Szorongok, tehát vagyok: mindent a pénzszorongásról

Talán nem lepődünk meg azon, ha azt mondjuk, korunk népbetegsége a pénzszorongás. Ez a jelenség gyakran érinti az emberek nagy részét, függetlenül a jövedelmi szinttől vagy a gazdasági körülményektől, ám a mostani, bizonytalan gazdasági helyzet is jelentős mértékben befolyásolta a lakosság mentális állapotát.

Sajnos a legtöbb ember nem foglalkozik mélyrehatóan ezzel a problémával, mégis ez az állapot az egészen enyhe tünetektől kezdve – mint például alvászavarok vagy koncentrációs nehézségek – egészen a komoly, mindennapi életvitelt korlátozó tünetekkel – legyen az szorongás vagy depresszió – járhat.

Tényezők, amelyek a pénzszorongás hátterében állnak

Mint minden berögződött, negatív minta, úgy a pénzszorongás is egészen a gyermekkorig nyúlhat vissza. Egyrészt a szülőktől látott negatív minták, másrészt a pénzügyi oktatás hiánya könnyen vezethet pénzügyi bizonytalansághoz, amely eluralkodva szorongást szül. Emellett a pénzügyi célkitűzések hiánya és a másokkal való összehasonlítás is negatívan befolyásolja a kapcsolatunkat a pénzzel. Manapság egyre gyakrabban fordul elő velünk, hogy irreális vagy nehezen elérhető pénzügyi célokat tűzünk ki maguk elé, köszönhetően a közösségi médiában ábrázolt torz világképnek. A social media platformokon fellelhető képek láttán akarva-akaratlanul is összehasonlítjuk magunkat másokkal, amely szintén szorongást, szégyenérzetet szülhet.

A pénzszorongás egyik legjellemzőbb tünete az anyagiakkal kapcsolatos szégyenérzet. Amikor valaki nem elégedett a bevételével, az önértékelését a fizetésével teszi egyenlővé, amely nagyban rontja a mentális egészséget. A jelenség szintén olyan gyermekkori berögződésekben gyökerezik, amelyek a pénzkezelési szokásainkat felnőttként is meghatározzák. Ha gyakran láttuk szüleinktől, hogy idegesek, gondterheltek, netán a beszélgetés veszekedésbe torkollik az anyagiak hallatán, úgy sok esetben felnőttként újra kell keretezni magunkban a pénz fogalmát. A jelenség hátterében természetesen sok tényező játszhat szerepet, de egy önismereti betekintéssel már körvonalazható a probléma gyökere.

Megoldás: a pénzhez fűződő viszony átfogalmazása

Az anyagi biztonság érzésével együtt jár a felelősség, a döntésképesség és az egészséges önbizalom érzése, így fontos, hogy először a mentális jóllétünket vizsgáljuk meg, ezen dolgozzunk a cél érdekében. Fontos, hogy tisztázzuk magunkban, hogy a pénz egy eszköz a jóllétünkhöz, önmegvalósításunkhoz. Természetesen nem mindegy, hogyan bánunk az anyagiakkal, érdemes tudatosan kezelni pénzügyeinket.

Ha előfordul, hogy az anyagiak kapcsán negatív érzéseket, netán szégyent érzünk, érdemes számba venni azokat a jelenségeket, szituációkat, amelyek kiválthatják ezt a szorongató érzést. Ha meg is tudjuk nevezni őket, máris könnyebben tudunk szembenézni velük. Fontos, hogy levonjuk a tanulságokat az adott szituációkból. Ha úgy érezzük, rosszul döntöttünk, fogadjuk el a hibákat, majd bocsátsuk meg magunknak ezeket a helyzeteket.

