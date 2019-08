Mit kezdjünk a terhességi visszerekkel?

A várandósság hónapjai alatt sok nő szembesül a dudorodó visszerekkel. A látvány esztétikailag zavaró, a visszerek azonban egészségügyi kockázatot is rejtenek. Az okokat és a megoldási lehetőségeket dr. Sepa György, sebész, érsebész vette számba.

Nem csak a lábszárat érintheti

Bár a nagyobb, kidudorodó, kékes erek főként a lábon jelennek meg, ez a probléma szinte az egész alsótesten kialakulhat. (Tulajdonképpen az aranyér is visszértágulat a végbél környékén.) Ha ezek a tágult érszakaszok láthatóvá válnak – sokaknál a várandósság hónapjai alatt -, komoly szégyenérzetet, romló énképet okozhatnak a nőknél.

A terhesség azért is indikálhatja a visszeresség romlását, mert a testben extra mennyiségű vér termelődik a mama és a baba támogatása, táplálása céljából. Ez természetesen extra nyomást is jelent az erekre, különösen a láb ereire, amelyek ráadásul a gravitációval ellentétes erőt kell kifejteniük, hogy a nagy mennyiségű vért a szívbe pumpálják. Az egyre kiterjedtebb méh is extra nyomást gyakorol a medence ereire, így szinte egyenes az út a domborodó, látható visszerek kialakulásához.

Fontos tudni, hogy bár az erek zavaróak, nem esztétikusak és gyakran fájnak vagy viszketnek, nem valószínű, hogy veszélyeztetik a babát vagy a mamát. A jó hír, hogy ha korábban nem voltak jelen, a szülés után néhány hónappal a visszerek gyakran visszahúzódnak. A rossz viszont, hogy a többszöri terhesség növeli a tartós visszér-betegség esélyét, amely ráadásul genetikailag öröklődik. Akinél tehát kialakult ez a betegség, rendszeresen ellenőriztetnie kell, ugyanis begyulladhat és növeli a vérrögképződés rizikóját is.

Mit lehet tenni a várandósság alatt?

Hagyjuk a vért keringeni! Amikor csak lehet, polcoljuk fel a lábunkat, ha állunk, az egyik lábunkat helyezzük egy sámlira, és folyamatosan váltogassuk. Rendszeresen végezzünk bokakörzést, és kerüljük a kereszttett lábbal ülést.

Mozogjunk rendszeresen, akár csak egy kímélő séta erejéig!

Kerüljük a szűk ruhadarabokat, öveket, topokat, és a lábszárat szorító zoknikat! Ha másért nem, a terhesség alatt már csak ezért is érdemes elhagyni a tűsarkú cipőket is. Az egyetlen hasznos szorító hatású segédeszköz a hasat tartó széles öv lehet.

Érdemes korlátok közt tartani a súlygyarapodást, hiszen a túl nagy súly még inkább túlterheli az egyébként is megnehezített keringést.

Kerüljük az erőlködést, a cipelést, az erős nyomás, ha lehet, még a mosdóhasználat közben is.

Fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás és a C-vitaminpótlás, amely hozzájárul a vénák egészségéhez.

Mi lehet a megoldás a terhesség után?

Ha a szülés után néhány hónappal sem múlnak el a visszerek, orvosi segítséget érdemes igénybe venni. A visszerek kezelésében eddig a hagyományos lézeres műtétek tűntek a legkímélőbb eljárásnak. Ám a legújabb rádiófrekvenciás készülékek még ennél is kíméletesebbnek bizonyultak, hiszen sokkal kisebb hőmérsékleten éri el a kellő hatást és ez által enyhébb a környező szövetekre gyakorolt hatása is - – ismerteti dr. Sepa György, az Oxygen Medical sebész, érsebész főorvosa.

(Oxygen Medical - dr. Sepa György, sebész, érsebész főorvos)