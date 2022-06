Ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre!

Ha az egészséges életmódról beszélünk, akkor legelőször a táplálkozás és a rendszeres mozgás jut eszünkbe, azonban fontos tudni, hogy a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás is fontos szerepet tölt be az egészség megőrzésében.

Sajnos a magyar lakosság nyári nagy melegben sem fogyaszt többet napi 2 liter folyadéknál, ami nem elegendő a szervezet kielégítő működéséhez.

Hirdetés

Milyen tünetek utalhatnak folyadékhiányra?

A folyadékhiányra utaló tünetek változatosak lehetnek. A kiszáradás sokszor bizonytalan panaszok formájában jelentkezik, melyek közül a legjellemzőbb a gyengeségérzés, nehezített beszéd, a fáradtság, kedvetlenség, a szédülés, fejfájás és a bizonytalan járás, esetleg lábikragörcs is jelentkezhet. Idősebb életkorban zavartsághoz is vezethet. Gyakori panasz, hogy felállást követően a látótér elsötétül és hosszú másodpercek kellenek ahhoz, hogy visszatérjen a látás. Súlyosabb esetben a tüneteket ájulás is kísérheti, különösen ha hosszabb ideig kell egy helyben álldogálni.

Ugyancsak kiszáradásra hívja fel a figyelmet a szemek és a száj nyálkahártyájának kiszáradása, valamint az ajkak kicserepesedése is. Folyadékvesztés esetén a bőr könnyen ráncba emelhető, tapintata száraz, hámló. Ugyancsak fontos figyelmeztető jel lehet a vizelet mennyiségének csökkenése, illetve sötétebbé válása.

Mit igyunk és miből?

A fenti panaszok többsége könnyen megszüntethető a folyadékbevitel növelésével. A folyadékbevitel ne alkoholtartalmú italokból, kávéból álljon, a hiányt ne csak teával, levessel pótoljuk. Erre a célra a legjobb a tiszta, egészséges ivóvíz, mely remek szomjoltó. Az emberi szervezet semmiből nem szereti a túlzást, ezért ha folyamatosan nagy mennyiségben viszünk be folyadékot, akkor vizsgáljuk meg, hogy az a víz, amit (egészséges szervezetként) iszunk, lehetőség szerint ne tartalmazzon túlzott ásványi anyagokat. A normál ivóvíz összetétele az emberi szervezet ionösszetételéhez hasonló, így a folyadékbevitelre bármilyen mennyiségben alkalmazható.

Anyagcsere-, szív-érrendszeri és vesebetegségben a sok folyadék fogyasztása káros is lehet, ezért ha Ön ezek valamelyikében szenved, feltétlenül tartsa be orvosa utasításait a napi folyadékfogyasztásra vonatkozóan!

Bővebben Amikor káros a sok folyadék

A természetes ivóvízzel szemben az ásványvizekben általában valamely összetevő a megszokottnál jóval nagyobb mennyiségben fordul elő, így rendszeres fogyasztás esetén célszerű odafigyelni a különböző ásványanyag-tartalmú vizek egyensúlyára. A nagyon magas, speciális ásványianyag tartalmú vizeket valamely betegség kezelésére, kúraszerűen ajánlott fogyasztani. Mindennapi fogyasztásra ezek csak rövid ideig, kisebb mennyiségben alkalmasak.

A természetes ivóvíz minőségét az üvegpalack őrzi meg leginkább, mivel ebből nem oldódnak ki szennyezőanyagok, melyek a víz minőségét rontanák. Egyre több szakember bizonyítja, hogy a PET palackokban tárolt víz analízisével megállapítható, hogy előzőleg miben tárolták. Az üvegpalackok közül pedig célszerű a visszaváltható megoldást választani, mert ezzel a környezetünk védelméhez is hozzájárulunk.

Tovább A kiszáradás - Vigyázat, csökkenhet a szomjúságérzet!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter