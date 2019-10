Jegyezzük fel, hogy korábban mitől rosszabbodtak a tünetei és változtassunk! Ha például a dohányfüsttől , akkor ne dohányozzunk a gyermek környezetében. Ha a háziállat szőre okozta, akkor első a takarítás! A továbbiakban tartsuk a házi kedvencet lakáson kívül, a kertben, ha ez nem megoldható, akkor a gyermek szobájába ne engedjük be, és figyeljük meg, hogy így is okoz-e panaszokat! Igyekezzünk minden rohamot provokáló tényezőt eltávolítani a környezetéből.

Beszélgessünk vele a betegségéről, a tüneteiről. Az asztmás rohamnak vannak bizonyos figyelmeztető jelei, ezek gyermekenként eltérőek lehetnek, sőt az is előfordulhat, hogy egyszer az egyik, másik alkalommal pedig egy másik tünettel jelentkezik. Amellett, hogy ezekre szülőként mi is figyelünk, fontos, hogy a gyermeket megtanítsuk arra, hogy ismerje és figyelje a saját testének működését, az asztmás tüneteit, és így biztosan észre fogja venni, ha bármilyen szokatlan dolgot tapasztal.

Vegyük át közösen az asztma akció tervet! Ebben sok egyéb fontos információ mellett a fenntartó kezelésre szolgáló gyógyszerek mellett a roham kezdeti jeleinél alkalmazandó készítmények – rohamoldó - is szerepelnek. Csúcsáramlás mérő készülék (peak flow meter) használatával előre jelezhető a roham, ennek használatát is vegyük át a kezelőorvossal. Lényeges, hogy az asztma akció terv lépéseiről gyermekünk is tudjon, hogy - különösen nagyobbak esetében, iskolás korban - a kezdeti jeleket felismerve, önállóan is tudjon cselekedni.