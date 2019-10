A férfiak gyermeknemzési képessége sem tart örökké

A túlsúly, az elhízás csökkenti a szexuális aktivitást, és egyben gyengíti a spermium jó minőségét. Napi 20-30 perc séta, nem megterhelő testmozgás, kerékpározás nagyban változtathat ezen a helyzeten. Ezzel felpezsdül a vérkeringés, és fokozódik az endorfintermelés, és a szexuális élet utáni vágy is nőni fog.

Az alsóneműk anyagára és fazonjára is nagy gondot kell fordítani. Egy közelmúltban végzett kísérlet kimutatta, hogy a boxer – alsót viselő férfiak termékenyebbek, jobb a spermájuk minősége, herezacskójukat nem szorítja az alsóneműjük. A hagyományos, szoros alsónadrágok, és szövetnadrágok fogságban tartják a herét, s ezzel a spermaképződés is megváltozhat, ami nem törvényszerű.

A mértéktelen alkohol-, kávé-, izomnövelő szerek-, táplálék kiegészítők, energiaitalok fogyasztása ugyancsak rosszul hatnak a jó minőségű, és elegendő spermaképződésre. A mértékkel szedett, egészségőrző vitaminokra, ásványi anyagokra ez nem vonatkozik.

A túlzott, és tartós stressz, a rossz alvás, a több műszakos munka éveken át történő végzése is felborítja a bioritmust, ami olykor még impotenciát is okozhat, és a termékenyítőképesség elégtelenségét.