Az álterhesség tünetei és okai

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Szabó Roxana frissítve:

Az álterhesség (pseudocyesis) olyan állapot, amelyben egy nem várandós nő a terhesség fizikai tüneteit produkálja, ám a várandósság bizonyítéka - ultrahang vizsgálattal bizonyítottan szívhanggal rendelkező, élő magzat - nélkül. A folyamat hormonális változás eredménye.

Az álterhesség ritka jelenség, 100 000 terhességre 22-25 eset jut. Extrém ritka esetekben férfiak is érintettek lehetnek (couvade-szindróma), náluk általában párjuk terhessége váltja ki a tüneteket. Bár a jelenség pontos mechanizmusa napjainkban sem világos, a vizsgálatok egyre nagyobb betekintést engednek a hormonok, a pszichológia és a testi reakciók kapcsolatába.

Álterhesség során jelentkező tünetek

Az álterhességben érintettek olyan tüneteket produkálnak, melyek még a tapasztalt szakembereket is megtévesztik. Nem csak meg vannak győződve arról, hogy gyermeket várnak, de az olyan tipikus terhességi tüneteket is jóhiszeműen produkálják, mint a menstruáció megszűnése, a has növekedése, hányinger és hányás, a mell megnagyobbodása és az egyes élelmiszerek utáni sóvárgás.

Az álterhességgel járó leggyakoribb tünetek a következők:

Néhány álterhes beteg nőgyógyászok beszámolói szerint még arra is képes, hogy pozitív terhességi tesztet produkáljon.

A terhesség minden jele és tünete tapasztalható ezeknél a betegeknél, három kivételével:

  • nem hallható magzati szívhang,
  • a magzat ultrahang vizsgálattal nem látható,
  • és természetesen nincs szülés.

Az álterhesség gyakran a beteg valamely barátnőjének, rokonának vagy ismerősnek valós terhességével egyidőben jelentkezik.

Az ókor óta ismert az álterhesség jelensége

Bár a betegség szokatlan, álterhességről már ősidők óta számolnak be, amely bizonyítja, hogy a jelenség nem köthető időhöz vagy kultúrához. I. e. 300-ban Hippokratész 12 nőről írt, akik "úgy vélték, terhesek". Tudor Mária angol királynőről széles körben úgy vélik, hogy pseudocyesisben szenvedett. Egyes elemzők szerint azok az erőszakos cselekményei, melyek miatt a Véres Mária ragadványnevet adták neki, annak következményei, hogy rájött, mégsem vár trónörököst.
Sigmund Freud emlékiratai szerint a leghíresebb betege, "Anna O" úgy vélte, terhes volt előző pszichoanalitikusa, Josef Breuer gyermekével. Freud ezt a fejleményt átvitelnek tulajdonította, a pszichoanalitikushoz való szoros kötődésnek vélte – a fogalom később sarokkövét képezte a freudi elméletnek.

Milyen okai vannak az álterhességnek?

Számos pszichiáter úgy véli, hogy álterhesség az olyan betegeknél fordul elő, akik kétségbeesetten akarnak gyermeket, vagy akik erős vágyat éreznek, hogy a terhesség által alakítsanak ki családi köteléket valakivel.

A Psychosomatics című folyóiratban megjelent cikk egy olyan esetről számolt be, amelyben a beteg nő a fia barátnőjének szülésével egyidejűleg lett álterhes. A nőnek szülési fájdalmai lettek. Mivel korábban már volt terhes, azt mondta, hogy úgy érezi, pontosan ugyanazt a fájdalmat érzi. Még végső tolófájásai is voltak, mint az igazi szülésnél. A jelenség hátterében az a mélyen gyökerező vágy állhatott, hogy nagyobb mértékben vehessen részt első unokája szülésében. Mivel a fia barátnője nem igazán jött ki jól a beteggel, nem volt szívesen látott vendég a lakásukban, ám ő aktívabb szerepet szeretett volna játszani az új élet világrajövetelében.

Noha a legtöbb elmélet az álterhességet a tudatalattiból eredezteti, biológiai vizsgálatok arra utalnak, hogy lehet részben hormonális eredete is. Mivel a betegség csak kevés embert érint, nincs széleskörű vizsgálat az álterhesek tipikus hormonális profiljáról. A University of Michigan esettanulmányai azonban azt mutatják, hogy sok álterhes betegnél emelkedett az ösztrogén- és a prolaktinszint. Ezek a hormonok okozhatnak olyan testi tüneteket, mint a haspuffadás, tejelválasztását, valamint olyan pszichológiai tüneteket, mint a babával való kapcsolat kialakításának erős vágya.

Ez felveti annak lehetőségét, hogy az álterhesség az elme-test visszacsatolás eredménye: a kezdeti érzelmi állapot indukálja a kóros hormonszintet, ami viszont testi és lelki tüneteket eredményez. Egyes magyarázatok szerint a szorongás kulcstényező lehet a visszacsatolás kialakulásában és fenntartásában, a stressz nagymértékben befolyásolhatja a petefészek működését.

A kutyáknál - akiknél sokkal magasabb az álterhesség aránya, mint az embereknél - a betegség összefügg bizonyos reprodukciós hormonok, különösen a prolaktin magas szintjével. Kísérletek során az álterhes kutyák a kitömött állatokkal úgy viselkedtek, mint az igazi kölykökkel. Mindez azt is bizonyítja, milyen hihetetlen erős érzelmi hatásokat tudnak kiváltani ezek a hormonok.

Mely nők a leginkább veszélyeztetettek?

Az álterhességben leggyakrabban érintett nők a következők:

  • Azok, akik a harmincas éveik végén, negyvenes éveik elején járnak
  • Akik már évek óta próbálnak teherbe esni, és termékenységi problémával küzdenek
  • Akik elvetéltek, vagy elvesztették gyermeküket
  • Akik olyan gyógyszeres kezelés alatt állnak diagnosztizált pszichiátriai alapbetegségük miatt, ami mellékhatásként emeli a prolaktinszintet

Kezelés álterhesség esetén

Az álterhességben szenvedő nők esetében a pszichoterápia ajánlott annak érdekében, hogy kezelni tudják a pseudocyesis mögött meghúzódó érzelmi és pszichológiai okokat, beleértve a stresszt, a szorongást és a depressziót.

Bizonyos esetekben szükség lehet gyógyszeres kezelésre is, a test felborult hormonegyensúlyának visszaállítása céljából. Amennyiben a tünetek megjelenésének kiváltó oka a szedett pszichiátriai gyógyszerek mellékhatásaként megjelenő magas prolaktinszint, szükséges az antipszichotikumok felülvizsgálata, új terápia beállítása.

Leghamarabbi és legstabilabb gyógyulás a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia együttes alkalmazásától várható.

(WEBBeteg - Cs.K. fordító, Lektorálta, aktualizálta: Dr. Szabó Roxana)

