Komoly fájdalmakat okozhat a cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség gyakran lappangva, tünetek nélkül alakul ki, ám ahogy egyre több ideig esnek a referencia tartományon kívül a glükóz értékek, annál több panasz jelentkezhet. Hogy milyenek, arról dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa beszélt.

Fájó ízületek

A cukorbetegség viszonylag gyakran jár együtt krónikus ízületi gyulladással, oszteoartritisszel. Ennek oka többrétű, ugyanis mind a diabetes-hez vezető káros életmód, mind az abnormális vércukor értékek fokozhatják a gyulladásos folyamatokat. Az artritis ugyanis gyakrabban lép fel azoknál, akik túl sok finomított szénhidrátot, cukrot fogyasztanak, keveset mozognak és túlsúllyal küzdenek - ezek a cukorbetegség és az ízületi gyulladás kialakulását is elősegítik. Ráadásul, ha már a normál tartomány felett van a glükóz szintje, úgy az még inkább fokozza a gyulladást, a mozgásszervi panaszokat, sőt, ha huzamosabb ideig nem rendeződik a vércukorérték, akkor diabéteszes neuropátia is felléphet, mely többek között zsibbadással, bizsergéssel, extrém érzékenységgel és fájdalommal járhat. Továbbá a neuropátia súlyos szövődményeket is okozhat, ami fekélyhez, emésztési zavarokhoz, impotenciához is vezethet.

Olvasson tovább! A diabéteszes neuropátia

Hirdetés

Bizonytalan járás

A diabetes-szel küzdők esetén könnyen kialakulhat úgynevezett diabeteszes láb szindróma, ami az állapot komplex szövődményei miatt lép fel, mivel ekkor már károsodnak az erek és az idegek is. Vezető tünetei közé a bizonytalan járás, ízületi deformitások, a bőr szárazsága, valamint csökkent fájdalomérzet tartozik, és nagy veszélye hogy kezeletlen esetben könnyen fekélyhez, mozgásképtelenséghez, rossz esetben lábamputációhoz vezethet.

Olvasson tovább! A diabéteszes láb kialakulása, a szövődmények kialakulása

Székrekedés, hasmenés

A cukorbetegség nem ritkán okoz emésztési gondokat, ami megnyilvánulhat székrekedésben és hasmenésben is. Ennek háttere a már említett neuropátia – ez esetben emésztőrendszeri neuropátia-, ami a vastagbél mozgására, a gyomor ürülésére is komoly hatással lehet, ráadásul az állapot károsíthatja a gyomorsav termelését is. A hasmenés/székrekedés jelentkezhet önállóan, de egymással felváltva is, tönkretéve ezzel a beteg mindennapjait - mondja dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Mit lehet tenni?

Bármelyik tünet is jelentkezik, az első a vércukorszint ellenőrzése, valamint a neuropátiás tesztek elvégzése. A tünetek a glükóz értékek normalizálása után megszűnhetnek/csökkenhetnek, de mellette egyéb terápiákra is szükség lehet. Ilyen lehet a fájdalomcsillapítás, olyan alternatív módszerek alkalmazása, mint a mézes sebkezelés vagy a lökéshullám terápia, diéta, probiotiumuk szedése, speciális cipő viselése, attól függően, milyen tüneteket tapasztal a beteg, és hogy milyen szövődmények alakultak már ki.

Olvasson tovább! Tudjon meg többet a cukorbetegségről a WEBBetegen!



Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus