Andropauza – A középkorú férfiak krízise

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

Hosszú évek óta ismert a középkorú férfiaknál tapasztalható fizikai és érzelmi változások ténye. A kutatók egyre gyakrabban hangoztatják, hogy a jelenség hátterében sok esetben a tesztoszteronszint csökkenése, az andropauza vagy férfi klimax áll.

Az andropauza tulajdonképpen nem más, mint a normális öregedési folyamat által bekövetkező tesztoszteronszint-csökkenés. Mivel a nőkkel szemben a férfiaknál a folyamat fokozatos, a tünetek nem mindenkinél jelentkeznek és a gyermeknemzési képesség is fennmaradhat, sok férfi nem foglalkozik azzal a ténnyel, hogy az életkor előrehaladtával csökken a szervezetben található férfihormon mennyisége.

Az andropauza (férfi klimax) tünetei

A tesztoszteron csökkenő szintje számos panasszal állhat összefüggésben. Nem minden férfinál jár tünetekkel a hormonszint természetes csökkenése, vagy csak kis mértékű nehézséget okoz a hétköznapokban.

  1. Csökkenő nemi vágy.
  2. Erekciós zavarok.
  3. Kevesebb energia, aluszékonyság.
  4. Csökkent állóképesség és kitartás, gyengébb sport- és munkateljesítmény.
  5. Hangulatzavarok, lehangoltság, akár depresszió.

A felsorolt tünetek nem specifikusak, okozhatja krónikus betegség, alváshiány vagy pszichés tényező (stressz, munkahelyi kiégés, párkapcsolati nehézségek) is. A férfi hormonok természetes csökkenésével csak akkor magyarázhatóak, ha laboratóriumi vizsgálat is igazolja az alacsony tesztoszteronszintet.

Milyen módszerekkel kezelhető?

Amennyiben orvosi kivizsgálás során igazolódik a tesztoszteronhiány és sikerül kizárni más betegségeket ennek hátterében, a tesztoszteronpótlás megoldást jelenthet a panaszokra. A hormonpótló terápia mindig körültekintést igényel, mivel figyelembe kell venni, hogy a terápia – noha csökkenti az andropauza tüneteit – növeli a stroke, prosztatarák, májkárosodás, gynecomastia (férfiemlő megnagyobbodása) és az ideiglenes sterilitás kialakulásának kockázatát. Amennyiben a tünetek enyhék, nem javallott a hormonpótló kezelés.

Amikor nem orvos által javasolt tesztoszteronhasználattal találkozunk (ugyanis sajnos sok esetben internetről rendelt idegen, bizonytalan származású készítményt szed valaki), a mellékhatások megjelenhetnek, így nem javasoljuk senkinek, hogy az orvost megkerülve vásároljon ilyen készítményt. Alapvetően andrológus vagy endokrinológus által szükséges és javasolt a kezelés végzése.

Sokat segíthet a megfelelő táplálkozás

A szakemberek óvják az andropauzában szenvedő férfiakat az alkoholtól és a grapefruittól. Ez utóbbi ugyanis az aromataze enzimek hatására a tesztoszteront ösztrogénné alakítja át a szervezetben.

Növeli a tesztoszterontermelést a rendszeres testedzés, a cink, valamint a C- és E-vitaminok, a csökkent libidó helyreállításában segíthet az L-arginin, Fontos a zöldségekben gazdag táplálkozás, javasolt a szójatermékek és az alacsony zsírtartalmú ételek, illetve a sok paradicsom fogyasztása, mely nemcsak az andropauza tüneteit, hanem a prosztatarák kialakulásának kockázatát is csökkenti.

Forrás: WEBBeteg
Cs. K., fordító; Discovery Health.com
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Frissítve: 2026.04.20. 15:41, Megjelent: 2017.09.18. 09:41
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Férfiklimax téma, Tesztoszteron téma

Foghúzás után
Foghúzás után

Így kerülheti el a fájdalmas szövődményeket. (x)
Várandósság
Várandósság

Szedjünk-e magnéziumot terhesség alatt?
Létezik-e férfi-klimax?
Létezik-e férfi-klimax? WEBBeteg - Cs. K., fordító
Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás: betegség vagy állapot?
Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás: betegség vagy állapot? WEBBeteg - Dr. Kónya Judit, családorvos
Fokozott szőrösödés nőknél - Mi okozhatja?
Fokozott szőrösödés nőknél - Mi okozhatja? WEBBeteg - Dr. Kónya Judit, családorvos
Az anabolikus szteroidok és mellékhatásaik
Az anabolikus szteroidok és mellékhatásaik WEBBeteg összeállítás - Dr. Lajtos Melinda, Dr. Reinhardt István
Férfias típusú hajhullás nőknél
Férfias típusú hajhullás nőknél WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Potenciacsökkenést okoz az édességfogyasztás?
Potenciacsökkenést okoz az édességfogyasztás? WEBBeteg összeállítás - Bak Marianna és K. J.