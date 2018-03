A lepkehimlő tünetei, okai, kezelése

A lepkehimlőt ötödik betegségnek vagy erythema infectiosumnak is nevezik. A fertőző betegség kórokozója a Parvovírus B19. A fertőzés főleg télen és tavasszal terjed, elsősorban az 5 és 15 év közötti gyerekek körében, de más életkorban is el lehet kapni. A betegség cseppfertőzéssel terjed (tüsszentéssel, köhögéssel) és akár kézfogással, érintéssel is el lehet kapni.

A kisgyermekes szülők, és a gyermekekkel foglalkozó személyek is megbetegedhetnek. A felnőttek fele, rendelkezik a Parvovírus B19-cel szemben védelmet nyújtó antitesttel. Aki egyszer elkapta a fertőzést, az egész életében védett lesz vele szemben. Kisebb járványok óvodákban, iskolákban alakulhatnak ki. Az arcon és az orron, a kiütések jellegzetes pillangó alakú foltot alkot.

A lepkehimlő okai

A betegség cseppfertőzéssel terjed (tüsszentéssel, köhögéssel) és akár kézfogással, érintéssel is el lehet kapni. A vírus lappangási ideje 4-20 nap között lehet. A lepkehimlő már egy héttel a kiütés megjelenése előtt fertőz, azaz átadható. Mihelyt a kiütések megjelennek, a fertőzés veszélye elmúlik. Más fertőző betegségekhez viszonyítva, a Parvovírus B19 csak enyhe fertőzőképességgel rendelkezik.

A járvány többnyire néhány éves szüneteket tartva, újra és újra felüti a fejét.

A lepkehimlő első tünetei

Fontos tudni! A kiütéses betegségek egy nagyon összetett területet képeznek, így minden esetben javasolt gyermekünket orvoshoz vinni, ha kiütést észlelünk rajta!

A kiütéses gyermekbetegségekről

Az esetek többségében a vírusfertőzés nem okoz tüneteket, és ilyenkor rejtve marad a fertőzés ténye. Az érintettek viszont hordozzák a kórokozót, és megfertőzhetnek vele másokat.

Néhány fertőzöttnél, a lepkehimlő influenzaszerű tüneteket okoz, kiütések nélkül. Másoknál kialakul a jellegzetes pillangó formájú kiütés az arcon és az orrnyereg környékén. A kiütés néhány napon belül átterjed a karokra, lábakra és az egész testre.

Különösen a karok belső oldalán, és a lábak hátsó részén jelennek meg girlandos kiütések, formájuk változó lehet. A kiütések megjelenését követő hét héten belül, a kiütés újra megjelenhet.

Néha a kiütés okozhat viszketést, de ez általában nem jellemző. A fertőzést olykor láz, ízületi fájdalom és nyirokcsomó-duzzanat kíséri. A lepkehimlő rendszerint enyhe lefolyású betegség, szövődményekkel nem jár, és magától gyógyul.

A kiütés jellegzetes formája miatt, könnyen diagnosztizálható betegségről van szó. Amennyiben a tünetek nem jellegzetesek, az orvos vérvételi minta alapján állapíthatja meg a betegséget.

A lepkehimlő kezelése

Gyógyszeres kezelésre rendszerint nincs szükség. A betegség magától elmúlik. Fájdalom- és a lázcsillapítók az orvos utasítása szerint alkalmazhatók. A viszketést hideg borogatással vagy viszketést csillapító gyógyszerekkel lehet enyhíteni.

Komplikációk

Csak nagyon ritkán lépnek fel komplikációk. Különösen kislányoknál fordul elő ízületi fájdalom, ami két hétig, de akár több hónapig is tarthat.

Azok a várandós nők, akik korábban nem estek át a lepkehimlőn, szintén veszélyeztetettek. A vírus ugyanis a magzatot is megfertőzheti, hatással lehet a vérképződésére, súlyos esetben koraszüléshez, vetéléshez vagy halva születéshez vezethet.

Bizonyos hematológiai betegségekben szenvedő gyerekeknél, és felnőtteknél a lepkehimlővel való megfertőződést követően, a vérszegénység (anémia) gyors súlyosbodása, sápadtság, gyors szívverés és levertség alakulhat ki.

Lepkehimlő: megelőzhető a megfertőződés?

Sajnos nem. A fertőzés már napokkal azelőtt megtörtént, hogy a kiütések jelentkeznének. A Parvovírus fertőzőképessége viszont csekély. Ezért nem lehet előre megjósolni, hogy valaki megfertőződik-e vagy sem, akkor sem, ha kapcsolatba került fertőzött személlyel.

Nagyon fontos, hogy azok a várandós nők, akik még sosem kapták el a vírust, járványok idején kerüljék az óvodákat és iskolákat.

