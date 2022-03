Szorongás, depresszió, diabétesz

A depresszió előfordulása cukorbetegeknél kétszer gyakoribb, mint az átlagnépességben. Egy felmérés szerint a pszichés betegségben is szenvedő diabéteszeseknek csak 17,8 százaléka kap megfelelő kezelést depressziójára, mert nem kerül diagnosztizálásra.

A depresszió kialakulásának esélyét csökkenti, ha cukorbetegségét hatékonyan tudja kontrollálni a beteg. Depresszív állapotban azonban ez a kontrollképesség is csökkenhet, így a szövődmények kockázata is nő. Ezért fontos, hogy a depresszív tüneteket felismerjük, és kezeltessük - már az enyhe formája is kezelésre szorul!

Enyhe a depresszió, ha az alább felsoroltakból legalább 2-3 tünet jelen van. Nagyon zavaróak, de a legtöbb tevékenységét még tudja folytatni:

ingerlékeny vagy levert hangulat a nap nagy részében,

örömképesség elvesztése, csökkenése,

étvágy megváltozása,

súlyváltozás,

alvási problémák,

értéktelenség érzés,

koncentrációs problémák,

döntési nehézség-képtelenség,

mozgásban meglassulás vagy nyugtalanság,

napi szintű fáradtság érzése,

halál gondolatával való gyakori foglalkozás.

Ha ezek közül legalább 2-3 jelen van, érdemes pszichológushoz, és/vagy pszichiáterhez fordulni, mert lelki állapota cukorbetegségére is kihatással lehet. A depresszió antidepresszáns gyógyszerekkel (pszichiáter által) és pszichoterápiával (pszichológusi segítséggel) hatékonyan gyógyítható. Bizonyított az is, hogy a depresszió kezelése a szénhidrát anyagcserét javítja, így a cukorbetegség korai és késői szövődményeinek kockázatát is csökkenteni tudjuk.

Gyakrabban jelentkezik a szorongás cukorbetegek esetében

A szorongásos tünetek is gyakoribbak diabéteszben, mint az átlagnépességben, főleg a diagnózis megkapását követő egy évben. A szorongás fizikai tünetei hasonlíthatnak a hipoglikémia tüneteihez, így fontos, hogy el tudjuk különíteni a kettőt.

Jellegzetes szorongásos tünetek:

szájszárazság,

remegés,

zsibbadás,

ájulás érzése,

mellkasi panaszok,

gombócérzés a torokban,

nehézlégzés,

halálfélelem,

mozgáskényszer a lábakban,

izzadás,

hányinger,

hasi panaszok,

belső feszültség érzése.

A szorongás szintén orvosolható gyógyszeresen és pszichoterápia révén is. A lelki problémák tehát éppúgy kézben tarthatók, mint a cukorbetegség. Fontos, hogy a beteg azt érezze, ura a helyzetnek és a betegségnek. Ha úgy érzi, hogy lelki problémáit egyedül nem tudja uralni, vegyen igénybe szaksegítséget, hisz a lelki állapotunk szoros összefüggésben van fizikai állapotunkkal.

Ha depresszív vagy szorongásos tüneteket észlel, vagy akár a cukorbetegség elfogadása okoz problémát, forduljon bizalommal pszichológusunkhoz.

(Pergel-Száraz Cintia, klinikai szakpszichológus, Vanderlich Egészségcentrum, Veszprém)