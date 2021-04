Az urológiai szervek sérülései (vesék, húgyvezeték, húgyhólyag)

Az urológiai szervek sérülései (traumái) ismertetése előtt érdemes tisztázni azok elhelyezkedését. A leggyakoribbak a vesék sérülései, és azok között is az úgynevezett fedett traumák.

A vese (ren) páros szerv, mely a hátsó hasi régió (retroperitoneum) felső részében helyezkedik el, jobb oldalon a máj, baloldalon pedig a lép alatt. A vesemedencéket (pyelon) a húgyhólyaggal (vesica urinaria) a húgyvezeték (ureter) köti össze. A húgyhólyag a kismedencében található. A külvilággal a húgycső (urethra) közlekedik, mely férfiakban hosszabb, áthalad a prosztatán, és görbülete van.

Az urológiai szervek közé soroljuk a herezacskóban (scrotum) fellelhető heréket (testis) és mellékheréket (epididymis), őket a prosztata mögött elhelyezkedő ondóhólyagokkal (vesicula seminalis) összekötő ondóvezetékeket (ductus deferens), valamint magát a hímvesszőt (penis) is.

A leggyakoribbak a vesék sérülései

A leggyakoribbak a vesék sérülései, és azok között is a fedett traumák. Nyílt vesesérülés inkább jellemző volt az ó- és középkori, valamint a világháborús harcok során, ugyanis szúrások, lövések kapcsán alakulnak ki.

Kiváltó ok lehet azonban társuló jelentős csigolyatesttörés is, illetve műtétes beavatkozás is. A fedett vesesérülés a hasat ért jelentősebb ütés miatt jöhet létre közlekedési baleset, magasból leesés, sportolás következtében.

A vese kisebb sérülése sok esetben nem kíván műtéti megoldást, gondos ápolás következtében maradéktalanul meggyógyulhat.

Nagyobb veszélyt a vese vizeletelvezető rendszerének, illetve a vesét ellátó ereknek a sérülése jelenti.

Ilyenkor a gyógyulási hajlam is rosszabb, valamint a gyors, nagy mennyiségű vér vesztésének veszélye is fennáll.

Amennyiben a szervnek már van megbetegedése, akkor már kisebb trauma is járhat súlyos szövődményekkel.

A vese sérülései leggyakrabban vesetáji, hasi fájdalommal, vérvizeléssel, a hashártya izgalmával és annak minden jelével társulhatnak. A nem kellő időben és megfelelően ellátott esetek súlyos, maradandó szövődményekhez vezethetnek.

A húgyvezeték és a húgyhólyag sérülése

A húgyvezeték önálló sérülése nagyon ritka, szinte csak nőgyógyászati, sebészeti, vagy urológiai beavatkozások kapcsán jöhet létre. Egyéb esetben súlyos, a has többi szervét is érintő, kombinált trauma következtében alakul ki.

A húgyvezeték lefutása mentén sok fontos eret és ideget keresztez, és nyirokcsomók mellett halad el. Bizonyos daganatos betegségek következtében szükségessé válhat ezeknek a nyirokcsomóknak a sugárkezelése, mely önmagában is okozhatja a húgyvezeték károsodását.

Korábban lezajlott gyulladás esetén, súlyosan hegesedett környezetben nehéz lehet egy néhány milliméter nagyságú szerv pontos azonosítása.

A tünetek hasonlóak lehetnek a vese sérüléseihez. A korai észlelés rendkívül fontos, így a legtöbb eset konzervatív kezeléssel megoldható.

Az üres húgyhólyag szinte teljesen ellenálló a sérüléseknek egészséges felnőttben, tekintettel a kis nyugalmi méretére.

A jól megtelt húgyhólyag viszont egy felfújt léggömbhöz hasonlít, melynek egyetlen, de meglehetősen hatékony védelmezője a medencecsont. Hosszú utazás során ajánlott gyakrabban vizeletet üríteni, melynek segítségével egy esetleges ütközés során elkerülhetővé válik a húgyhólyag megrepedése.

Bizonyos urológiai, húgycsövön végzett műtétek, császármetszés, vagy húgyhólyagba juttatott idegentest következtében is létrejöhet a húgyhólyag kilyukadása.

Amennyiben a hashártya felőli rész sérül, abban az esetben műtét, egyébként csak katéter viselése javasolt. Leggyakoribb tünet (egyéb hiánya esetén) itt is a vérvizelés.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Benyó Mátyás PhD, urológus, andrológus szakorvos