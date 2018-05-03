A köröm betegségei: Mire utalnak?

A köröm kültakarónk része, eltérései számos betegség velejárói lehetnek. A köröm hetente körülbelül egy millimétert nő, a kéz középső ujján a leggyorsabban. Mire utalnak az elváltozásai?

Abban az esetben, ha valamilyen behatás éri a köröm osztódó sejtjeit, a körömlemez elvékonyodhat, és ezáltal harántirányban futó barázdák jelenhetnek meg rajta. A kiváltó okok általában súlyos, krónikus betegségek vagy fertőző kórképek, de helytelen körömápolás is kiválthatja őket.

A köröm szabadon álló részének felrostozódása elsősorban fizikai vagy kémiai igénybevétel esetén lép fel. Ebben az esetben figyeljen arra, hogy megfelelő méretű cipőt hordjon vagy hogy milyen kozmetikumokat, körömlakkot használ.

Színbeli eltérések

Előfordulhatnak színbeli eltérések is: Sárga szín jelenhet meg dohányzás vagy súlyos májbetegség esetén. Amennyiben a sárgás szín mellett a köröm megvastagodott, töredezett, az gombás fertőzésre is utalhat.

A körmök barnásan színeződhetnek el bizonyos gyógyszerek szedése idején, a köröm alatt keletkezett vérömleny felszívódásakor, de ritkán jelezhet a színváltozás a köröm alatt kialakult rákos betegséget is.

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Zöldes színűvé válhat a köröm, ha alatta bizonyos pigmenteket termelő baktériumok szaporodnak el. Kékes elszíneződés kialakulhat szív-tüdő betegségekben a vér alacsonyabb oxigéntelítettségét jelezve, de ezüstöt tartalmazó gyógyszerek is állhatnak a háttérben.

A szürkés, töredezett köröm vitamin- és vashiány következménye is lehet.

Alaki elváltozások: kanálköröm és óraüveg köröm

A színbeli eltéréseken túl alaki elváltozások is kialakulhatnak. A kanál alakú köröm (vagyis amikor a köröm szabad széle felfelé hajlik) gyakran társul vashiányos vérszegénységhez.

A másik jellegzetes eltérés az óraüvegköröm. Ebben az esetben a körmök felszíne domborúvá válik, az utolsó ujjpercek pedig szélesebbek lesznek, megvastagszanak. A háttérben a szív és a tüdő súlyos betegségei, keringési problémák deríthetők fel.

Foltok és pontok a körömön

A körmökön apró pontok figyelhetők meg pikkelysömörben (psoriasis), ebben a betegségben jellegzetes még az úgynevezett olajcsepp tünet, vagyis a köröm foltos elszíneződése.

A körmön fehér foltok is megjelenhetnek, ezek hátterében vitamin- vagy ásványianyag-hiányt feltételeznek.

Benőtt köröm, gyulladás

Gyakori és nagyon kellemetlen állapot a benőtt köröm, ebben a betegségben a körömlemez oldalsó széle behatol a körmöt körülölelő szövetbe. Itt gyulladás, fájdalom és úgynevezett sarjszövet képződik.

A betegség gyakran elhúzódó lefolyású. Hátterében nem megfelelő pedikűr (a köröm sarkainak levágása) és túlságosan szoros lábbeli viselése áll. A benőtt köröm sebészeti úton gyógyítható, fontos továbbá a helyes körömápolás elsajátítása is.

A köröm szerkezete

Gombás körömfertőzés

A gombás körömfertőzés szintén nagyon gyakran fordul elő. Kialakulására hajlamosíthat például cukorbetegség, valamint a köröm sérülésével járó állapotok. A kéz vagy a láb körmei is megbetegedhetnek. A köröm megvastagszik, sárgásan vagy fehéresen elszíneződik, töredezik, alatta törmelékes anyag halmozódik fel.

A hatékony kezelés meghatározásához a szóban forgó gombafaj azonosítása szükséges, majd a rá ható gyógyszeres kezelés alkalmazása. Ez enyhébb esetekben helyi kezelést jelent (pl. ecsetelők), súlyosabb, régebb óta fennálló panaszok esetén pedig szájon át szedhető gombaellenes készítményeket.

Bővebben Mit kell tudni a gombaellenes szerekről?

Körömrágás

A körömrágás szintén gyakori rossz szokás felnőttek és gyermekek között is. A háttérben sokszor valamilyen szorongás deríthető fel.

Sajnos a leszokás nem egyszerű, mindenkinek más válik be. Gyógyszertárakban kapható olyan ecsetelő, ami kellemetlen, keserű ízű, így emlékezteti a pácienst a rossz szokásra. Van, aki rágógumit rág a leszokás idején, másoknak az válik be, hogy műkörmöket ragasztatnak fel, így akadályozva meg a saját körmök lerágását.

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Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos