszvény kialakulását gátolja, míg a tea kortyolgatásával a fogszuvasodást és reumát előzhetjük meg.

Ez eddig jól hangzik, ám akkor már nehezebb helyzetben vagyunk, amikor a pontos adagokról szeretnénk többet megtudni.

Miért jó a koffein a szervezetnek?

Kávézás - csak mértékkel

Már napi egy csésze friss, illatozó kávé elfogyasztásával - amely kb. 100 milligramm koffeint tartalmaz - is hatékonyan előzhetjük meg az Alzheimer-kórt és az enyhébb jellegű emlékezési zavarokat - adja hírül Jonathan D. Geiger, az amerikai észak-dakota állam-béli School of Medicine and Health intézet vezető kutatója. "

A koffein meggátolja a koleszterin romboló hatását" - magyarázza Geiger - "az úgynevezett vér-agy gát ugyanis megakadályozza, hogy a vérrel ártalmas kórokozók jussanak agyunkba". A koleszterin ártó hatása erre a gátra is kiterjed, ám a koffein mindezt meggátolhatja.

Számos tanulmány értekezik arról, hogy megfelelő mennyiségű koffein fogyasztásával nem csak az enyhébb emlékezési zavarokat akadályozhatjuk meg, hanem bizonyos esetekben az Alzheimer-kórt is elkerülhetjük.

Ugyanaz, mégis más

Aki az erőteljesebb ízvilágú kávéval szemben inkább a fekete teát választja, a hatást illetően nem téved nagyot. Egy csésze fekete tea kb 50 milligramm koffeint tartalmaz, így napi két csészényi forró teával már tettünk valamit a feledékenység ellen.

Tejjel vagy tej nélkül? Nem árt ugyanakkor odafigyelni: a tea jó hatását már egy kevés tej hozzáadásával is lenullázhatjuk; ajánlatos tehát "körítés nélkül" fogyasztani. Ezzel ellentétben a kávézóknak nem kell a hozzáöntött tejből gondot csinálniuk, a semlegesítő hatás nem jelentkezik.

Míg korábban a tudósok is másféle hatóanyagot feltételeztek, "mára száz százalékosan bebizonyosodott, hogy a tea esetében is a kávénál megismert koffeinnel van dolgunk" - mondja Wolfgang Schwack, a Hehenheimi Egyetem Élelmiszervegyészeti Intézetének munkatársa.

Meglepő módon azonban ugyanaz a koffein a teában teljesen másképpen hat, mint a kávé esetében. Mindez azzal magyarázható, hogy a teafűben kevesebb koffein rejlik, mint a kávébabban, valamint a hatóanyag a csersavhoz kötődik, így a koffeint szervezetünk nem tudja teljes mértékben felvenni. Az élénkítő hatás ennek következtében később és enyhébben jelentkezik, ám ami nagyon lényeges: tovább tart.

Melyik az egészségesebb?

Mennyi ideig ázzon? Döntő fontosságú, hogy a teafű mennyi ideig ázott a vízben. Rövid idő esetén kevesebb mennyiségű csersav oldódik fel, így a koffeint jobban érvényesülhet, s a tea jóval élénkítőbben hat. A köztudatban általánosan élő tévhittel ellentétben minél tovább áztatjuk a teafüvet, a felszabaduló egyre több cserzőanyaggal egyenesen arányosan "csillapodik le" a tea, s elveszti felpörgető tulajdonságát. "Az élénkítő effektus a kávé esetében már pár perccel a fogyasztás után is tapasztalható" - mondja Schwack - " a kávéból ugyanis hamarabb a véráramba kerül a koffeint, amely adrenalint szabadít fel. A gyors és erős hatás ugyanakkor nem tart sokáig."

Ha valamelyik élénkítő hatású ital mellett kell letenni a voksot, Manuela Marin, táplálkozási tanácsadó véleménye szerint nem dönthetünk csak az egyik, vagy kizárólag a másik mellett: "mind a tea, mind a kávé fogyasztásakor a legfontosabb a mértékletesség. Két csészényi reggel, majd egy csészényi délután nem jelent kockázatot az egészségre nézve" - mondja Marin.

Ugyanakkor mindenkit óva int attól, hogy szomját koffeintartalmú italokkal próbálja meg csillapítani. Ezek ugyanis "ártalmasak lehetnek a szervezet vízháztartására nézve" - hangsúlyozza a szakértő.

A tea emellett a fogak számára is elsőrangú "adalék", mivel fluoridot is tartalmaz, amely a fogzománc épségére hat jótékonyan.

Ha ez nem lenne elég, a fekete tea olyan anyagokat is rejt, amelyek a daganatos megbetegedések kialakulását gátolják, és emellett vérkeringésünk épségére is pozitívan hatnak.

A kávébabban található antioxidánsok jelentősen csökkentik a köszvény kialakulásának kockázatát függetlenül attól, hogy tejjel vagy anélkül isszuk.

Egyes tanulmányok szerint napi több mint hat csésze kávé fogyasztásával közel 60 százalékkal bizonyult kevesebbnek a rizikó. Ettől azonban nem ajánlott többet inni: a nagy-britanniai Durham Egyetem egyik kutatója, Simon Johns szerint sűrűbben szenvednek hallucinációktól azok, akik naponta több mint hét csésze kávét vesznek magunkhoz.

A fekete leves fogyasztásáról még a gyomorpanaszokkal küzdőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk.

Stefan Richter kávépörkölő mester tapasztalata szerint, óriási tévedés az az általánosan elterjedt hit, amely szerint az enyhébben pörkölt kávé kevésbé bántja a gyomrot. "Minél tovább pörköljük alacsony hőfokon a kávészemeket, annál több savas anyag távozik, s ezek a felelősek a gyomor nyálkahártyájának irritálásáért."

Forrás: WEBBeteg

K. J., fordító; welt.de

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekgyógyász