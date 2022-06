Hogyan működnek a terhességi tesztek?

A kismamák napjainkban akár már a magzat beágyazódásának idejétől tudomást szerezhetnek az új élet kezdetéről. A korszerű terhességi tesztek azonban legalább annyi örömet okoztak már, mint csalódást.

Terhességi teszt és a terhesség jelei A nem tervezett teherbeesés veszélye esetén a bizonytalanság az egyik legidegesítőbb dolog. Figyeljük a testünk minden rezzenését, próbáljuk megfejteni, hogy állapotosak vagyunk-e. A terhesség legismertebb jelei: gyengeség, fáradékonyság, szédülés, hányinger, hányás. De ha jól belegondolunk, ezeket a tüneteket az idegesség, a kétségek közti hánykolódás is okozhatja. Mit tehetünk, hogy megkapjuk a biztos választ? A megoldás a terhességi teszt elvégzése. Terhességi teszt és a terhesség jelei

Hormonérzékeny tesztek

Régi idők bizonytalan jóslatai után ma már nem kell a patikában sem sorban állnunk, a korszerű, pár perc alatt elvégezhető terhességi teszteket a drogériákban, üzemanyag töltőállomásokon is könnyedén beszerezhetjük. A vizsgálat elvégzése sem bonyolult, a babára vágyó párok rövid időn belül már le is olvashatják az eredményt.

Az „egy csíkos” tesztet a „két csíkostól” a HCG hormon jelenléte, vagy épp hiánya választja el. A fogantatástól a magzat beágyazódásáig megközelítőleg két hét telik el. A kismamák rendszerint ezt követően, a menstruáció elmaradása után 4-5 nappal szereznek tudomást terhességükről. A HCG hormon szint is ebben az időben éri el azt a mennyiséget, amely szükséges ahhoz, hogy a teszt pozitív eredményt mutasson.

Hirdetés

Korai öröm

A HCG a Humán Chorialis Gonadotropin, terhességhez kötött hormon nevének rövidítése, mely csak akkor mérhető, ha a termelt HCG mennyisége elért egy bizonyos értéket. Ez a jelenlegi teszteknél kb. 25 IU (nemzetközi egység)-nél van, ami a fogamzást követő 10-12. napnál következik be. - magyarázza dr. Demjén László, az Oxygen Medical szülész-nőgyógyász orvosa.

A terhesség jelei A terhesség időtartama 40 hét, amit az utolsó vérzés első napjától számolnak. Ennek megfelelően a menstruáció elmaradásakor már 4 hetes terhességről beszélünk (szabályos 28 napos ciklus esetén). A terhességi tünetek tehát körülbelül 4 hetes terhességi kortól észlelhetőek.

A terhesség jelei

A babára vágyó hölgyek csalódottságát gyakran az okozza, ha túl korán (a menstruáció várható idejét megelőzően) végzik el a tesztet. A mai érzékeny tesztek ugyanis már az úgynevezett preklinikai terhességet is kimutatják, ami adott esetben egy normális vérzés kíséretében elvetél. Hiába tehát a pozitív eredmény, előfordulhat, hogy a magzat valamilyen oknál fogva mégsem ágyazódik be az anyaméhben és a pozitív teszt ellenére a menstruáció akár egy-két hetes késéssel is, de bekövetkezik.

A kellő időben elvégzett teszt és az így kapott pozitív eredmény sem igazolja egyértelműen a terhességet. A HCG hormon emelkedett értéke ugyanis önmagában nem nyújt megnyugtató választ. Biztosat csak az elvégzett ultrahang vizsgálat után mondhatunk, melynek segítségével kizárhatjuk például az ún. hormon termelő ciszták, vagy méhen kívüli terhesség esélyét is.

Egyértelmű jelek

A menstruáció elmaradását több tényező is kiválthatja: a hormonrendszer zavara, fokozott lelki, testi megterhelés és a petefészek kóros működése is okozhatja a ciklus elnyúlását.

Termékeny korú nők, különösen a babát tervező hölgyek esetében természetesen először a terhesség lehetőségét vizsgáljuk. A várandósság klasszikus jelei: reggeli émelygés, a különböző illatokra való érzékenység, a mellfeszülés nem mindenkinél jelentkeznek egységesen.

Ahhoz, hogy a terhességet biztosan megállapíthassuk, a különböző vizsgálatokat a megfelelő időben szükséges elvégeznünk:

a terhességi tesztet reggeli első vizeletből, a menstruáció elmaradását követő 4-5. napon végezzük el.

a menstruáció elmaradásának időszakában magasabb (37 fok körüli) ébredési hőmérséklet is terhesség jele lehet.

az ultrahangvizsgálat segítségével a terhesség 5-6. hetétől, tehát a menstruáció elmaradását követő 3-4. hét körül a beágyazódás helye és a magzati szívműködés is megállapítható.

(Oxygen Medical - Dr. Demjén László, szülész-nőgyógyász)