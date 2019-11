Viszket és vöröslik? Az ekcéma kezelhető

Visszatérően viszkető, vörös foltok, nedvedző hólyagcsák jelentkeznek a bőrén? Dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus szerint az ekcéma gondos kezeléssel és megfelelő életmóddal karbantartható.

Tünetek gyermek- és felnőttkorban

A gyermekkorban jelentkező ekcéma a legújabb adatok szerint a gyermekek 10-17 százalékát érinti Európában, felnőttkorban ez 1-2 százalékra tehető. Az esetek felében a tünetek már az első életévben jelentkeznek, de leggyakrabban 5 éves kor előtt találkozunk már a bőrtünetekkel. Ritka esetben felnőttkorban kezdődnek a veleszületett ekcéma, az atópiás dermatitisz bőrtünetei.

Az atópiás dermatitisz krónikus bőrgyulladás, mely bőrszárazsággal, kínzó viszketéssel jelentkezik visszatérően. A betegség genetikailag meghatározott, a különböző külső és belső hatásokra a bőr kóros módon, túlzóan reagál. A veleszületett ekcéma megjelenése az életkorral változó, a bőrszárazság és viszketés minden szakban jelentkezik.

Csecsemőkorban az arcon, hajas fejbőrön, majd törzsön jelentkeznek vörös, hámló foltok, de nedvedzés is gyakran észlelhető. Kisgyermekkortól, illetve felnőttkorban könyök-, térdhajlatban, nyakon, combok belső felszínén hámló, vörös, vaskosabb foltokat észlelünk, a bőr gyakran durva tapintású. A bőrtüneteket kísérő viszketés rendkívül erős, gyakran alvászavarokat is okoz. A tüneteket számos tényező befolyásolja, a genetikai háttér mellett, fertőzések, étel- és külső allergének, stressz is provokálhatja.

Bővebben Az ekcéma kiváltó okai és típusai

Hirdetés

Összetett kezelés

A kezelés alapvető része a bőr állandó hidratálása, az elveszített lipidek pótlása, mely tünetmentes állapotban is fontos. Helyi gyulladáscsökkentő szteroidkészítmények kúraszerű, ellenőrzött használata általában szükséges. Ezek a krémek viszonylag rövid idő alatt szüntetik meg a gyulladást – ismerteti dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus.

A tünetek enyhülésekor úgynevezett immunmoduláló helyi készítményeket (krémeket, kenőcsöket) is alkalmazunk, melyek a hosszabb tünetmentes állapot megőrzését is elősegítik. Megfelelő körülmények mellett alkalmazott immunmoduláló szerek hosszú távon is biztonságosak, megakadályozzák a gyulladásos folyamatok kialakulását, anélkül, hogy a bőr szerkezetét károsítanák. Viszketéscsillapítók adása is enyhíti a tüneteket, súlyos esetben speciális orvosi fényterápiára, belső kezelésre is szükség lehet. Klímaváltozás, a gyermek és a család pszichés támogatása is fontos része a terápiának.

Dr. Vincze szerint a feltételezhető provokáló tényezőket a vizsgálatok során megpróbálják kideríteni, így szükség lehet allergia-, fogászati, gégészeti, belgyógyászati vizsgálatokra is.

Kisgyermekeknél, ha élelmiszer allergia, vagy intolerancia igazolódik, akkor a megfelelő elkerülő diéta tartásával a tüneteket jelentősen lehet enyhíteni. Kamasz- és felnőttkorban a környezeti allergének, pollenek, illatanyagok provokáló szerepe lehet jelentősebb.

Sok esetben a gondos kivizsgálás során sem tudunk a tünetekért felelős tényezőt kimutatni, az öröklött hajlam mellett.

Mit lehet tenni a hétköznapokban?

A rendszeres hidratálás mellett fontos a bőr irritáció kerülése. Kádfürdőzés helyett válasszuk inkább a zuhanyozást, utána megfelelő testápoló használata ajánlott. Érdemes beszerezni a speciálisan az ekcémás bőr ápolására kifejlesztett illatanyag- és színezékmentes készítményeket.

Az étkezések során – a táplálékallergiás betegek kivételével – nem szükséges külön diétát tartani. Táplálkozásunk legyen változatos, zöldségekben gazdag, a tartósítószereket és adalékanyagokat érdemes elkerülnünk. Az erős, fűszeres ételek fogyasztása nem javasolt, mivel ezek a verejtékkel távozva fokozhatják a tüneteket.

A ruházat választásakor kerüljük a műszálas anyagokat és a gyapjút, a legjobb választás a pamut ruhanemű.

(Oxygen Medical - Dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus)