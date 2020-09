A körömgomba tünetei és a hasonló tünetekkel járó betegségek

A körömgomba tünetei és kezelése

A körömgomba egészséges felnőtteknél is kellemetlen, legyengült betegeknél azonban komolyabb problémákat is okozhat, ezért mindig fontos a tünetek felismerése és a fertőzés kezelése. Fontos tudni, hogy ez minden esetben hosszú hónapokig tart, sőt fontos lehet az elváltozást okozó gombatípus azonosítása is a speciális készítmény kiválasztásához. Sokan követik el azt a hibát, hogy az első készítmény kipróbálása után néhány héten belül abbahagyják a kezelést.