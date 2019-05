A köröm betegségei: Mire utalnak?

Állandóan berepedezik a sarkam - Mit tegyek?

Állandóan berepedezik a sarkam és most már nem is gyógyul meg, sőt már a talpamon és az ujjak között, alatt is jelentkeznek a repedések. Ekcéma vagy gombás fertőzés lehet ez? Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.