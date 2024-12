A HELLP-szindrómához vezető okok és a megelőzés lehetősége

A HELLP-szindróma a várandós nők nagy félelme, hiszen ez egy olyan állapot, mely a magzatot és az anyukát is veszélyezteti. Bár kialakulásának pontos oka egyelőre nem ismert, ám a szakemberek szerint több állapot is növeli bekövetkezésének kockázatát.

A várandós anyák félelme: HELLP-szindróma

A terhesség kapcsán egyre gyakrabban kerül szóba a terhességi toxémia, illetve annak egyik súlyos formája, a HELLP-szindróma, melyre a vörösvértestek szétesése, az emelkedett májenzimek és alacsony vérlemezkeszám jellemző. A HELLP-szindróma jelentkezését minél korábban észre kell venni, mert életveszélyes állapotot eredményezhet, amin csak a magzatok gyors, császármetszéssel történő eltávolítása segíthet. A szindróma általában már az érettség határán járó gyermekekkel fordul elő, ezért az időben végzett császármetszés őket is megmenti.

Hogy pontosan miért is alakul ki a betegség, annak oka egyelőre még nem teljesen tisztázott. Közvetlenül a méhlepény zavarát tartják fő bűnösnek, ám ezen zavar oka nem világos. Bizonyos elméletek szerint a Leiden-mutáció, illetve a terhesség előtt is fennálló magas vérnyomás is közre játszhat a létrejöttében, hiszen a HELLP a terhességi magas vérnyomás legsúlyosabb formája.

Hátterében gyakran kezeletlen magasvérnyomás áll

A terhesség előtti, illetve alatti magasvérnyomást igen komolyan kell venni, hiszen kezeletlen esetben kialakulhat miatta a HELLP-szindróma is. A magas vérnyomás hatására romlik a méhlepény vérellátása, bekövetkezhet az idő előtti leválása.

Amikor egy pár úgy dönt, hogy belevág a családalapításba, érdemes már akkor ellenőriztetnie az egészségi állapotát, hiszen minél előbb kezelteti esetleges problémáit, annál nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb várandóság elé nézhet. Éppen ezért, ha már a várandósság előtt illetve alatt hipertóniával küzd, fontos az értékek gyors normalizálása, hiszen ennek hiányában nagyobb eséllyel alakul ki a baj.

Természetesen a várandósság idején nem minden vérnyomáscsökkentő szedhető, a hipertónia kezelése nehezebb. Mindenképp konzultálni kell kezelőorvosával, hogy mely készítmények ártalmatlanok a babára nézve.

Fontos továbbá tudni, hogy a szindróma után a hipertónia gyakorisága jelentősen emelkedik, így utána is célszerű rendszeresen ellenőriznie az értékeit.

A Leiden-mutáció is vezethet HELLP-szindrómához

Egyre több bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a trombofília, azon belül is a Leiden-mutáció megnöveli a kockázatot. Hogy ezt bebizonyítsák, egy vizsgálatban 71 HELLP-szindrómás nőt és 79 komplikációmentes terhességet vizsgáltak, mely során kiderült, hogy lényegesen nagyobb eséllyel fordult elő a szindróma heterozigóta Leiden-mutációnál (ellenben a többi trombofíliánál ez nem figyelhető meg).

A tudósok ezt a trombofília okozta placenta infarktusával hozzák összefüggésbe, mivel ekkor a trombózis hatására a magzatot tápláló méhlepény károsodik, fejlődése megáll.

A trombózis kialakulásában több tényező is szerepet játszik, ám gyakori, amikor genetikai eltérés okozza a problémát. Természetesen nem törvényszerű, hogy ezeknél a betegségeknél mindenképp ki is alakul a trombózis, hiszen ezt befolyásolja még többek között a trombofília súlyossága (pl. homozigóta forma), egyéb betegségek (pl. daganat), dohányzás, folyadékfogyasztás és maga a terhesség is.

Fontos, hogy még a várandósság előtt tudjon az illető az esetleges trombózishajlamáról. Az anyukánál ugyanis így lényegesen könnyebben alakul ki mélyvénás trombózis, míg ha a méhlepényt tápláló erekben alakul ki vérrög, úgy a magzat élete kerül veszélybe.

Szerencsére kellő odafigyeléssel a trombózis, és az annak hatására fellépő HELLP-szindróma kialakulásának esélye csökkenthető, amennyiben a leendőbeli kismama még a terhesség előtt megbizonyosodik arról, nincs-e genetikai hajlama a vérrögképződésre. Erre leginkább akkor érdemes gyanakodni, ha volt már trombózisa/tüdőembóliája, illetve ha a családban előfordult már hasonló eset. Amennyiben kiderül a trombofília megléte, úgy elképzelhető, hogy LMWH-injekcióra lesz szükség a terhesség alatt, és pár hétig utána is, mely megakadályozza a vérrögök kialakulását.

Az örökletes trombózishajlam kiszűrhető A vénás trombózis rendkívül veszélyes betegség, és halálos szövődményekkel járhat. A veleszületett trombóziskészség azt jelenti, hogy a vér könnyen vagy fokozott mértékben alvad meg, korai felismerése életmentő lehet. Az örökletes trombózishajlam már fiatalkorban kiszűrhető

