Az asztmakontroll célja, hogy a betegeknél tünetmentességet érjünk el és tartósan megelőzhető legyen az asztmás rohamok kialakulása. Vannak azonban olyan körülmények, amelyek rohamot provokálhatnak, ilyenkor fontos az állapotromlás jeleinek korai felismerése és a roham megfelelő kezelése.

Az asztmás roham kezdeti tünetei

A betegség rosszabbodása sokszor már azelőtt felismerhető, hogy bekövetkezne egy súlyos asztmás roham. Lényeges, hogy a szülőkkel együtt a gyermek is ismerje az állapotromlás jeleit, a roham kezdeti tüneteit. Amennyiben ezeket tapasztaljuk, lehetőség van a beavatkozásra az akciótervnek megfelelően, vagy tanácsot kérhetünk a gyermek kezelőorvosától.

Az asztma rosszabbodását jelezheti, ha a gyermeknél az alábbiak közül egy vagy több is fennáll.

Az asztmás panaszok rosszabbodását kiváltó állapotok:

láz

légúti fertőzések: megfázás, eldugult orr, tüsszögés, torokgyulladás

általános panaszok: étvágytalanság, karikás szemek, sápadtság

Az állapotromlást jelző tünetek:

fokozódó, különösen éjszakai köhögés

szaporábbá váló levegővétel

sípuló hang belégzéskor

csökkent terhelhetőség, szokatlan fáradtság

mellkasi szorító érzés

Az asztmás roham figyelmeztető jelei gyermekenként eltérőek lehetnek, sőt az is előfordulhat, hogy egyszer az egyik, másik alkalommal pedig egy másik tünettel jelentkezik.

Csúcsáramlásmérő készülék (peak flow meter) használata segít a betegség státuszának követésében, így a tünetek és a mért értékek együtt segítenek annak eldöntésében, mikor van szükség beavatkozásra.

Lásd még Az asztma és tünetei

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Tennivalók a kezdeti tünetek jelentkezésekor

Amennyiben megbizonyosodtunk a jelekről, alkalmazzuk a kezelési tervben meghatározott lépéseket, és használjuk a rohamoldó gyógyszert. Az asztma akcióterv mindig személyre szabott, így betegenként eltérő, hogy milyen milyen típusú gyógyszerek, milyen adagolásban és milyen gyakorisággal szükségesek. Fontos az előírt gyógyszer és a dózis pontos követése, ne módosítsunk a kezelőorvossal történő egyeztetés nélkül. Amennyiben ennek ellenére tovább romlik a gyermek állapota, mindenképp keressük a gyermektüdőgyógyászt, vagy sürgős esetben (lásd lentebb) hívjunk mentőt.

Ezzel párhuzamosan győződjünk meg arról, hogy gyermekünk nincs kitéve lehetséges kiváltó tényezőknek (pl. füst, állatszőr, egyéb allergének). Szükség lehet szellőztetésre, alapos takarításra, a gyermeknek pedig biztosítsunk nyugodt környezetet.

Tünetek, amelyek esetén azonnali sürgősségi ellátásra van szükség

Ha már kialakult az asztmás roham, akkor alkalmazzuk az asztma akciótervben leírtakat, ezzel együtt pedig hívjunk ügyeletet, mentőt (112). Súlyos nehézlégzés esetén kórházi ellátásra is szüksége lehet a gyermeknek. Erre az alábbi tünetek észlelésekor van szükség:

a gyermek zihál, kapkodja, felületesebben veszi a levegőt

a rohamoldó gyógyszer ellenére nem javulnak a panaszok

nehézlégzése miatt a gyermek nem tud folyamatosan beszélni, inni vagy sírni sem,

a levegővétel erőlködve lehetséges, amit a bordák, szegycsont környékének látható behúzódása jelez

a légzési hangok kifejezetten halkulnak

köhögési roham jelentkezik a nehézlégzés mellett

a gyermek kimerült, aluszékony, zavarttá válik

az ujjvégei és/vagy az ajkai kékes színezetűek (cianózis) - ez az állapot már súlyos oxigénhiányra utal!

Nem szükséges valamennyi tünet együttes jelentkezése, a mentőhívás minél korábban történjen, kifejezetten nem szabad megvárni a súlyos oxigénhiányt jelző panaszok - mint a cianózis, aluszékonyság - kialakulását.

Hogyan segíthetek gyermekemnek megelőzni az asztmás rohamot?

A legfontosabb, hogy tegyünk meg mindent az asztmás roham megelőzéséért, ugyanakkor előre készüljünk fel arra az esetre, ha mégis bekövetkezne az asztma rosszabbodása és kialakulna a roham.

Jegyezzük fel, hogy korábban mitől rosszabbodtak a tünetei és változtassunk! Ha például a dohányfüsttől, akkor ne dohányozzunk a gyermek környezetében. Ha a háziállat szőre okozta, akkor első a takarítás! A továbbiakban tartsuk a házi kedvencet lakáson kívül, a kertben, ha ez nem megoldható, akkor a gyermek szobájába ne engedjük be, és figyeljük meg, hogy így is okoz-e panaszokat! Igyekezzünk minden rohamot provokáló tényezőt eltávolítani a környezetéből. A megelőző kezelés alkalmazásával tartós tünetmentességet érhetünk el, vagyis a kezeléssel egy olyan állapotot hozható létre, amelyben a gyermek úgy élheti az életét, hogy a betegsége nem korlátozza. Ehhez fontos jól beállítani a gyógyszeres kezelést, a gyermeknek elsajátítani a szteroid inhalátor használatát. Beszélgessünk gyermekünkkel a betegségéről, annak kiváltó okairól és a tüneteiről. Amellett, hogy ezekre szülőként mi is figyelünk, fontos, hogy a gyermeket megtanítsuk arra, hogy ismerje és figyelje a saját testének működését, az asztmás tüneteit, és így biztosan észre fogja venni, ha bármilyen szokatlan dolgot tapasztal. Vegyük át közösen az asztma akciótervet! Ebben sok egyéb fontos információ mellett a fenntartó kezelésre szolgáló gyógyszerek mellett a roham kezdeti jeleinél alkalmazandó rohamoldó készítmények is szerepelnek. Ajánlott a csúcsáramlásmérő beszerzése és használatának elsajátítása is. Lényeges, hogy az asztma akcióterv lépéseiről gyermekünk is tudjon, hogy - különösen nagyobbak esetében, iskolás korban - a kezdeti jeleket felismerve, önállóan is tudjon cselekedni.

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Szakértő: Dr. Hidvégi Edit, gyermektüdőgyógyász - Allergiaközpont