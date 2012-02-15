Az álterhesség tünetei és okai

Az álterhesség (pseudocyesis) olyan állapot, amelyben egy nem várandós nő a terhesség fizikai tüneteit produkálja, ám a várandósság bizonyítéka - ultrahang vizsgálattal bizonyítottan szívhanggal rendelkező, élő magzat - nélkül. A folyamat hormonális változás eredménye.

Az álterhesség ritka jelenség, 100 000 terhességre 22-25 eset jut. Extrém ritka esetekben férfiak is érintettek lehetnek (couvade-szindróma), náluk általában párjuk terhessége váltja ki a tüneteket. Bár a jelenség pontos mechanizmusa napjainkban sem világos, a vizsgálatok egyre nagyobb betekintést engednek a hormonok, a pszichológia és a testi reakciók kapcsolatába.

Álterhesség során jelentkező tünetek

Az álterhességben érintettek olyan tüneteket produkálnak, melyek még a tapasztalt szakembereket is megtévesztik. Nem csak meg vannak győződve arról, hogy gyermeket várnak, de az olyan tipikus terhességi tüneteket is jóhiszeműen produkálják, mint a menstruáció megszűnése, a has növekedése, hányinger és hányás, a mell megnagyobbodása és az egyes élelmiszerek utáni sóvárgás.

Az álterhességgel járó leggyakoribb tünetek a következők:

Menstruáció megszűnése

Reggeli rosszullét

Emocionális változások, hangulatingadozás

Bizonyos ételek utáni sóvárgás

A has megnövekedése

A mellek megnagyobbodása

Néhány álterhes beteg nőgyógyászok beszámolói szerint még arra is képes, hogy pozitív terhességi tesztet produkáljon.

A terhesség minden jele és tünete tapasztalható ezeknél a betegeknél, három kivételével:

nem hallható magzati szívhang,

a magzat ultrahang vizsgálattal nem látható,

és természetesen nincs szülés.

Az álterhesség gyakran a beteg valamely barátnőjének, rokonának vagy ismerősnek valós terhességével egyidőben jelentkezik.

Az ókor óta ismert az álterhesség jelensége Bár a betegség szokatlan, álterhességről már ősidők óta számolnak be, amely bizonyítja, hogy a jelenség nem köthető időhöz vagy kultúrához. I. e. 300-ban Hippokratész 12 nőről írt, akik "úgy vélték, terhesek". Tudor Mária angol királynőről széles körben úgy vélik, hogy pseudocyesisben szenvedett. Egyes elemzők szerint azok az erőszakos cselekményei, melyek miatt a Véres Mária ragadványnevet adták neki, annak következményei, hogy rájött, mégsem vár trónörököst.

Sigmund Freud emlékiratai szerint a leghíresebb betege, "Anna O" úgy vélte, terhes volt előző pszichoanalitikusa, Josef Breuer gyermekével. Freud ezt a fejleményt átvitelnek tulajdonította, a pszichoanalitikushoz való szoros kötődésnek vélte – a fogalom később sarokkövét képezte a freudi elméletnek.

Milyen okai vannak az álterhességnek?

Számos pszichiáter úgy véli, hogy álterhesség az olyan betegeknél fordul elő, akik kétségbeesetten akarnak gyermeket, vagy akik erős vágyat éreznek, hogy a terhesség által alakítsanak ki családi köteléket valakivel.

A Psychosomatics című folyóiratban megjelent cikk egy olyan esetről számolt be, amelyben a beteg nő a fia barátnőjének szülésével egyidejűleg lett álterhes. A nőnek szülési fájdalmai lettek. Mivel korábban már volt terhes, azt mondta, hogy úgy érezi, pontosan ugyanazt a fájdalmat érzi. Még végső tolófájásai is voltak, mint az igazi szülésnél. A jelenség hátterében az a mélyen gyökerező vágy állhatott, hogy nagyobb mértékben vehessen részt első unokája szülésében. Mivel a fia barátnője nem igazán jött ki jól a beteggel, nem volt szívesen látott vendég a lakásukban, ám ő aktívabb szerepet szeretett volna játszani az új élet világrajövetelében.

Noha a legtöbb elmélet az álterhességet a tudatalattiból eredezteti, biológiai vizsgálatok arra utalnak, hogy lehet részben hormonális eredete is. Mivel a betegség csak kevés embert érint, nincs széleskörű vizsgálat az álterhesek tipikus hormonális profiljáról. A University of Michigan esettanulmányai azonban azt mutatják, hogy sok álterhes betegnél emelkedett az ösztrogén- és a prolaktinszint. Ezek a hormonok okozhatnak olyan testi tüneteket, mint a haspuffadás, tejelválasztását, valamint olyan pszichológiai tüneteket, mint a babával való kapcsolat kialakításának erős vágya.

Ez felveti annak lehetőségét, hogy az álterhesség az elme-test visszacsatolás eredménye: a kezdeti érzelmi állapot indukálja a kóros hormonszintet, ami viszont testi és lelki tüneteket eredményez. Egyes magyarázatok szerint a szorongás kulcstényező lehet a visszacsatolás kialakulásában és fenntartásában, a stressz nagymértékben befolyásolhatja a petefészek működését.

A kutyáknál - akiknél sokkal magasabb az álterhesség aránya, mint az embereknél - a betegség összefügg bizonyos reprodukciós hormonok, különösen a prolaktin magas szintjével. Kísérletek során az álterhes kutyák a kitömött állatokkal úgy viselkedtek, mint az igazi kölykökkel. Mindez azt is bizonyítja, milyen hihetetlen erős érzelmi hatásokat tudnak kiváltani ezek a hormonok.

Mely nők a leginkább veszélyeztetettek?

Az álterhességben leggyakrabban érintett nők a következők:

Azok, akik a harmincas éveik végén, negyvenes éveik elején járnak

Akik már évek óta próbálnak teherbe esni, és termékenységi problémával küzdenek

Akik elvetéltek, vagy elvesztették gyermeküket

Akik olyan gyógyszeres kezelés alatt állnak diagnosztizált pszichiátriai alapbetegségük miatt, ami mellékhatásként emeli a prolaktinszintet

Kezelés álterhesség esetén

Az álterhességben szenvedő nők esetében a pszichoterápia ajánlott annak érdekében, hogy kezelni tudják a pseudocyesis mögött meghúzódó érzelmi és pszichológiai okokat, beleértve a stresszt, a szorongást és a depressziót.

Bizonyos esetekben szükség lehet gyógyszeres kezelésre is, a test felborult hormonegyensúlyának visszaállítása céljából. Amennyiben a tünetek megjelenésének kiváltó oka a szedett pszichiátriai gyógyszerek mellékhatásaként megjelenő magas prolaktinszint, szükséges az antipszichotikumok felülvizsgálata, új terápia beállítása.

Leghamarabbi és legstabilabb gyógyulás a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia együttes alkalmazásától várható.

(WEBBeteg - Cs.K. fordító, Lektorálta, aktualizálta: Dr. Szabó Roxana)