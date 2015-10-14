Tippek, ha cukorbeteg van a családban

A diabétesz olyan betegség, mely egyedül nehezebben kezelhető. A betegnek nagy segítséget jelent, ha családtagjai, barátai is tisztában vannak a szükséges életmód-változtatásokkal és támogatják őt ebben.

Az alábbiakban megtudhatja, hogyan segíthet cukorbeteg szerettének.

Hirdetés

Mondja el a betegnek, hogy támogatja őt, és hajlandó bármiben segíteni.

Tudjon meg minél többet a cukorbetegségről! Fontos, hogy megbízható weboldalakról, könyvekből járjon utána a diabétesszel kapcsolatos tudnivalóknak.

Kísérje el szerettét az orvoshoz vagy cukorbeteg-gondozásra.

Ossza meg az érzéseit! Mondja el a betegnek, Önt hogyan érinti az ő betegsége.

Fontos, hogy tudatosítsa magában, nem az Ön felelőssége a beteg diabéteszének kezelése. Az, hogy támogatja a beteget és mellette áll, nem hatalmazza fel Önt arra, hogy folyamatosan nyaggassa vagy figyelmeztesse. Ha a betegnek segítségre lesz szüksége, úgyis szól.

Mozogjanak együtt! A testmozgás nemcsak a cukorbeteg egészségének tesz jót, hanem Önnek is! Hívja el magával az edzőterembe vagy sétáljanak együtt nagyokat!

Válasszon egészséges ételeket! Az egészséges táplálkozás az egész család javát szolgálja! Amennyiben van cukorbeteg rokona, Önnél is fennáll a diabétesz kockázata. Minél hamarabb változtat életmódján, annál könnyebb megelőzni a betegség kialakulását.

Ösztönözze a beteget! Becsülje és dicsérje meg erőfeszítéseit, sikereit, és ösztönözze őt a további küzdelmekben!

Legyen figyelmes! Ha házibulit, családi összejövetelt tart, egészséges, cukorbetegek számára is fogyasztható ételeket szolgáljon fel. Sütemény helyett a desszert legyen megfelelő, alacsony szénhidráttartalmú friss gyümölcs!

Keressen külső segítséget, ha úgy látja, a beteg depressziós az állapota miatt! Keressenek cukorbetegek által látogatott önsegítő klubot, vagy keressenek fel pszichológust vagy pszichoterapeutát!

Jó, ha ismeri a hipoglikémia, vagyis túl alacsony vércukorszint tüneteit, és tudja, hogy annak bekövetkezése esetén hogyan kell segíteni. Minden esetben, ha az érintett állapotában változást látnak, mérjenek vércukorértéket. Alacsony érték esetén gyors felszívódású szénhidrát adására van szükség, illetve értesítsék a háziorvost.

Ha visszatérően magas vércukorszintet mérnek a kezelt betegnél, szakorvoshoz kell fordulni, mert feltehetően változtatni kell a terápián. Bár a hiperglikémiás kóma vagy ketoacidózis inkább azoknál fordulhat elő, akiknél még nem diagnosztizálták a cukorbetegséget, olykor (pl. egy fertőzés következtében) ismert cukorbetegnél is felléphet, ez súlyos, akár életet veszélyeztető állapot, ami többszervi elégtelenséget, sokkot okoz. Otthon nem szabad kísérletezni a vércukor csökkentésével, ilyen esetben kórházi kezelés szükséges.

Figyelni kell a bőr, sebek kialakulására, mert egy pici sérülés is könnyen elfertőződik. Sokszor a család segítsége döntő ennek felismerésében, kezelésében, korai orvoshoz jutásban.

Cukorbeteg családtag vagy barát gondozójának, segítőjének lenni lelkileg megterhelő lehet. Előfordulhat, hogy a beteg nem foglalkozik az állapotával, és Önre hárul ez a feladat. Ha úgy érzi, ez túl sok az Ön számára, beszéljen egy szakemberrel arról, hogyan segíthet hatékonyabban a betegnek, és enyhíthet saját terhein. Ha szükséges, kérjen külső segítséget egy diabétesz-nővértől.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus