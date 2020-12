A depresszió növeli a cukorbetegség kockázatát

Már 300 évvel ezelőtt leírta egy angol orvos a depresszió és a diabétesz összefüggését: Thomas Willis szerint a diabétesz hosszan tartó szomorúság és keserűség eredménye. Azóta már kimutatták, hogy az emocionális stressz valóban növeli a vércukorszintet és a vizeletben is cukorürítést idézhet elő.

A depresszió előfordulási gyakorisága diabéteszben kétszer-háromszor több, mint a normál populációban. Az összefüggés valószínűleg egy oda-vissza kapcsolat: a depresszió a diabétesz kialakulásának független kockázati faktora, feltehetően a megváltozott neuroendokrin homeosztázis miatt. Emellett a depresszió károsan befolyásol számos magatartási tényezőt, depressziós betegek gyakrabban táplálkoznak egészségtelenül, dohányoznak és nem mozognak, stb. Ezek a tényezők kiválthatják a diabéteszt, illetve súlyosbíthatják annak kimenetelét. Ugyanakkor maga a diabétesz is kockázat a depresszió kialakulásában, a betegséggel összefüggő stressz miatt, illetve a szövődményektől való túlzott szorongás miatt.

Cukorbetegség=depresszió?

A cukorbetegek életében az evés központi szerepet tölt be, az étkezés feletti kontroll gyenge és sérülékeny. Ismeretes, hogy mindenféle diéta tulajdonképpen serkenti a túlevést, így a diétázás folyamata automatikusan összefonódik az evés feletti kontroll elvesztésének élményével. A diétázás, vagyis az evés korlátozása élettani és pszichológiai késztetést jelent a túlevésre.

A cukorbetegségben cukrot, és fehérlisztet egyáltalán nem lehet enni. Ez különösen nehéz, amikor úton-útfélen ilyen élelmiszerekkel találkozunk, melyek édes illata a nagyvárosokban mindent beterít. Az evés feletti kontroll elvesztése miatt a betegek utólag vádolják magukat, amely frusztrációhoz, depresszióhoz vezet, és újabb evéssel kárpótolják magukat. Az evés számukra a pszichoanalitikus felfogás szerint ilyenkor örömforrás.

Az elhízásnak pszichés háttere is lehet

Pszichés háttér Abban egyre inkább megegyeznek a különböző orvosi és magatartástudományi kutatások, hogy mind a kövérség, mind a cukorbetegség hátterében az egyik kiváltó ok a stressz. Az inzulinrezisztenciát a cukorbetegség előszobájának is szokták nevezni, a vérben a cukor mennyisége még nem emelkedett kóros mértékben, az inzulinszint azonban már igen. Ez a magas inzulinszint, vagyis a hyperinzulinémia aztán az inzulintermelő sejtek kimerüléséhez vezet, ezáltal II. típusú cukorbetegséget eredményezve. Ezért okkal feltételezhetjük, hogy az inzulinrezisztencia pszichés háttere megegyezhet a cukorbetegség pszichés hátterével.

Az elhízást, kövérséget az evészavarok közé szokták sorolni, melyek kutatása kapcsán már a 80-as években felismerték, hogy nem csak egy oka lehet, hanem kialakulásában különböző tényezők cirkulárisan, egymást erősítve vannak jelen. Így az evészavarok hátterében a bio-pszicho-szociális modell egyre inkább elfogadott.

Fontos a biológiai hajlam, (pl. öröklődés, illetve a zsírszöveti sejtek fokozott mennyisége), de annak, hogy valaki miért kezd el sokat enni, pszichés háttere is van. A kutatások alapján ez általában összefügg a társadalom negatív előítéletével, mely egyfajta cirkuláris okságban van a nem elfogadás érzésével.

A kövérség okaként leginkább a túl sok kalória felvételt és a mozgáshiányt szokták emlegetni, ezzel hangsúlyozva, hogy maga a túlsúlyos egyén felelős saját kövérségéért, akaratgyenge, és hiányzik a megfelelő önkontrollja. Sok vizsgálat igazolta azonban, hogy a negatív előítélet miatt a kövér személyek marginalizálódnak, és a nem elfogadás érzését aztán további evéssel kárpótolják. Az evés válhat az egyetlen örömforrássá, ami aztán további bűntudatot kelt bennük.

Szélsőséges ideálok

A testkép kialakulásában a nyugati társadalmakban a médiának van a legerősebb hatása, melyben azonban sokszor szélsőségesen hangsúlyozzák a soványság fontosságát. Így – főleg serdülőkorban – olyan túlidealizált testmodellt állítanak a fiatalok elé, melynek elérése eleve reménytelen, egy túlsúlyban szenvedőnek meg végképp.

Az evés a szeretet szimbóluma

Az evési szokásokban az ember lelkiállapota és affektív szükségletei tükröződnek, és szorosan kapcsolódik a szeretet, szeretve levés témája az evéshez. Megszületésünk után semmilyen más életfunkciónak nincs olyan nagy szerepe, mint a táplálékfelvételnek. Az éhség kielégítése az elfogadást és a megnyugtatást is magában foglalja. Az evés a szeretet szimbóluma, az étel eredeti jelentése tehát az anya maga. Az evés bizonyos esetekben a szeretetet helyettesítő pótcselekvéssé is válhat.

(Papp Ildikó klinikai szakpszichológus, pszichodráma vezető, Cserges Enikő pszichológus, pszichodráma vezető)

