A közös családi étkezések óvják a gyermeket az elhízástól.

Együtt ülve az asztalnál megbeszélni a napi történéseket és közösen étkezni nagyon fontos a családi összetartozás erősítése szempontjából mindenkinek, de különösen a gyermekek számára.

Azok közt a gyerekek közt, akik hetente többször együtt étkeznek a családjukkal, kevesebb a túlsúlyos. Ez a pozitív hatás pedig nem csupán annak tudható be, hogy a gyermek ilyenkor a szülő által választott egészséges ételeket fogyaszt.

Hogyan is néz ki az egészséges étkezés?

Erre a kérdésre keresték a választ a Max Plank Oktató és Kutató Intézet és a Mannheimi Egyetem tudósai. A válasz megtalálásához ötven, összesen 29.000 személy adatait tartalmazó tanulmányt értékeltek ki szociális szempontból, valamint a közös családi étkezések és viselkedésjegyek tekintetében.

Megnézték, hogy a különböző testtömegindexszel rendelkező gyerekek milyen étkezési szokásokat folytatnak (pl. hányszor étkeznek egy nap, egészséges ételeket fogyasztanak-e). (Gyerekeknél nem alkalmazható a felnőtteknél használt BMI és a kategóriák besorolása is másképpen történik.)

„Az étkezések mikéntje legalább annyira fontos, mint azok gyakorisága” – mondta el egy sajtótájékoztatón a tanulmány társszerzője, Ralph Hertwig, a Max Plank Oktató és Kutató Intézet igazgatója.

A tudósok 6 komponenst neveztek meg az egészséges családi étkezés ismérveként, amelyek pozitív hatással vannak a gyermek testsúlyára. Nézzük meg ezeket részletesen!

1. Egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás

Az, hogy egészséges összetevőkből, frissen elkészített ételeket együnk, senki számára nem lehet újdonság. A kiegyensúlyozott táplálkozás fontos, hogy a gyerekek szervezete minden tápanyaghoz a számukra szükséges mennyiségben hozzájusson. Ha erre valóban odafigyelünk, akkor már nagyon sokat teszünk a túlsúlyosság és az annak következtében kialakuló betegségek megelőzése érdekében.

2. Nyugodt légkör az asztalnál

Az ételek gondos megválogatása mellett a szülőknek az étkezésekhez gondoskodniuk kell a békés, harmonikus légkör biztosításáról is. Az érzelmileg kiegyensúlyozott gyerekek ugyanis ritkábban nyúlnak egészségtelen ételek és nassolnivalók után, és kevesebbszer esznek frusztráció levezetése céljából.

3. Lassú és tudatos étkezés

Az, hogy milyen tempóval eszünk, befolyásolja a testsúlyunkat. Ennek magyarázata kézenfekvő: Aki lassabban eszik, az hamarabb kezdi érezni a telítettséget, ebből kifolyólag kisebb mennyiség elfogyasztása után hagyja abba az étkezést, mint az, aki gyorsan, kapkodva eszik.

4. Étkezés közben ne tévézzünk!

Amikor együtt eszik a család, ne nézzünk közben tévét és ne használjunk okoseszközöket! Így jobban oda tudunk figyelni az étkezésre és egymásra is. Amellett, hogy így – a gyerekeket is beleértve – minden családtag tudatosabban, ezáltal kevesebbet és egészségesebben tud enni, több idő jut a beszélgetésre is.

5. Közös sütés-főzés

Ha a gyerekeket is bevonja az ételek elkészítésébe, az az említett tanulmány eredménye szerint pozitív hatással van a testtömegindexükre. Közben pedig megtanulnak egészséges ételeket készíteni, miközben jó alkalom lehet beszélgetni, és egyben vidám időtöltés is.

6. Mutassunk jó példát!

Ideális esetben a szülők jó példaként is szolgálhatnak gyermekeiknek, az étkezés terén is. Ha az anyuka és az apuka egészségesen táplálkozik, akkor ezt látva a gyerekek is helyes étkezési szokásokat fognak elsajátítani.

Minden negyedik gyermek túlsúlyos

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) adatai szerint hazánkban a gyerekek 22,5%-a túlsúlyos vagy elhízott. Az ő körükben későbbi életszakaszukban sokkal nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések kialakulásának veszélye. A túlsúly ezen és itt fel nem sorolt számos egyéb következményének elkerülése érdekében igyekezzünk megakadályozni a fölösleges kilók lerakódását, ehhez pedig a szülőknek – ha még nem tették – minél előbb egészséges szokásokat kell kialakítaniuk.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Gemeinsam essen schützt Kinder vor Übergewicht (NetDoktor)