Élettani egyszeregy: ha hidratáció, akkor tiszta víz

A természetes úton, azaz ásványvíz vagy csapvíz révén biztosított folyamatos folyadékpótlásra mindenkinek szüksége van, de különösen fontos a gyerekek, az idősek és bizonyos betegcsoportok esetében.

Egy egészséges szervezet naponta 2-2,5 liter folyadékot igényel. A nyári melegben a folyadékigény felmehet az előbbi érték kétszeresére is, amennyiben fizikai munkát végzünk, vagy nagy hőségnek kitett helyen dolgozunk.

- A vízveszteségre az egészséges felnőttek szomjúságérzéssel reagálnak, ám gyermekeknél, illetve idősebb vagy beteg embereknél ez a fajta természetes mechanizmus gyakran nem működik megbízhatóan. Esetükben fokozottan kell ügyelnünk a megfelelő folyadékbevitelre. A legpraktikusabb, ha a naponta szükséges 1-2 palacknyi vizet magunk mellé készítjük, így ugyanis pontosan mérhető, hogy bevittük-e a kellő folyadékmennyiséget, ideális esetben napi 5-6-7 részletben – hangsúlyozta Toldy-Schedel Emil belgyógyász-kardiológus főorvos, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója.

A víz szerepe szervezetünk működésében

A víz az oldószere a tápanyagoknak és a tápanyagokat szállító felületeknek, emiatt a megfelelő hidratáltsági állapot a szervezet egészének működése szempontjából elengedhetetlen. -Ahhoz, hogy a testünk hőségben is megtartsa a normális hőmérsékletét, párologtatnia kell, ilyenkor folyadék és sók eltávolítása történik; ezeket kell pótolnia a folyadékbevitelnek, ami nélkül a vesék működése, a központi idegrendszer és a keringés egyensúlya is felborulhat, amint azzal gyakran szembesülni kényszerülünk a kánikulák alatti többlethalálozások kapcsán. A folyadékbevitelnek a nyomelemek és az ionháztartás egyensúlyának fenntartásában is szerepe van, ezt a komplex feladatot pedig a legegészségesebben a víz tudja ellátni – szögezte le a főorvos.

A magyar ásványvízvagyonról

A szakember szerint Magyarországon különösen szerencsés helyzetben vagyunk a vizek elérhetősége szempontjából. -Tiszta csapvízzel rendelkezünk, ami még Európában sem mindenhol magától értetődő, és - talán egyedüliként a kontinensen - az elérhető palackozott vizek döntő része ásványvíz – tette hozzá. Az ásványvizek olyan rétegekből származnak, ahová több száz, vagy akár több ezer évvel ezelőtt jutottak, és ahová az elmúlt évtizedek szennyező anyagai nem kerülhettek be. Ez azért fontos kiemelni, mert a világban a palackozott vizek ivóvíz minőségűek ugyan, de nem feltétlenül ásványvizek, és a csapvíz sem mindenütt iható. Idehaza a csapvíz és az ásványvíz is kitűnő minőségű.

- Akik az egészséges életmódra fókuszálnak, sokszor aggódnak amiatt, hogy akár a parti szűrésű, akár a fúrt kutakból származó csapvizekbe bekerülhetnek olyan szennyezések, amelyek a megszokott eljárásokkal nem mérhetőek, vagy a hatásuk nem ismert. Számukra a legmegnyugtatóbb az ásványvízfogyasztás lehet, hiszen az ásványvizek vízadó rétegeiben nincsenek sem hormonmaradékok, sem mikroműanyagok – az ásványvízvagyonunk szennyeződésmentes.

-Szakmai, azaz egészségügyi szempontból akkor tekintünk egy vizet biztonságosnak, ha baktériummentes, azaz nincsenek benne kórokozók, viszont tartalmazza azokat a vízben oldott ásványi anyagokat, amelyek szükségesek a szervezet egyensúlyának fenntartásához – szögezte le Toldy-Schedel Emil.

Azt is kifejtette: a tisztított vagy ultratisztított vizek egy része a második szempont alapján nem mindig megfelelő, mivel a tisztítási eljárások részben éppen a nyomelemeket szűrik ki. Vagyis aki a biztonságra törekszik, tart a rutinszerűen nem mért szennyezőktől, amelyeknek a hatásával nem feltétlenül vagyunk tisztában, azoknak az ásványvízfogyasztás lehet a megfelelő választás. A baktériummentességük garantált, és biztosan nem tartalmazzák az ipari forradalom után a környezeten szétszóródott azon anyagokat, amelyek az utóbbi 50-60 évben kerültek a felszíni vizekbe.

Betegeknek különösen ajánlott a tiszta víz

- Alapvetően a szervezet egyensúlyának fenntartásához tiszta vízre van szükség: a legegészségesebb folyadékbevitel a természetes tiszta ivóvíz – állítja a szakember. Ebben ugyanis megfelelő mennyiségű ásványi anyag és nyomelem van, amit semmilyen más folyadék ezt nem tud pótolni: sem az üdítők, sem az alkoholos italok. Ez az átlagos fogyasztó szempontjából is lényeges, de kiemelten hangsúlyos a megfelelő beltartalmú víz fogyasztása a szív és érrendszeri betegségekben, szívelégtelenségben, vesebetegségben szenvedők számára, vagy azoknak, akik sokfajta gyógyszert szednek párhuzamosan, ami gyakran megváltoztatja a szervezet ionháztartását. Náluk ugyanis nagyobb az esélye, hogy nem érzik meg megfelelő időben a szomjúságingert, így kiszáradással vagy esetleg túlhidratálással reagálnak a környezeti ingerekre.

-Az elmúlt évek hőhullámainak fontos orvosi tapasztalat, hogy ezek a kánikulai periódusok nagyon gyorsan fel tudják borítani a folyadékegyensúlyt, még a megfelelően hűtött terekben tartózkodóknál is. Az említett betegcsoportoknál, illetve nagy hőség idején tehát különösen fontos, hogy a folyamatos folyadékpótlás tiszta vízből biztosított legyen, ami Magyarországon legegyszerűbben a csapvizet vagy a palackozott ásványvizet jelenti – foglalta össze Toldy-Schedel Emil.

(Forrás: Uniomedia)