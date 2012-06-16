Mivel ártanak legtöbbet fogamzóképességüknek a nők?

A női fertilitás nemcsak genetikai és hormonális adottságoktól függ, hanem jelentős mértékben befolyásolják a mindennapi életmódbeli szokások is. Számos olyan tényező ismert, amely átmenetileg vagy tartósan ronthatja az ovulációt, a petesejt minőségét, az méhnyálkahártya befogadóképességét vagy a hormonális egyensúlyt, ezáltal csökkentve a spontán fogantatás esélyét.

Körülbelül 32 éves kor felett a nők fogamzóképessége fokozatosan csökkenni kezd. Ezellen a természetes folyamat ellen nem lehet tenni, de a helytelen életmóddal már fiatalabb korukban is sokan ártanak fogamzóképességüknek.

Dohányzás

A dohányzás csökkentheti a terhesség kialakulásának valószínűségét és a különböző fogamzást elősegítő kezelések hatékonyságát. Továbbá a dohányzó nőknél fokozottabb a vetélés kockázata. A cigarettafüstben található toxikus vegyületek közvetlenül károsítják a petefészek tüszőállományát, fokozzák az oxidatív stresszt, és felgyorsíthatják a petefészek-tartalék kimerülését.

Súlytöbblet

Az egyik legjelentősebb tényező a testsúly és az anyagcsere állapota. A túlzott testsúly nem csupán mechanikai vagy esztétikai kérdés: a zsírszövet aktív hormontermelő szervként működik. Elhízás esetén fokozódik az ösztrogéntermelés, romlik az inzulinérzékenység, és olyan hormonális környezet alakul ki, amely megzavarhatja a tüszőérést és az ovulációt. Gyakori, hogy a ciklus rendszertelenné válik, vagy a peteérés teljesen elmarad. Már mérsékelt, 5–10 százalékos testsúlycsökkentés is kimutathatóan javíthatja a hormonális egyensúlyt és növelheti a spontán fogantatás esélyét.

Soványság

Kevésbé ismert, hogy a túl alacsony testsúly hasonlóan kedvezőtlen lehet a fogamzóképesség szempontjából, mint az elhízás. A soványság azoknál a nőknél jelent veszélyt, akik különböző, étkezéssel kapcsolatos betegségben szenvedtek, pl. anorexiások vagy bulimiában szenvednek, vagy ha alacsony kalóriabevitelű, nagyon szigorú megszorításokkal járó diétát követnek. Energiahiány esetén a szervezet „takarékos üzemmódra” vált, és a hypothalamus csökkenti a reproduktív hormonok kibocsátását, ami menstruációkimaradáshoz és ovulációhiányhoz vezethet.

A táplálkozás minősége

Egy petesejt érési folyamata több hónapig tart, ezért a táplálkozás hosszabb távon hat a reproduktív potenciálra. A feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend, a túlzott cukorbevitel és az antioxidánsok hiánya fokozhatja az oxidatív stresszt, ami ronthatja a petesejt minőségét.

A szigorú vegetáriánusok szintén meddőségi problémába ütközhetnek, mivel néhány nagyon fontos tápanyag, pl. a B 12 -vitamin, a cink, a vas és a folsav szintje alacsony lehet. A folsavhiány sikeres fogantatás esetén különböző velőcsőzáródási rendellenességeket okozhat.

Túlzásba vitt sportolás

Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres, megerőltető sport ovulációs problémákhoz vezethet, mert a tartós fizikai terhelés fokozza a kortizol szintet, ami felborult, rendszertelen menstruációhoz, extrém esetekben anovulációhoz vezethet. A túlságosan megterhelő sportolás a mesterséges megtermékenyítés sikerét is veszélyeztetheti.

A túl kevés mozgás elhízáson keresztül természetesen szintén meddőséghez vezethet: mozgásszegény életmód elősegíti az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás kialakulását, ami kedvezőtlen hormonális környezetet teremt. A cél a rendszeres testmozgás, de az extrém terhelés kerülendő.

Koffeinbevitel

Szerteágazó vizsgálati eredmények támasztják alá, illetve vetik el a túlzott koffein termékenységet csökkentő hatását. Nagy dózisban a koffein befolyásolhatja a hormonanyagcserét és a petevezetők működését, ezért gyermekvállalás tervezésekor általában napi 200 mg alatti bevitel javasolt, ami körülbelül egy-két csésze kávénak felel meg. Ez a mennyiség terhesség alatt is fogyasztható, de a magas koffeinbevitel növeli a vetélés kockázatát is.

Stressz

A tartós pszichés terhelés megemeli a kortizolszintet, amely közvetlenül befolyásolja az agy reproduktív hormonokat szabályozó központjait. Ennek következtében felborulhat a hormonális ritmus, rövidülhet a luteális fázis, vagy rendszertelenné válhat a ciklus. A szervezet ilyenkor biológiailag nem ideális környezetként érzékeli a helyzetet a várandóssághoz, ezért a stressz hatására a fogamzóképesség átmenetileg csökkenhet.

Alváshiány és a felborult napi ritmus

A reproduktív hormonok kiválasztása szoros kapcsolatban áll a cirkadián ritmus szabályozással, ezért a tartósan rövid vagy rendszertelen alvás hormonális eltérésekhez vezethet. A csökkent melatonintermelés nemcsak az alvás minőségét rontja, hanem a petefészekben zajló folyamatokra is hatással lehet, mivel ez a hormon fontos antioxidáns szerepet tölt be a petesejtek védelmében. Emiatt a váltott műszakban dolgozóknál vagy krónikus alváshiányban szenvedőknél gyakrabban figyelhetők meg cikluszavarok.

Alkoholfogyasztás

Az alkoholfogyasztás szintén beavatkozik a hormonális szabályozásba. A máj kulcsszerepet játszik a nemi hormonok lebontásában, így az alkohol rendszeres fogyasztása megváltoztathatja az ösztrogénszinteket és ronthatja az ovuláció minőségét. Teherbe esés tervezésekor azért is kerülni kell az alkoholfogyasztás, mert a fogantatás bekövetkezése esetén az alkohol az embriónak is árthat.

Mikor forduljunk orvoshoz? Általánosságban nem szabad túlságosan aggódni, ha nem sikerül azonnal teherbe esni. Egy évnél kevesebb próbálkozás esetén - amennyiben nincs más panasz - arra kell törekedni, hogy egészséges, a fogantatást támogató életmódot folytasson a pár mindkét tagja. Akkor indokolt az orvosi kivizsgálás, ha nem következik be a teherbe esés legalább egy év védekezés nélküli közösül alatt, ha 30 éves elmúlt már, vagy ha menstruációs zavarai vannak (rendszertelen, vagy fájdalmas menstruációs ciklus), esetleg kórtörténetében olyan betegségek szerepelnek, mint az endometriózis, kismedencei gyulladásos betegség (petefészekgyulladás), ismételt vetélés, pajzsmirigybetegség, inzulinrezisztencia, PCOS.

