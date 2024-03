Miért alakul ki gyakrabban cukorbetegség az éjjeli bagoly kronotípusú embereknél?

Az éjjeli baglyoknak nincs könnyű dolguk a társadalmunkban, hiszen a reggeli iskola- és munkakezdés nem az ő bioritmusukhoz igazodik.

Ennek pedig akár egészségügyi következményei is lehetnek: Ahogy azt 60.000 személy adatainak elemzésével igazolták, a tipikus éjjeli baglyok körében 72%-kal, a kronotípus skála végpontjától beljebb eső éjjeli baglyoknál pedig 21%-kal nagyobb a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázata.

Ha a napirend felborítja a belső óra ritmusát

Nem maga a kronotípus és a hátterében álló gének jelentik a rizikófaktorát az anyagcserebetegségeknek, hanem az, ha valaki a belső biológiai órája által diktált ritmustól eltérő életvitelt kénytelen folytatni. Az éjjeli baglyok élete gyakran olyan, mintha egy tartósan fennálló jetlagben élnének, és ebből kifolyólag kimerültebbek és stresszesebbek másoknál.

A Brigham and Women's Hospital, valamint a Harvard Medical School kutatói több mint 63.000 negyvenöt és hatvankét év közötti olyan ápolónő adatait elemezték ki, akit a vizsgálatok kezdete, tehát 2009. előtt nem érintett rák, szív-érrendszeri betegség vagy diabétesz. Az elkövetkező 8 évben azonban közülük majdnem 2000 ápolónőnél alakult ki cukorbetegség.

Az éjjeli baglyok jellemzően egészségtelenebb életet élnek

Azok az alanyok, akik este voltak teljesítőképességük csúcsán, és szívesebben tértek később nyugovóra, 54%-kal egészségtelenebb életmódot folytattak (ami megint csak nem a kronotípusukból adódott, hanem az azzal szembe menő életritmusból). A kutatók feltételezése szerint a magasabb diabéteszrizikó fő oka ebben áll. Az alábbi tényezőket figyelembe véve számszerűsítették az életmód egészségtelen voltát:

Rosszabb alvás: Az éjjeli baglyok, akiknek az alvás-ébrenlét ritmusuk gyakran nincs összhangban a biológiai órájukkal, feltehetően gyakorta rosszabbul alszanak, mint a hajnali pacsirta típusú emberek. A rossz alvásminőség és az alváshiány pedig olyan tényezők, amelyekről már számtalan tudományos vizsgálat bebizonyította, hogy összefüggésben állnak az elhízással és a cukorbetegséggel.

Kevés mozgás: A kutatásban részt vevő éjjeli bagoly típusú ápolónők ráadásul kevesebbet is mozogtak. Ami persze teljesen érthető annak fényében, hogy a fizikai aktivitáshoz szükséges energia hiányzik, ha az ember krónikus fáradtságtól szenved. A mozgáshiány azonban így is, úgy is kedvez a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásának.

Dohányzás: Az esténként aktívabbak körében nagyobb volt a dohányzók száma is. Különböző kutatások szerint a dohányzás duplájára növeli a diabéteszrizikót. A nikotin és a szén-monoxid feltehetően csökkentik a sejtek inzulinérzékenységét, amitől már csak egy lépés a 2-es típusú diabétesz kialakulása.

A glükóz és a lipidek anyagcseréje is zavart szenved?

Az életmód mellett fiziológiás folyamatok is növelik azon éjjeli baglyok diabéteszrizikóját, akik saját belő órájuk ellenében kénytelenek élni. Többek között cukor- és zsíranyagcsere-zavar, inzulinrezisztencia is kialakulhat.

A krónikus jetlag ráadásul oxidatív stresszt, gyulladásokat és a hormonháztartás felborulását idézheti elő. Oxidatív stresszről akkor beszélünk, ha nagyon sok ártalmas szabad gyök van a szervezetben.

Mit tehetnénk?

A kutatók azt javasolják, hogy a kronotípusunkat lehetőleg vegyük figyelembe a többműszakos munka beosztásánál, de még jobb lenne, ha már a pályaválasztásunknál így tennénk. A biológiai óránknak megfelelő munkarend rövid és hosszú távon is kifizetődő.

A tanulmány gyenge pontja

A kutatócsapat maga mutatott rá tanulmányuk egy gyenge pontjára, mégpedig arra, hogy az általuk vizsgált csoport, lévén, hogy kizárólag ápolónőkből állt, nagyon egységes. Ezért további vizsgálatokra lenne szükség annak igazolására, hogy az általuk feltárt összefüggés férfiakra és más szakmában dolgozókra, illetve egyéb szociális csoportokra is érvényes-e.

A kronotípust a gének határozzák meg

Azt, hogy egy ember a nap mely szakában a legéberebb és mikor képes a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtani, a gének határozzák meg. Ennek a felfedezéséért Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash és Michael W. Young amerikai tudósok 2017-ben orvosi Nobel-díjat kaptak. Becslések szerint a népesség kereken 8 százaléka tartozik az este aktívabb kronotípusba, azaz az „éjjeli baglyok” közé.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Warum Nachtmenschen häufiger Diabetes entwickeln (NetDoktor)