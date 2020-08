Fokozott a szülők és a tanárok felelőssége a járvány miatt - Tünetes gyereket ne engedjünk közösségbe!

A közelgő tanévkezdés miatt fontos tudatosítani, hogy most a járványhelyzet miatt fokozott a szülők és a tanárok felelőssége. A pedagógusoknak a szokásoknál is nagyobb figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a gyermekek, a diákok egészségi állapotára, és koronavírus-fertőzésre utaló tüneteire.

Ha egy szülő, gondviselő vagy egy tanár, óvodapedagógus a fertőzés tüneteit észleli egy gyermeken, diákon akkor gondoskodni kell annak mielőbbi elkülönítéséről. A legfontosabb, hogy tünetes, beteg gyermeket a szülőknek most nem szabad iskolába, óvodába engedni, mert azzal az egész közösség egészségét, és az iskola, óvoda zavartalan működését veszélyezteti. Fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, és a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy háziorvost.

A kormány hagyományos működési rend szerinti tanévet tervez, szeretnénk elkerülni az iskolák és az óvodák működését korlátozó intézkedéseket, hiszen ez mindannyiunk érdeke, a gyermekeké, a pedagógusoké, a szülőké és a munkáltatóké is. Hangsúlyozzuk, hogy a szülői és tanári egyéni felelősség most még nagyobb abban, hogy ne veszélyeztessük egymás egészségét, az iskolák működését és a szülők munkavégzését.

Figyeljünk a tünetekre!

A szülőknek, tanároknak fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a leggyakoribb a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, tanítványán, akkor kérjük, hogy ne engedje a gyermeket közösségbe. A legenyhébb tüneteinek jelentkezése esetén se engedje közösségbe a gyermeket!

A szülőket arra is kérjük, hogy a már nagyobb – felsős, középiskolás – gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak.

A pedagógusokat és iskolai, óvodai dolgozókat is arra kérjük, hogy amennyiben a fenti tünetek bármelyikét észlelik magukon, ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal.

Továbbra is fontos, hogy a gyermekek és diákok tisztában legyenek a gyakori és alapos kézmosás fontosságával.

Mi a teendő, ha COVID-19-re utaló tünetet észlelünk gyermekünknél?

Továbbra is alapelv, hogy az a szülő, akinek a gyermeke koronavírus-fertőzés tüneteit mutatja, az telefonon hívja fel a háziorvost vagy gyermekorvost, és ne vigye a rendelőbe a gyermeket. Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell eljárnia és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. Ennek eredménye határozza meg a további intézkedéseket.

Mi a teendő, ha a közösségben észlelik a tünetet?

Ha egy diáknál az iskolában, tanítás közben jelentkeznének tünetek, akkor gondoskodni kell mielőbbi elkülönítéséről, az iskolaorvos és a szülő értesítéséről.

Mint ismert, az iskolák és óvodák a járványügyi készenlét idején alkalmazandó szabályokról külön útmutatót kaptak. Ha egy iskolában, óvodában megjelenik a koronavírus, akkor a járványügyi hatóság a már megszokott eljárásrend szerint elvégzi a kontaktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha egy intézményben felmerül a csoportos megbetegedés veszélye, akkor az Operatív Törzs Járványügyi Bevetési Egységének bevonásával döntenek a beavatkozásokról.

(koronavirus.gov.hu)