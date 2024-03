Visszatérő körömgomba - Mit tehetünk a kiújulás ellen?

A körömgomba kellemetlen és makacs probléma, amely sok embert érint világszerte. Az egyik kihívás, amivel az érintetteknek szembe kell nézniük, a gomba kiújulása. Miért történik ez, kik vannak ennek a leginkább kitéve?

Miért újul ki a körömgomba?

A körömgombát okozó gombafajták spórái könnyen terjedhetnek és hosszú ideig életképesek maradnak a környezetben, például a cipőkben, zuhanyzókban vagy uszodákban. Ezért ha egyszer megjelent a fertőzést okozó gomba, elképzelhető, hogy a környezetéből ismét megfertőződik a fertőzésen korábban átesett személy.

Ezt megkönnyítik az alábbi tényezők:

Rendszeres érintkezés fertőzött felületekkel: azok, akik gyakran érintkeznek fertőzött felületekkel, mint például a közösségi zuhanyzók, uszodák vagy sportlétesítmények, nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Futóknál, úszóknál különösen gyakori, ugyanis lábuk folyamatosan nedves környezetben van.

Mikrosérülések a lábon: ha valaki saját magának vágja a körmét, bőrkeményedéseit és mikrosérüléseket hagy a lábán, az behatolási kaput jelent a kórokozónak

Gyengült immunrendszer: az immunrendszer gyengülése, vagy kóros állapotok (például a cukorbetegség), megnövelhetik a körömgomba kiújulásának esélyét. A cukorbetegek immunrendszere gyengébb lehet, és a magas vércukorszint kedvez a gombafertőzéseknek.

Idősebb személyek: Az idősebbek köröm- és bőrstruktúrájuk változásai, valamint a csökkent immunitásuk miatt több okból is hajlamosabbak lehetnek a körömgomba kialakulására.

Az újrafertőződés mellett gyakori ok a korábbi fertőzés kezelésének elégtelensége. A gombák látható elváltozások nélkül is megmaradhatnak a köröm lemezei között, innen kiindulva pedig idővel megjelenhetnek a körömgomba szemmel látható tünetei is. Ennek leggyakoribb oka az, ha a beteg a látható elváltozások elmúlásakor a készítmény előírásai ellenére idő előtt megszakítja a kezelést. Ilyenkor a gombák jó eséllyel nem pusztultak még el teljesen, a körömgomba kiújul.

Hogyan védekezhetünk a körömgomba kiújulása ellen?

A körömgomba kiújulása elleni védekezés kulcsfontosságú a probléma megelőzésében.

Megfelelő kezelés: A korábbi fertőzésre alkalmazott terápiát mindig az előírásnak megfelelő ideig kell folytatni. Ez a vény nélkül kapható termékek esetében több hónap, akár 12 hónap is lehet, a bőrgyógyász által felírt gyógyszereket pedig az orvos utasításainak megfelelő ideig kell alkalmazni.

Lábhigiénia: Rendszeresen mossuk és gondosan szárítsuk meg lábainkat, különös figyelmet fordítva a lábujjak közötti részre.

Szellőzés: Viseljünk lélegző cipőket, és ügyeljünk arra, hogy lábunk mindig száraz legyen.

Óvatos körömvágás: Kerüljük az éles tárgyak használatát a köröm körül, hogy elkerüljük a sérüléseket, amelyeken keresztül a gomba könnyen bejuthat.

Használati tárgyak cseréje, fertőtlenítése: csaréljönk gyakran törölközőt, fertőtlenítsük a papucsunkat. Amennyiben egy cipőt használtunk már úgy, hogy közben körömgombánk volt, javasolt a cipő fertőtlenítése is.

Cipővédelem: Viseljünk papucsot közösségi zuhanyzókban és medencék körül, és gondoskodjunk arról, hogy a cipőnk mindig tiszta legyen.

Az egyszerű, mégis hatékony higiéniai gyakorlatok hozzájárulnak a körömgomba kiújulásának megelőzéséhez. A körömgomba kiújulása elkerülhető, ha megfelelő óvintézkedéseket és higiéniai szokásokat alakítunk ki.