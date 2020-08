A leggyakoribb kérdések nyáron

Nyár: önfeledt, de veszélyes üzem!

A tojás nyáron önmagában is veszélyes, mint ahogy a csúszdázás vagy az önfeledt focizás is. Ám azzal kevesebben vannak tisztában, hogy egy ártatlannak tűnő rakott zöldbab, vagy a vasárnapi ebédből a szürke hétköznapokra átmentett palacsinta is lehet súlyos veszélyforrás a gyerekre nézve. A nyári szünetben azonban nem csak az egyes fertőzések, hanem a gyermekbalesetek is megszaporodnak!