A páfrányfenyő (Ginkgo biloba) mint vényköteles növényi gyógyszer

Szinte felfoghatatlan, hogy egy ma gyakran használt gyógynövény 65 millió évvel ezelőtt jelent meg a Földünkön.

A Ginkgo biloba, magyarul páfrányfenyő levelei olyan hatóanyagokat tartalmaznak, melyek az agyra jótékony hatással vannak. Alkalmazási területe a demencia (időskorú elbutulás), amit ma már nem is betegségnek, hanem tünetegyüttesnek hívunk. Ezenbelül leggyakoribb az Alzheimer-kór, a vasculáris típusú (agyi érbetegségek miatt kialakuló) demencia és a kevert típusú demenciák. Nem igazolható azonban egészségesekre gyakorolt memóriajavító hatás, így a betegség megelőzésének céljából vagy pl. vizsgaidőszakban nem érdemes alkalmazni.

Hirdetés

A növényi drog kedvező hatásáért több vegyület is felelős: ginkgolidok és a bilobalid (ezek a terpenoidok közé tartoznak), és a flavonoidok, melyek antioxidáns, véralvadásgátló és vérkeringést fokozó hatásúak. In vitro vizsgálatok (amikor a kísérletet élő szervezeten kívül végzik), állatkísérletek és humán vizsgálatok is bizonyítják, hogy a páfrányfenyő leveléből készült kivonat (az EGb 761®jelzésű, szabadalmaztatott kivonat) kedvező hatásokkal rendelkezik különféle demenciatípusok esetén.

Ugyanakkor a levél kedvezőtlen hatású anyagokat is tartalmaz, mint a ginkgolsavak. Hatásuk allergizáló, DNS-károsító, az ideg- és immunrendszerre mérgező, csak olyan terméket használjunk, amely ezt az összetevőt nem tartalmazza. Így gyógyászati célra jól meghatározott összetételű kivonatokat tartalmazó gyógyszerek alkalmazása javasolható.

Ezért fontosak a növényi drogok standardizált kivonatai, ahol a növényi drog hatóanyagainak tartalma megszabott határok között engedélyezett, és ez minden egyes gyártási tételre érvényes, ellentétben a népi gyógynövényes orvoslással. A Ginkgo biloba esetében ez a standardizált kivonat, amivel a klinikai vizsgálatokat is végezték, és a gyógyszerek hatóanyaga, az EGb 761®.

Az EGb 761® indikációja - Vagyis mely esetekben ajánlható alkalmazása?

Ajánlott időskorral összefüggő szellemi hanyatlás esetén és az életminőség javítása érdekében enyhe fokú demen­ciában szenvedőknél. Klinikai vizsgálatokban bizonyították, hogy mind Alzheimer-kórban, mind vasculáris és kevert demenciában hatása nem tért el a szintetikus donezepil hatóanyagot tartalmazó gyógyszerétől. Csökkent a betegséggel járó szorongás, depresszió, fülzúgás. 120-240 mg napi adag esetén ez a speciális kivonat a napi működést (a betegek önálló életvitelét) és a kognitív vagy más szóval megismerő gondolkodási funkciókat, mint a figyelem, a megfigyelőképesség, az érzékelés-észlelés, az emlékezet, javította. S mindez pozitívan hatott a betegeket ápolókra is csökkentve testi-lelki leterheltségüket.

Más standardizált hatóanyag tartalmú páfrányfenyő kivonatot tartalmazó gyógyszer is forgalomban van 80 mg ill. 120 mg hatáserőségben kapszulás kiszerelésben. Ennél a készítménynél is bebizonyosodott, hogy a gyógyszer időseknél fokozott EEG (az agy EKG-ja) aktivitást okoz, továbbá egészséges (60-70 éves) férfiaknál a vér viszkozitása csökken (a nem megfelelő viszkozitású vér az érfalakra gyakorolt súrlódása következtében mikrosérüléseket okozhat az érfalon). Specifikus agyi régiókban jobb vérátáramlást, továbbá csökkent vérlemezke összecsapódást mutattak ki. Ezen felül értágító hatást figyeltek meg az alkar vérereiben, amely fokozta a regionális véráramlást. A páfrányfenyő kivonatát tartalmazó kapszulás gyógyszer alkalmazási területe bővebb: a végtagok vérellátási zavara következtében, járás közben fellépő fájdalom esetén is ajánlják alkalmazását. Növeli a fájdalommentes járástávolságot.

Lehetséges mellékhatások és ellenjavallatok

Mindegyik Ginkgo biloba levél standardizált kivonatát tartalmazó gyógyszeres terápia biztonságos, a várható mellékhatások enyhék (pl. fejfájás, hasi diszkomfortérzet). Egyes gyógyszerek szedése (pl. véralvadásgátlók), valamint betegségek (epilepszia) esetén a készítmény használata előtt kérje ki gyógyszerésze vagy kezelőorvosa véleményét. Fokozhatja a vérzékenységre való hajlamot, ezért a műtéteket megelőző 3-4 napban a gyógyszer szedését fel kell függeszteni. Várandós és szoptatós édesanyák, illetve 18 év alattiak nem alkalmazhatják.

Mik azok, amiket jobb, ha kerülünk?

A forgalomban lévő gyógyhatású páfrányfenyő-készítmények összetételükben különbözőek: a néhány 10 mg száraz levelet tartalmazótól a több 100 mg levélből eltérő módon készített kivonatig. A változó hatóanyag-tartalom és ginkgolsavtartalom a hatásosság és biztonságosság szempontjából is kérdéseket vet fel. Ugyanebből az okból nem tanácsos a tea fogyasztása sem, mivel a megfelelő hatáshoz nagy mennyiségben kellene fogyasztani, ugyanakkor a káros ginkgolsav is a szervezetünkbe kerül.

Memóriagondok esetén minél előbb orvoshoz kell fordulni!

A demencia 20-30 év múlva, a népesség idősödésével egyre nagyobb gondot fog okozni, nemcsak a betegnek, hozzátartozóknak, hanem az ellátórendszernek is. Sajnos napjainkban a betegek már késői stádiumban kerülnek orvoshoz, amikor a betegség már nehezen kezelhető. Épp ezért érdemes felfigyelni a legkisebb memóriával kapcsolatos panaszokra is, hiszen léteznek már olyan növényi gyógyszerek, amelyek 40, 80 és 120 mg-os összetételben recept nélkül is megvásárolhatóak, és lassítják a folyamatot. Több probléma esetén neurológus, pszichiáter szakemberhez kell fordulni, akik a diagnózis felállítása után a kémiai gyógyszeres terápia mellett, mint más országokban is, felírhatják a 240 mg-os készítményt. A cél, hogy a folyamatot lelassítsuk és minél hosszabb ideig komolyabb panaszok nélkül élhesse a beteg az életét.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész